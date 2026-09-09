Copper One identifiziert visuell gediegenes Kupfer bei laufenden Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdänprojekt Redonda in British Columbia

Vancouver, BC / 9. September 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (Copper One) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (das Unternehmen) berichtet, dass im Rahmen des vollständig finanzierten, 2.400 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms des Unternehmens auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda (Redonda oder das Konzessionsgebiet) auf West Redonda Island in British Columbias Bergbaubezirk Vancouver in Bohrloch RED-26-02 gediegenes Kupfer visuell identifiziert wurde.

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Abbildung 1: Gediegenes Kupfer wurde visuell in Bohrloch RED-26-02 identifiziert. Die visuellen Beobachtungen sind vorläufig, und Mineralbestand und Gehalte können nur durch eine Laboranalyse bestätigt werden.

Bohrloch RED-26-02, das mit einem Neigungswinkel von -55 Grad niedergebracht wurde und eine Gesamtbohrlochtiefe von rund 500 Metern erreichen soll, wurde bereits auf mehr als 270 Meter gebohrt. Das Unternehmen hat bei seinen Bohrungen bei rund 40 Metern gediegenes Kupfer visuell identifiziert.

Geologische Merkmale und visuelle Mineralisierung, die mit dem anvisierten Porphyr-Kupfer-Molybdänsystem übereinstimmen, wurden ab einer Bohrlochtiefe von rund 20 Metern beobachtet und setzen sich in Teilen des bislang niedergebrachten Bohrlochs fort. Die Identifizierung von gediegenem Kupfer basiert auf der visuellen Beobachtung des Bohrkerns und wurde noch nicht durch eine Laboranalyse bestätigt. Visuelle Schätzungen dürfen nicht als Ersatz für Analyseergebnisse angesehen werden, und das Unternehmen trifft keine Aussagen zum Kupfergehalt basierend auf diesen Beobachtungen.

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Abbildung 2: Am 8. September 2026 erreichte Kupfer laut Google Finance ein Intraday-Allzeithoch von 6,86 US-$.

David Greenway, President und Chief Executive Officer von Copper One, sagte: Die geologischen Merkmale und die visuelle Mineralisierung, auf die wir in Bohrloch RED-26-02 stießen, einschließlich der visuellen Identifizierung von gediegenem Kupfer, sind vielversprechend. Beachtenswert ist, dass diese Beobachtungen in einem breiteren Abschnitt auftreten, in dem geologische Merkmale, die mit dem anvisierten Porphyr-Kupfer-Molybdänsystem übereinstimmen, ab einer Bohrlochtiefe von rund 20 Metern beobachtet wurden. Da Bohrloch RED-26-02 jetzt die Tiefe von 270 Metern überschritten hat und eine geplante Tiefe von rund 500 Metern erreichen soll, gehen die Bohrungen weiter, um die südliche Erweiterung, die Geometrie und die Kontinuität des Systems Redonda zu testen. Visuelle Beobachtungen sind vorläufig, und wir freuen uns darauf, die Laborergebnisse bekannt zu geben, sobald wir sie erhalten und überprüft haben.

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Abbildung 3: Bohrkern aus Bohrloch RED-26-02 bei einer Bohrlochtiefe von rund 150 Metern mit visuell beobachteter Mineralisierung. Die visuellen Beobachtungen sind vorläufig und wurden durch keine Laboranalyse bestätigt. Mineralbestand und Gehalte können nur durch analytische Tests bestimmt werden.

Redonda beherbergt ein unterexploriertes Porphyr-Kupfer-Molybdänsystem in British Columbias Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der aussichtsreich für Porphyr-Kupfermineralisierung ist. Das aktuelle Bohrprogramm testet vorrangige Ziele, die durch die Zusammenführung historischer Explorationsdaten, luftgestützte geophysikalische Vermessungen, aktuelle Feldkartierungen und geologische Interpretation festgelegt wurden.

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Abbildung 4: Lage der für 2026 geplanten Bohrstandorte auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, West Redonda Island, British Columbia.

Die Explorationsstrategie für 2026 stützt sich auf den technischen Bericht zum Konzessionsgebiet Redonda, der von W.B. Lennan, P.Geo., erstellt und im März 2026 im SEDAR+-Profil des Unternehmens hinterlegt wurde. Herr Lennan hat das geplante Bohrprogramm geprüft und stimmt dessen Zielsetzungen, Bohrzielen und Planung zu.

