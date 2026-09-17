Cartier gibt aktualisierte PEA für das Projekt Cadillac bekannt: NPV 5 % nach Steuern von 1,0 Mrd. CAD und interner Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 26,6 % bei einem Goldpreis von 3.600 USD/Unze

Durchschnittliche Jahresproduktion von 100.000 Unzen Gold über eine Lebensdauer der Mine von 16,2 Jahren – NPV 5 % (Nettobarwert) nach Steuern von 1.565 Mio. CAD und interner Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 37,3 % bei einem Gold-Spotpreis von 4.300 USD/Unze – Verhältnis von NPV 5 % zum Anfangskapital von 3,6x.

Highlights

Solide Wirtschaftlichkeit

· NPV 5 % nach Steuern von 1.001 Mio. CAD und interner Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 26,6 % bei einem Basisszenario-Goldpreis von 3.600 USD/Unze und einem Wechselkurs von 1,38 CAD/USD.

· Bei einem Spot-Goldpreis von 4.300 USD/Unze steigt der NPV 5 % nach Steuern auf 1.565 Mio. CAD und der interne Zinsfuß (IRR) nach Steuern auf 37,3 %.

· Die Amortisationszeit nach Steuern beträgt 4,3 Jahre und das Verhältnis von NPV 5 % zum Anfangskapital liegt bei 3,6x.

· Freier Cashflow nach Steuern über die gesamte Lebensdauer der Mine von 2.772 Mio. CAD bei einer Lebensdauer von 16,2 Jahren.

· Anfängliche Investitionskosten (CAPEX) von 275,8 Mio. CAD und AISC von 2.137 USD/Unze.

Produktions- und Betriebsprofil

· Durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 100.000 Unzen über die gesamte Lebensdauer der Mine.

· Gesamtgoldgewinnung von 1.610.000 Unzen.

· Metallurgische Gewinnungsrate von 95 %, gestützt durch das metallurgische Testprogramm 2026 und einen konventionellen Aufbereitungsablauf mit Zerkleinerung, Mahlen, Schwerkraftkonzentration und Zyanidlaugung.

· Aufbereitungsszenario: 3.000 tpd (Tonnen pro Tag) Lohnaufbereitung (Jahr 1), 3.000 tpd Aufbereitung vor Ort (Jahre 2-4), 4.300 tpd Aufbereitung vor Ort nach der Erweiterung (ab Jahr 5).

· Das Abbaukonzept sieht ausschließlich den Untertagebau im streichenden Langloch-Strossenbau mit Rampenförderung vor, wobei eine maximale Abbaurate von 4.300 tpd zugrunde gelegt wird.

VAL-D’OR, Quebec, 17. September 2026 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. (Cartier oder das Unternehmen) (TSXV: ECR; FWB: 6CA; OTCQB: ECRFF) freut sich, die Ergebnisse der aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für sein zu 100 % im Besitz befindliches Projekt Cadillac in Val-dOr (Abitibi, Quebec, Kanada) bekannt zu geben. Die aktualisierte PEA wurde gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) von Evomine Consulting Inc. erstellt und ersetzt die am 13. April 2023 veröffentlichte PEA für das damals als Chimo Mine bezeichnete Projekt. Sie berücksichtigt die am 18. Dezember 2025 bekannt gegebene aktualisierte Mineralressourcenschätzung, die am 14. Mai 2026 veröffentlichten metallurgischen Ergebnisse sowie ein wesentlich verändertes Goldpreisumfeld.

Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier, erklärte: Die positiven Ergebnisse der Studie belegen die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts auf PEA-Ebene und zeigen gleichzeitig mehrere Möglichkeiten zur weiteren Optimierung auf. Wichtig ist, dass das Projekt als vollständig untertägiger Bergbaubetrieb konzipiert wurde, wodurch die Flächeninanspruchnahme an der Oberfläche minimiert und ein verantwortungsvoller Entwicklungsansatz gefördert wird. Dank des geringen anfänglichen Investitionsbedarfs verfügen wir nun über zusätzliche strategische Lösungen, die Flexibilität für die Weiterentwicklung bieten. Wir sind weiterhin zuversichtlich, was das starke Potenzial des Projekts und unsere Fähigkeit betrifft, zusätzlichen Wert für die Stakeholder zu schaffen.

