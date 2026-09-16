Copper One ernennt den Geologen Sebastien Bricka zum Projektleiter im Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada

VANCOUVER, BC / 16. September 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (Copper One oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Herrn Sebastien Bricka zum Projektleiter (Project Lead) und Chefgeologen (Chief Geologist) für das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill (Majuba Hill) im Pershing County in Nevada, bekannt zu geben.

Über Sebastien Bricka, BSc – Chief Geologist

Sebastien Bricka ist ein Explorationsgeologe mit mehr als neun Jahren Berufserfahrung in der Mineralexploration, Geomodellierung und Exploration im Feld. Dazu zählen auch umfangreiche Arbeiten im Zusammenhang mit Mineralprojekten in Nevada und im Westen der Vereinigten Staaten.

Herr Bricka verfügt sowohl in der Feldgeologie als auch in der Geomodellierung über fundierte Kenntnisse und ist mit geologischen Kartierungen, Felduntersuchungen, Probenahmen, geologischen Auswertungen sowie der Erfassung und Einbindung geologischer Daten zur Unterstützung von Explorations- und Zielfindungsprogrammen bestens vertraut. Seine berufliche Laufbahn umfasste praktische Feldeinsätze in Mineralexplorations- und Mineralerschließungsprojekten, wodurch er wertvolle Erfahrungen im Umgang mit geologischen, geochemischen und bohrtechnischen Datensätzen sammeln konnte.

Herr Bricka ist derzeit als Projektgeologe bei der Firma RESPEC in Reno (Nevada) beschäftigt, wo er seit 2023 arbeitet. Zuvor war er von 2019 bis 2023 als Explorationsgeologe bei der Firma Integra Resources Corp. tätig und sammelte dort umfangreiche Feld- und Projekterfahrung im Great Basin. Bei Integra war er mit geologischen Felduntersuchungen und Probenahmen zur Unterstützung der Explorationsaktivitäten des Unternehmens betraut. Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn arbeitete Herr Bricka als Vertragsgeologe (Contract Geologist) für die Firma Rangefront Geological in Elko (Nevada) und erweiterte dort seine Kenntnisse in der Feldexploration in einer der aktivsten Bergbauregionen Nordamerikas.

Herr Bricka hat einen Bachelor of Science (BSc) in Geologie und Erdkunde/Geowissenschaften von der University of California in Santa Barbara.

Copper One intensiviert seine Bergbaukontakte in Nevada auf der Nevada Mining Association Convention 2026

Des Weiteren gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass seine Vertreter an der Nevada Mining Association Convention 2026 teilgenommen haben, die von 9. bis 11. September 2026 im Caesars Republic Lake Tahoe über die Bühne ging. Bei dieser jährlich stattfindenden, dreitägigen Konferenz kamen Teilnehmer aus der gesamten Wertschöpfungskette des Bergbaus in Nevada zusammen, um sich im Rahmen von Branchenpräsentationen, Netzwerk-Veranstaltungen und Gesprächen über die Trends, die eine der weltweit führenden Bergbauregionen prägen, auszutauschen. Mit seiner Teilnahme bekräftigt das Unternehmen seine Verbundenheit mit der Bergbaubranche Nevadas, die bereits mit der Bekanntgabe des Beitritts zur Nevada Mining Association am 22. April 2025 besiegelt wurde, und ergänzt die laufende Weiterentwicklung des Kupferprojekts Majuba Hill im Pershing County, Nevada. Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie auf der offiziellen Website der Veranstaltung.

David Greenway, President und CEO von Copper One, erklärt: Wir freuen uns, Sebastien Bricka als Project Lead für Majuba Hill im Team von Copper One begrüßen zu dürfen. Sebastiens umfangreiche Explorationserfahrungen in Nevada, sein fachliches Knowhow und seine guten Kenntnisse des Great Basin werden uns bei den Vorbereitungen im Vorfeld unseres Phase-2-Bohrprogramms eine große Stütze sein. Wir freuen uns schon auf die enge Zusammenarbeit mit Sebastien, um auf Grundlage des umfangreichen geologischen Datenmaterials, das bereits zu Majuba Hill gesammelt wurde, unser Verständnis des Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems weiter zu vertiefen und Kurs auf unser Endziel, die Erstellung einer NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung, zu nehmen.

Phase-2-Bohrprogramm 2026

Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen alle Arbeiten am Standort zur Vorbereitung auf sein Phase-2-Bohrprogramm im Jahr 2026 abgeschlossen. Vier Bohrplattformen und die dazugehörigen Bohrplätze sind nun vollständig für das geplante, 4.000 Fuß (1.219 Meter) umfassende Programm vorbereitet. Damit ist das Unternehmen in der Lage, die nächste Bohrphase in Angriff zu nehmen. Gleichzeitig wird auf die noch ausstehenden Analyseergebnisse des im Frühsommer abgeschlossenen Phase-1-Bohrprogramms gewartet.

Herr Bricka wurde mit der Leitung des Phase-2-Bohrprogramms und mit der Planung der Folgebohrungen beauftragt. Hauptziel ist die Erstellung einer NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Projekt.

Sebastien Bricka, Project Lead für Majuba Hill, freut sich: Ich kann es kaum erwarten, auf den umfangreichen Arbeiten bei Majuba Hill aufzubauen und zu einem besseren Verständnis dieses großräumigen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems aus technischer Sicht beizutragen. Es war für mich sehr bereichernd, an der Nevada Mining Association Convention teilzunehmen und mich mit Mitgliedern der dynamischen Bergbaubranche Nevadas auszutauschen. Ich freue mich auf das Phase-2-Bohrprogramm, das unser Unternehmen im Projekt Majuba Hill in Angriff nimmt, und auf die Zusammenarbeit mit unserem Expertenteam, um das übergeordnete Ziel von Copper One zu erreichen: die Erstellung einer NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung für das Projekt.

