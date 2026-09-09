Copper Quest erhält Explorationsgenehmigung für Kupfer-Gold-Projekt Kitimat

Vancouver, British Columbia / 9. September 2026 / IRW-Press / Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FRA: 3MX) (Copper Quest oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Explorationsgenehmigung für das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Projekt Kitimat (Kitimat oder das Projekt) erhalten hat, das sich etwa 10 km nordwestlich der Tiefwasserhafen-Gemeinde Kitimat in British Columbia befindet. Das Kupfer-Gold-Projekt Kitimat umfasst 6.801,41 ha innerhalb der Skeena Mining Division im Nordwesten von British Columbia. Das Projekt ist ganzjährig über ein Netz von Forstwirtschafts- und Mineralexplorationsstraßen zugänglich, die sich nördlich von Kitimat erstrecken. Das Konzessionsgebiet profitiert von einer außergewöhnlichen Infrastruktur, da es nur 10 km vom Meer, 1,5 km von der Eisenbahn und 6 km von Hochspannungsleitungen für Wasserkraft entfernt ist.

Explorationsziele

Das Projekt befindet sich innerhalb des Stikine Terrane, eines produktiven Gürtels, der zahlreiche Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme beherbergt und auf Vulkangestein aus der späten Trias basiert, in das Diorit- und Granodioritkörper aus dem Jura des Coast Plutonic Complex eingedrungen sind. Die Zielgebiete des Projekts beinhalten die Cu-Au-Zone Jeannette, die Alterationen und Mineralisierungen aufweist, die als tiefer liegende intermediäre bis epithermale Ausprägungen mit geringer Sulfidation eines größeren Cu-Au-Porphyrsystems interpretiert werden (siehe Pressemitteilung vom 5. Januar 2026), das Zielgebiet Bowbyes, das als niedriggradige disseminierte bis ganggebundene Cu-Mo-Vorkommen in Verbindung mit einer Porphyr-Cu-Au-Zone interpretiert wird (siehe Pressemitteilung vom 24. März 2026), sowie eine KI-gestützte Anomalie, die von Exploration Technologies Inc. (ExploreTech) mit Sitz in den USA als mit einem verdeckten Porphyrzentrum übereinstimmend identifiziert wurde. Die Anomalie misst in ihrer seitlichen Ausdehnung etwa 1,5 km mal 1,5 km mit einer starken vertikalen Kontinuität bis in eine Tiefe von mindestens 1 km (siehe Pressemitteilung vom 5. März 2026).

Historische Exploration und Höhepunkte

Die Exploration im Konzessionsgebiet Kitimat reicht bis in die späten 1960er Jahre zurück, als mehrere Betreiber geochemische, geophysikalische und Bohrprogramme durchführten. Die bedeutsamsten historischen Arbeiten wurden von Decade Resources Ltd. (2010) durchgeführt, das 16 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtbohrlänge von 4.437,5 m* in der Kupfer-Gold-Zone Jeannette niederbrachte. Die bemerkenswerten Ergebnisse beinhalten:

· Bohrloch J-7: 117,07 m mit einem Gehalt von 1,03 g/t Au und 0,54 % Cu, zwischen 1,52 m und 118,60 m

· Bohrloch J-1: 103,65 m mit einem Gehalt von 1,00 g/t Au und 0,55 % Cu, zwischen 9,15 m und 112,80 m

· Bohrloch J-2: 107,01 m mit einem Gehalt von 0,80 g/t Au und 0,45 % Cu, zwischen 6,10 m und 113,11 m

· Bohrloch J-8: 112,20 m mit einem Gehalt von 0,41 g/t Au und 0,33 % Cu, zwischen 11,89 m und 124,09 m

Die mineralisierten Intervalle, die im Rahmen der Bohrungen 2010 entdeckt wurden, zeigen eine kontinuierliche oberflächennahe Kupfer-Gold-Mineralisierung, die sich über beträchtliche Mächtigkeiten erstreckt, in der Tiefe innerhalb der Zone Jeannette weiterhin offen ist und innerhalb eines größeren hydrothermalen Systems vorkommt, das sich Interpretationen zufolge seitlich über das erprobte Gebiet hinaus erstreckt. * Die Bohrergebnisse sind historischer Natur und wurden vom Unternehmen nicht bestätigt.

Brian Thurston, CEO von Copper Quest, sagte: Copper Quest freut sich über die zeitnahe Erteilung dieser Explorationsgenehmigung für Kitimat. Da historische Bohrungen oberflächennahe Kupfer-Gold-Mineralisierungen über Abschnitte von über 100 m mit Gehalten von über 0,5 % Cu und 1 g/t Au durchteuft haben, stellt das Kupfer-Gold-Projekt Kitimat eine solide Explorationsmöglichkeit dar, die sich in idealer Lage mit hervorragender Infrastruktur in einem nachgewiesenen geologischen Gürtel befindet, der für das Vorkommen bedeutsamer Kupfer-Gold-Systeme bekannt ist.