Ronan Déroff, Vice President Exploration bei Cartier, fügte hinzu: Die aktuelle PEA ist erst der Anfang. Da die in den Jahren 2025-2026 niedergebrachten Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 35.000 Metern noch nicht einbezogen wurden und sich in den Sektoren Contact und Hope vielversprechende neue Goldfunde abzeichnen, sind wir der Ansicht, dass Cadillac entlang der 15 km langen Cadillac-Verwerfung ein erhebliches Potenzial für Ressourcenwachstum und bedeutende Explorationserfolge bietet – all dies bleibt im aktuellen Wirtschaftsmodell noch unberücksichtigt.

Finanzanalyse

Die wirtschaftliche Analyse wurde unter Verwendung eines Diskontsatzes von 5 %, eines Basisszenario-Goldpreises von 3.600 USD/Unze und eines Wechselkurses von 1,38 CAD/USD durchgeführt. Vor Steuern generiert das Projekt einen NPV 5 % von 1.679 Mio. CAD, einen IRR von 35,5 % und hat eine Amortisationszeit von 3,0 Jahren. Nach Steuern generiert das Projekt einen NPV 5 % von 1.001 Mio. CAD, einen internen Zinsfuß (IRR) von 26,6 % und hat eine Amortisationszeit von 4,3 Jahren. Eine Zusammenfassung der Projektwirtschaftlichkeit ist in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Projektwirtschaftlichkeit

Beschreibung Einheit Wert

Wechselkurs CAD/USD 1,38

Goldpreis US$/Unze 3.600

Abgebautes mineralisiertes Material Tausend Tonnen 23.145

Gehalt des mineralisierten Materials g/t 2,28

Unzen mineralisiertes Material Tausend Unzen 1.698

Gewinnungsrate % 95 %

Gewonnenes Gold Unzen 1.610

Lebensdauer der Mine Jahre 16,2

Diskontsatz % 5,0 %

Betriebskosten

Betriebskosten im Bergbau CAD/t 95,1

aufbereitet

Betriebskosten der Aufbereitung CAD/t 29,8

aufbereitet

Betriebskosten für Abfall- und Wassermanagement CAD/t 1,5

aufbereitet

Allgemein- und Verwaltungskosten CAD/t 10,1

aufbereitet

Gesamtbetriebskosten CAD/t 136,4

aufbereitet

AISC

Gesamtbetriebskosten USD/Unze 1.450

Verkaufskosten USD/Unze 5

Royalty-Gebühren USD/Unze 47

Cash-Kosten USD/Unze 1.502

Laufende Investitionskosten USD/Unze 635

Nachhaltige Gesamtkosten (AISC) USD/Unze 2.137

Kapitalkosten

Anfängliche Kapitalkosten Mio. CAD 275,8

Wachstumskapitalkosten Mio. CAD 277,1

Laufende Investitionskosten Mio. CAD 1.062,0

Kapitalkosten für die Stilllegung Mio. CAD 40,0

Wirtschaftlichkeit

Nettobarwert vor Steuern Mio. CAD 1.679,4

Interner Zinsfuß vor Steuern % 35,5 %

Amortisationsdauer vor Steuern Jahre 3,0

Nettobarwert nach Steuern Mio. CAD 1.001,2

Interner Zinsfuß nach Steuern % 26,6 %

Amortisationsdauer nach Steuern Jahre 4,3

Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 3 verdeutlichen die Auswirkungen einer Sensitivitätsanalyse hinsichtlich des Goldpreises, der Kapitalkosten und der Betriebskosten nach Steuern.