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Abbildung 1: Errichtung der Zufahrtsstraße für das Phase-2-Programm entlang des Grats, der zur Bohrplattform 26DPH-8 im Projekt Majuba Hill führt.

Über das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada

Das Kupfer-Silber-Gold-Explorationsprojekt Majuba Hill ist das Vorzeigeprojekt von Copper One Resources Corp. Es befindet sich im Pershing County im US-Bundesstaat Nevada, das laut dem Annual Survey of Mining Companies 2025 des Fraser Institute die weltweit bestplatzierte Bergbauregion ist. Das Konzessionsgebiet umfasst eine Fläche von rund 9.684 Acres (3.919 Hektar) und befindet sich rund 70 Meilen (113 Straßenkilometer) südwestlich von Winnemucca und 156 Meilen (251 Kilometer) nordöstlich von Reno.

Das Projekt profitiert von einer erstklassigen Infrastruktur samt ganzjährig befahrbaren Zufahrtsstraßen, nahegelegener Strom- und Wasserversorgung und Zugang zu qualifizierten Bergbaufachkräften. Majuba Hill ist ein ehemaliger Kupferbergbaubetrieb mit einer umfangreichen Explorationsdatenbank, die Datenmaterial aus historischen Bohrungen über eine Gesamtlänge von rund 89.395 Fuß (27.248 Meter) beinhaltet. Sie bildet eine solide technische Grundlage für die laufende Exploration, die darauf abzielt, das Ausmaß und wirtschaftliche Potenzial des Mineralisierungssystems genauer zu bestimmen.

Im Zuge der Explorationsarbeiten wurde ein großes hydrothermales Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystem ermittelt, das noch Erweiterungspotenzial birgt. Im Fokus der aktuellen Exploration steht für das Unternehmen die Weiterentwicklung seines Geomodells durch systematische Bohrungen, geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und Strukturauswertungen. Es geht darum, die Ausdehnung, Kontinuität und Bedeutung der Mineralisierung zu evaluieren. Um die Größe und das wirtschaftliche Potenzial des Mineralisierungssystems genauer zu erfassen, sind weitere Bohrungen und technische Studien erforderlich.

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Abbildung 2: Bohrzielzonen, fertiggestellte Bohrlöcher und geplante Bohrlöcher bei Majuba Hill (2026).

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen des Unternehmens, der eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, ein geologischer Gürtel, der für bedeutende Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Vorbehaltlich des Abschlusses der geplanten Übernahme der Rooinek Mining Corp. (Rooinek) (siehe Pressemitteilung vom 20. Juli 2026) wird Copper One auch das Projekt Sport in Utah besitzen und damit das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupferexplorations-Assets erweitern.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und die Schaffung langfristigen Werts für die Aktionäre durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Market Regulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.:

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Informationen

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum Zeitplan, zum Umfang und zum Beginn des vom Unternehmen geplanten, 4.000 Fuß umfassenden Phase-2-Bohrprogramms auf Majuba Hill; zum Erhalt und zum Zeitpunkt der Analyseergebnisse aus dem Phase-1-Bohrprogramm; zur Planung und Durchführung von Folgebohrungen; zur Verfeinerung des geologischen Modells des Unternehmens und des Verständnisses des mineralisierten Systems bei Majuba Hill; zum Ziel des Unternehmens, eine nach NI 43-101 konforme Mineralressourcenschätzung zu erstellen; zu zukünftigen Explorationsaktivitäten und technischen Studien; zum potenziellen Ausmaß, zur Kontinuität und zur wirtschaftlichen Bedeutung der Mineralisierung bei Majuba Hill; sowie zur Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralprojekte voranzutreiben und ausreichende Finanzmittel für zukünftige Explorationsprogramme zu beschaffen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu diesen Annahmen gehört unter anderem, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, das geplante Phase-2-Bohrprogramm wie derzeit vorgesehen zu beginnen und abzuschließen; dass die Analyseergebnisse innerhalb der erwarteten Zeitrahmen vorliegen werden; dass das erforderliche Personal, die Bohrausrüstung, Auftragnehmer, Dienstleistungen, Genehmigungen und Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen weiterhin zur Verfügung stehen werden; dass der Zugang zum Standort sowie die Wetter- und Betriebsbedingungen eine Fortsetzung der Explorationsaktivitäten ohne wesentliche Störungen ermöglichen werden und dass die geologischen Interpretationen des Unternehmens weiterhin durch zusätzliche Explorationsdaten gestützt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Verzögerungen bei Bohrungen, Probenahmen und beim Erhalt von Analyseergebnissen; die Möglichkeit, dass Analyseergebnisse geologische Interpretationen nicht bestätigen; Änderungen an Bohrzielen oder Explorationsplänen aufgrund neuer Informationen; betriebliche und technische Schwierigkeiten; die Verfügbarkeit und die Kosten von Bohrgeräten, Auftragnehmern und qualifiziertem Personal; ungünstige Wetterbedingungen oder Standortbedingungen; Genehmigungs-, Umwelt- und regulatorische Risiken; Anforderungen hinsichtlich der Konsultation und Einbindung indigener Gemeinschaften; Schwankungen der Rohstoffpreise und der Finanzmärkte; der spekulative Charakter der Mineralexploration; das Fehlen einer definierten Mineralressource bei Majuba Hill; die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche. Weitere Risikofaktoren sind in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten abweichen können. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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