Mit der Durchführung des Programms hat Copper One Paradigm Drilling Ltd. (Paradigm Drilling) beauftragt, die ein hydraulisches, raupenmontiertes Diamantbohrgerät vom Typ Boyles T-75 mit NQ-Bohrgarnitur eingesetzt hat, das Ziele bis zu einer Tiefe von mehr als 600 Metern (1.969 Fuß) testen kann.

Das Kupfer-Molybdänprojekt Redonda umfasst neun Mineralclaims von rund 2.746 Hektar (6.786 Acres) auf der West Redonda Island in British Columbias Bergbaubezirk Vancouver. Die seit Ende der 1960er durchgeführten Explorationstätigkeiten identifizierten mehrere mit Kupfer-Molybdän mineralisierte Zonen, die entlang des Streichens und zur Tiefe hin offen sind. Historische Explorationsarbeiten durch Teck Resources Ltd. (ehemals Teck Corp.) im Jahr 1979 umfassten neun NQ-Diamantbohrlöcher von insgesamt 1.681 Metern (5.515 Fuß).

Die aktuellen Bohrungen konzentrieren sich darauf, das Ausmaß des bekannten mineralisierten Systems zu bewerten und vorrangige Ziele zu testen, die durch die geologische und geophysikalische Interpretation des Unternehmens identifiziert wurden. Darüber hinaus wurden bei jüngsten Feldbeobachtungen Anzeichen für eine möglicherweise bisher nicht erkannte mineralisierte Zone identifiziert, die entlang einer historischen Forststraße östlich des Haupttrends zutage tritt. Dieses Gebiet wird systematisch kartiert und beprobt und könnte in Abhängigkeit von den Analyseergebnissen zu einem zusätzlichen Bohrziel werden.

Zur Unterstützung des Programms hat Copper One den erfahrenen Porphyr-Kupfer-Geologen Bernhardt Augsten, P.Geo., hinzugezogen, der die geologischen Bohrkernprotokollierungen während der Kampagne überwacht.

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Abbildung 5: Karte der auf den Pol reduzierten luftgestützten magnetischen Vermessung mit historischen Bohrkragen und geplanten Bohrstandorten für 2026 auf dem Projekt Redonda.

Zusammenarbeit mit der Klahoose First Nation

Copper One hat sich verpflichtet, während der gesamten Explorationskampagne 2026 eng mit der Klahoose First Nation (Klahoose) zusammenzuarbeiten, wobei der Schwerpunkt auf der Beschäftigung lokaler Arbeitskräfte, Ausbildungsmöglichkeiten sowie – soweit praktikabel – der Einbindung von Unternehmen im Besitz von Klahoose bzw. mit Verbindungen zu Klahoose liegt. Im Rahmen dieser Verpflichtung hat das Unternehmen ein Mitglied der Klahoose mit dem Halbieren der Bohrkerne beauftragt und wird während des Programms das Arbeitsboot der Klahoose für den Seetransport nutzen.

Das Unternehmen wird mit der Klahoose in Bezug auf Explorationsaktivitäten, Arbeitspläne und Projektmeilensteine in ständigem Austausch stehen. Die Explorationsarbeiten werden unter Einhaltung der geltenden Protokolle zum Schutz des kulturellen Erbes und bewährter Umweltpraktiken durchgeführt. Mit dem Fortschreiten der Exploration wird Copper One weiterhin Möglichkeiten identifizieren, um die Entwicklung von Kompetenzen, den Aufbau lokaler Kapazitäten und eine substanzielle wirtschaftliche Beteiligung zu fördern.

Über Redonda

Das Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda ist ein Porphyr-Kupfer-Molybdän-Explorationsprojekt in Distriktgröße, das sich auf West Redonda Island in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt umfasst neun Mineralclaims mit einer Fläche von etwa 2.746 Hektar (6.786 Acres) und liegt innerhalb der sehr aussichtsreichen Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der bekanntermaßen bedeutende porphyrische Kupfer- und Skarn-Mineralisierungen beherbergt.