Alex Miltenberger, Ph.D., CEO von ExploreTech, sagte: Unsere generative KI-Plattform wertet Tausende von geologischen und geophysikalischen Permutationen aus, um die mineralisierten Zentren mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Bei Kitimat ergeben die integrierten Magnetik-, VTEM-, Bohr- und geologischen Datensätze eine kohärente Zielarchitektur, die mit einer verborgenen intrusionsbezogenen Mineralisierung übereinstimmt. Diese Plattform wurde bereits weltweit erfolgreich bei mehreren Porphyrsystemen eingesetzt und wir freuen uns darauf, Copper Quest bei der Weiterentwicklung dieses Projekts bis zur Bohrbestätigung zu unterstützen.

Nächste Schritte

· Das Unternehmen entsendet im September ein Geologenteam zum Konzessionsgebiet Kitimat, um eine vorläufige Geländeverifizierung (Ground-Proofing) für die Planung zeitnaher geologischer Kartierungen, Probenahmen und geophysikalischer Untersuchungen durchzuführen und vorrangige Bohrziele im Bedarfsfall zu verfeinern. Die Feldarbeiten könnten Bodenmagnetik, induzierte Polarisation (IP) und passive Seismik umfassen, um die Untergrundstruktur und die Mineralisierungsverläufe besser zu definieren.

· Im Rahmen eines Folgebohrprogramms würden bedeutsame Ziele innerhalb der interpretierten Geologie und der umliegenden hochgradigen Korridore erprobt werden.

Infrastrukturvorteil

Das Projekt Kitimat wird durch eine herausragende Infrastruktur unterstützt, die sein Erschließungspotenzial erheblich stärkt. Das Konzessionsgebiet profitiert von einem bestehenden Straßenzugang über historische Forst- und Explorationsstraßen, der Nähe zur Eisenbahninfrastruktur, dem Zugang zu Hochspannungsstrom aus Wasserkraft und den Tiefseehafenanlagen in Kitimat. Das Projekt ist nur 10 km von der Stadt entfernt, befindet sich in einer stabilen, bergbaufreundlichen Jurisdiktion und ist somit außergewöhnlich gut positioniert. Alles in allem weist diese Infrastruktur das Potenzial auf, die Wirtschaftlichkeit des Projekts im Fall einer Entdeckung erheblich zu verbessern.

Qualifizierte Person

Brian G. Thurston, P.Geo., President und CEO des Unternehmens sowie eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Copper Quest Exploration Inc.

Der Grundbesitz des Unternehmens umfasst zurzeit acht Projekte, die sich über knapp 50.000 Hektar in hervorragenden Bergbaujurisdiktionen in Kanada und den USA erstrecken. Copper Quest ist bestrebt, durch Erwerbe, auf Entdeckungen ausgerichtete Explorationen und verantwortungsvolle Entwicklung seines nordamerikanischen Portfolios an Assets den Aktionärswert zu steigern. Die Stammaktien des Unternehmens notieren vorwiegend an der Canadian Stock Exchange unter dem Symbol CQX. Weitere Informationen über Copper Quest finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.copper.quest.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an der früher produzierenden Goldmine Alpine mit einer Fläche von 4.611,49 Hektar, die sich ca. 20 Kilometer nordöstlich der Stadt Nelson in British Columbia befindet; diese verfügt über eine historische vermutete Ressource im Sinne der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte des National Instrument 43-101 von 2018 von 268.000 Tonnen, die anhand eines Cutoff-Gehalts von 5,0 g/t Au und eines durchschnittlichen Gehalts von 16,52 g/t Au geschätzt wurde, was einer vermuteten Ressource von 142.000 Unzen Gold entspricht (*McCuaig & Giroux, 6. März 2018, NI43-101 Technical Report for the Alpine Property, BC, Canada. Das Unternehmen muss weitere Bohrungen absolvieren, um die Schätzung aufzuwerten/zu bestätigen. Die qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um die historische Ressourcenschätzung als aktuelle Ressource zu behandeln.) Neben der Mine Alpine selbst befinden sich in dem Konzessionsgebiet vier weitere, weniger erforschte bedeutende Gangsysteme, unter anderem die früher produzierenden Ganganlagen King Solomon, die Gangsysteme Black Prince und Cold Blow sowie das Gangsystem Gold Crown. *Das Unternehmen hat noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Ergebnisse der vermuteten Ressource aus dem Jahr 2018 zu verifizieren.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an dem Porphyr-Kupfer-Molybdän-Konzessionsgebiet Stars mit Straßenanbindung und einer Fläche von 9.693 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley im Zentrum von British Columbia, wobei die wichtigsten Ergebnisse der Entdeckungsbohrung in der Zone Tana 0,466 % Cu über 195,07 m in Bohrloch DD18SS004 ab 23,47 m, 0,200 % Cu über 396,67 m in Bohrloch DD18SS010 ab 29,37 m und 0,205 % Cu über 207,27 m in Bohrloch DD18SS015 ab 163,98 m umfassen. Diese vielversprechende, etwa 5 x 2,5 Kilometer große ringförmige magnetische Anomalie wird als alterierte Monzonit-Intrusion und umgebender Hornfels interpretiert.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an dem Kupfer-Gold-Konzessionsgebiet Kitimat mit Straßenanbindung und einer Fläche von 6.801,41 Hektar im Bergbaurevier Skeena im Nordwesten von British Columbia nordwestlich der Stadt Kitimat mit Tiefwasserhafen in British Columbia. Das Konzessionsgebiet profitiert von einer außergewöhnlichen Infrastruktur, da es nur 10 km vom Meer, 1,5 km von der Eisenbahn und 6 km von Hochspannungsleitungen für Wasserkraft entfernt liegt. Die Exploration im Konzessionsgebiet Kitimat reicht bis in die späten 1960er-Jahre zurück, wobei die bedeutendsten historischen Arbeiten von Decade Resources Ltd. (2010) durchgeführt wurden, das 16 Diamantbohrlöcher über insgesamt 4.437,5 Meter in der Cu-Au-Zone Jeannette fertigstellte; die Highlights der Ergebnisse für die Bohrabschnitte umfassen 0,54 % Cu und 1,03 g/t Au über 117,07 m in Bohrloch J-7 ab 1,52 m, 0,55 % Cu und 1,00 g/t Au über 103,65 m in Bohrloch J-1 ab 9,15 m, 0,45 % Cu und 0,80 g/t Au über 107,01 m in Bohrloch J-2 ab 6,10 m sowie 0,33 % Cu und 0,41 g/t Au über 112,20 m in Bohrloch J-8 ab 11,89 m.

