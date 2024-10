Century Lithium berichtet über Fortschritte auf Angel Island

24. Oktober 2024 – Vancouver, Kanada – Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) („Century Lithium“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium-corp/ – freut sich, über die Fortschritte bei seinem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Angel Island („Projekt“) in Esmeralda County, Nevada, USA, zu berichten. Seit dem Abschluss einer Machbarkeitsstudie für Angel Island im April 2024 konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf entscheidende Schritte für die Entwicklung des Projekts. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Prozessoptimierung, um die geschätzten Kapital- und Betriebskosten des Projekts zu senken, auf Umweltstudien und Genehmigungen sowie auf der Projektfinanzierung. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden die Tests in der Lithiumextraktionsanlage („Pilotanlage“) des Unternehmens im Amargosa Valley, Nevada, fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Herstellung von Lithiumkarbonatproben zur Bewertung durch inländische Endverbraucher und interessierte Parteien liegt.

„Century Lithium konzentriert sich darauf, Ergebnisse zu liefern, die das Unternehmen als eine der fortschrittlichsten Möglichkeiten für eine neue inländische Versorgung mit diesem wichtigen und strategischen Rohstoff für die EV- und Batteriespeicherindustrie positionieren“, sagte Bill Willoughby, Präsident und CEO von Century Lithium. „Der Staat Nevada hat den Wunsch geäußert, eine entscheidende Rolle bei der Umstellung auf saubere Energie zu spielen, insbesondere durch Nevadas Lithium-Loop-Initiative, die sich auf lokale Ressourcen, Produkte und Recycling konzentriert. Wir arbeiten mit den Ressourcen und der Technologie von Century, um uns an der Spitze dieser Bemühungen zu positionieren.“

Pilotanlagenprüfung und -technik

– Überprüfung der Durchführbarkeitsstudie mit Schwerpunkt auf der Verfolgung verschiedener Möglichkeiten zur Senkung der geschätzten Kapital- und Betriebskosten und zur Erzielung einer erheblichen Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Projekts

– Vor-Ort-Produktion von Lithiumkarbonat-Proben in Batteriequalität zur Bewertung und zum Nachweis der Fähigkeit von Angel Island, ein End-to-End-Verfahren für die Umwandlung von Lithium-Tonstein in ein Produkt in Batteriequalität anzubieten

– Durchführung erster Tests mit Drittanbietern zu alternativen Reagenzien und Medien für die Pilotanlage

– Derzeit Installation von Ausrüstung in der Pilotanlage auf der Grundlage der oben genannten Ergebnisse

– Beginn eines Materialtestprogramms zur Optimierung und potenziellen Senkung der geschätzten Kosten für das Absetzbecken

Umweltstudien und Genehmigungen

– Fertigstellung des Entwurfs des hydrologischen Modells und Behandlung der Kommentare von Bundesbehörden

– Fertigstellung eines Entwurfs für einen Einsatzplan

– Modellierung alternativer Standorte für die Wasserversorgung, um im Rahmen der Wasserrechtsgenehmigung des Unternehmens möglicherweise Prozesswasser näher am Projekt zu beziehen

– Beauftragung von Beratern mit der Vorbereitung wichtiger staatlicher Genehmigungen mit Schwerpunkt auf Wasserreinhaltung und Luftqualität

Angel Island-Finanzierung

– Kommunikation mit potenziellen strategischen Partnern und Endverbrauchern von Lithiumkarbonat für Tests unserer Produktmuster

– Verfolgung von Parteien, die an der Vermarktung oder dem Erhalt einer künftigen Lieferung von Natriumhydroxid interessiert sind; das Verfahren von Century Lithium wird einen Überschuss an Natriumhydroxid erzeugen, dessen Verkauf zu niedrigen Nettoproduktionskosten für Lithiumkarbonat führen dürfte

– Zusammenstellung von Projektinformationen zur Unterstützung von Anträgen auf staatliche Finanzierungsmöglichkeiten, die über das US-Energieministerium und das US-Verteidigungsministerium verfügbar sind