Redonda liegt in der Coast Suture Zone zwischen dem Wrangellia Terrane und dem Coast Plutonic Complex. Dioritische Intrusionen des Coast Plutonic Complex aus der frühen Kreidezeit werden von mindestens drei späteren Intrusionsphasen durchschnitten: (i) einem Quarzpfropfen; (ii) einem breiten hornblendereichen Gang, der auf einer freigelegten Länge von ungefähr 600 Metern (1.969 Fuß) lokal brekziiert ist; und (iii) mehreren kleineren Feldspatgängen in der Nähe des südwestlichen Randes des hornblendereichen Körpers. Die Kupfer-Molybdän-Mineralisierung ist entlang des Hornblendegangs, insbesondere in den Brekzienzonen, am stärksten konzentriert. Der geologische Rahmen weist mehrere Gemeinsamkeiten mit nahe gelegenen Porphyrsystemen auf, darunter die Kupfer-Molybdän-Lagerstätte OKover, die sich etwa 34 km (21 Meilen) südöstlich (nördlich von Powell River) befindet, sowie die Kupferlagerstätte Gambier in Howe Sound.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen des Unternehmens, der eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der für bedeutende Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Vorbehaltlich des Abschlusses der geplanten Übernahme der Rooinek Mining Corp. (Rooinek) (siehe Pressemitteilung vom 20. Juli 2026) wird Copper One auch das Projekt Sport in Utah besitzen und damit das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupferexplorations-Assets erweitern.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und die Schaffung langfristigen Werts für die Aktionäre durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Market Regulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.:

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie geht davon aus, glaubt, erwartet, beabsichtigt, plant, schlägt vor, schätzt, kann, wird, könnte, sollte, Potenzial, Ziele und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich der Fortsetzung, des Zeitplans, des Umfangs und des Abschlusses des vom Unternehmen geplanten, 2.400 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms im Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda; der geplanten Tiefe des aktuellen Bohrlochs; des Abschlusses der Bohrungen an vier ersten Bohrstandorten und der möglichen Hinzunahme weiterer Bohrlöcher oder Ziele; des Zeitplans und des Erhalts von Analyseergebnissen; zukünftiger geologischer Beobachtungen, Bohrkernprotokollierungen, Probenahmen, Kartierungen und Laboranalysen; der Erkundung und möglicher Erweiterung des bekannten Kupfer-Molybdän-Systems nach Süden; der Interpretation, Ausrichtung, Geometrie, Kontinuität, Streichlänge, Ausdehnung und Bedeutung der Mineralisierung bei Redonda; der möglichen Identifizierung und Bewertung einer neu freigelegten mineralisierten Zone; zukünftiger Explorationsaktivitäten und technischer Studien; der fortgesetzten Einbindung bzw. des fortgesetzten Austauschs mit der Klahoose First Nation; sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralprojekte voranzutreiben und ausreichende Finanzmittel für zukünftige Explorationsprogramme zu beschaffen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu diesen Annahmen gehört unter anderem, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, das geplante 2.400-Meter-Bohrprogramm wie derzeit vorgesehen fortzusetzen und abzuschließen; dass das aktuelle Bohrloch die geplante Tiefe erreichen wird; dass die Analyseergebnisse innerhalb der erwarteten Zeitrahmen vorliegen werden; dass das erforderliche Personal, die Bohrausrüstung, Auftragnehmer, Dienstleistungen, Genehmigungen und Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen weiterhin zur Verfügung stehen werden; dass der Zugang zum Standort sowie die Wetter- und Betriebsbedingungen eine Fortsetzung der Explorationsaktivitäten ohne wesentliche Störungen ermöglichen werden; dass die Einbindung der Klahoose First Nation wie erwartet fortgesetzt wird; und dass die geologischen Interpretationen des Unternehmens weiterhin durch zusätzliche Explorationsdaten gestützt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Verzögerungen bei Bohrungen, Probenahmen und beim Erhalt von Analyseergebnissen; die Möglichkeit, dass Analyseergebnisse visuelle Beobachtungen oder geologische Interpretationen nicht bestätigen; Änderungen an Bohrzielen oder Explorationsplänen aufgrund neuer Informationen; betriebliche und technische Schwierigkeiten; die Verfügbarkeit und die Kosten von Bohrgeräten, Auftragnehmern und qualifiziertem Personal; ungünstige Wetterbedingungen; Zugangsbedingungen auf dem Seeweg oder Standortbedingungen; Genehmigungs-, Umwelt- und regulatorische Risiken; Anforderungen hinsichtlich der Konsultation und Einbindung indigener Gemeinschaften; Schwankungen der Rohstoffpreise und der Finanzmärkte; der spekulative Charakter der Mineralexploration; das Fehlen einer definierten Mineralressource bei Redonda; die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche. Weitere Risikofaktoren sind in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten abweichen können. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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