Copper Quest hält eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, über eine Straße erreichbaren Goldmine Auxer, die sich über 1.087 Hektar im Bonner County (Idaho, USA) erstreckt. Dieses orogene Goldprojekt befindet sich entlang eines der bedeutendsten strukturellen Korridore der Region innerhalb des produktiven Verwerfungssystems Hope Fault. Historische Explorationen haben außergewöhnliche Goldgehalte nachgewiesen. Der Platts-Bericht von 1936 dokumentiert bis zu 21,0 g/t Au in Oberflächenproben, während Untertagearbeiten eine konsistente Mineralisierung über Mächtigkeiten von 4,3 Metern mit durchschnittlich 9,42 g/t Au in einer Tiefe von 18 Metern zeigen.

Copper Quest hält eine 100%ige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Nekash, einem Porphyr-Explorationsprojekt im Lemhi County (Idaho, USA) entlang des ergiebigen Porphyr-Kupfergürtels Idaho-Montana, in dem sich Weltklasse-Systeme wie Butte und CUMO befinden. Das Projekt ist über gut ausgebaute US-Highways und Forststraßen vollständig mit dem Auto erreichbar und umfasst 70 nicht patentierte staatliche Lode-Claims mit einer Fläche von 585 Hektar.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an dem Konzessionsgebiet Stellar mit Straßenanbindung und einer Fläche von 5.389 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley in British Columbia, angrenzend an das Konzessionsgebiet Stars.

Copper Quest hat eine 100%ige Beteiligung am Projekt Thane im Quesnel Terrane im Norden von British Columbia, das sich über 20.658 Hektar erstreckt und 10 vorrangige identifizierte Ziele umfasst, die ein erhebliches Potenzial für eine Mineralisierung von Kupfer und Edelmetallen aufweisen.

Copper Quest verfügt über eine Earn-In-Option für bis zu 80 % und eine Joint-Venture-Vereinbarung in Bezug auf das 4.700 Hektar umfassende Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekt Rip mit Straßenanbindung, das sich ebenfalls im Porphyrgürtel Bulkley im Zentrum von British Columbia befindet.

Im Namen des Boards von Copper Quest Exploration Inc.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-928-6565

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

investors@copperquestexploration.com

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85769/26060909_CQX_DEPRcom.001.png

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu der zukünftigen Geschäftstätigkeit und Aktivitäten von Copper Quest, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorationsaktivitäten, das Risiko, dass das Unternehmen auf unerwartete geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die für die Durchführung seiner Explorationspläne erforderlichen Genehmigungen und sonstigen behördlichen Freigaben zu erhalten, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Mittel zur Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Unsicherheiten und regulatorischer oder rechtlicher Änderungen, die das Geschäft und die Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Copper Quest Exploration Inc.

Investor Relations

Suite 2200 – 885 West Georgia

V6C 3E8 Vancouver, BC

Kanada

email : investors@copperquestexploration.com

Pressekontakt:

Copper Quest Exploration Inc.

Investor Relations

Suite 2200 – 885 West Georgia

V6C 3E8 Vancouver, BC

email : investors@copperquestexploration.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.