Tabelle 2: Sensitivität des Goldpreises

Goldpreis (USD/Unze) NPV (Mio. CAD) IRR (%) Amortisationszeit

3.000 497,2 16,4 % 6,2

3.600 (Basisszenario) 1.001,2 26,6 % 4,3

4.200 1.485,8 35,9 % 2,8

4.800 1.961,7 44,9 % 2,2

5.400 2.429,8 53,5 % 1,9

6.000 2.896,0 62,0 % 1,7

Tabelle 3: Sensitivitätsanalyse der Kapitalkosten

Kapitalkosten NPV (Mio. CAD) IRR (%)

Amortisationszeit

-20 % 1.165 35,1 % 2,8

-10 % 1.083 30,5 % 3,4

Basisszenario 1.001 26,6 % 4,3

+10 % 918 23,4 % 4,7

+20 % 833 20,5 % 5,1

Tabelle 4: Sensitivität der Betriebskosten

Betriebskosten NPV (Mio. CAD) IRR (%)

Amortisationszeit

-20 % 1.230 31,1 % 3,4

-10 % 1.116 28,9 % 3,7

Basisszenario 1.001 26,6 % 4,3

+10 % 883 24,3 % 4,5

+20 % 762 21,8 % 4,8

Schätzungen zu Kapital- und Betriebskosten

Die Anfangsinvestitionen werden auf 275,8 Mio. CAD geschätzt, die Wachstumskapitalkosten auf 277,1 Mio. CAD und die laufenden Investitionskosten auf 1.102,0 Mio. CAD, wie in Tabelle 5 detailliert aufgeführt. Die Gesamtbetriebskosten über die gesamte Lebensdauer der Mine werden auf 3.148,2 Mio. CAD geschätzt, was 136,4 CAD pro aufbereitete Tonne entspricht, wie in Tabelle 6 detailliert aufgeführt.

Tabelle 5: Zusammenfassung der Investitionskosten

Kostenbereich Anfängliche Wachstumskapital-kosten Laufende Gesamtinvestitions-koste

Investitionskosten (Mio. Investitionskosten n (Mio.

(Mio. CAD) (Mio. CAD)

CAD) CAD)

Infrastruktur 40,9 – 52,5 93,4

Elektrik und Kommunikation 27,9 – 8,1 36,0

Abfall- und Wasserwirtschaft 9,2 – 58,7 68,0

Bergbau – Untertagebau 91,3 – 720,2 811,5

Aufbereitungsanlage 9,0 230,2 – 239,2

Indirekte Kosten 29,8 9,0 84,0 122,7

Kontingenz 37,9 37,8 138,5 214,2

Aktivierte Umsatzerlöse -30,2 – – -30,2

Aktivierte Betriebskosten 60,0 – – 60,0

Schließung – – 40,0 40,0

Gesamt 275,8 277,1 1.102,0 1.654,9

Tabelle 6: Übersicht über die Betriebskosten

Kostenbereich Gesamt (Mio. CAD) Stückkosten (CAD/aufbereitete Stückkosten (USD/zahlbare Unze)

Tonne)

Untertagebau 2.193,7 95,1 1.010,3

Transport des mineralisierten Materials 15,1 0,7 6,9

Aufbereitung 672,3 29,1 309,6

Abfall- und Wasserwirtschaft 34,6 1,5 15,9

Allgemeine und Verwaltungsausgaben 232,5 10,1 107,1

Gesamt 3.148,2 136,4 1.449,9

Bergwerksplanung und Produktionsplan

Die PEA sieht einen Untertagebau vor, bei dem konventioneller streichender Langloch-Strossenbau mit einer Spitzenförderleistung von 4.300 tpd über eine Lebensdauer der Mine von 16,2 Jahren zum Einsatz kommt. Insgesamt werden 23,1 Mio. t mineralisiertes Material mit einem Durchschnittsgehalt von 2,3 g/t gefördert, was 1.698.000 Unzen Gold entspricht. Das mineralisierte Material wird mit LHD-Maschinen (Load-Haul-Dump) verladen und per Lkw über Rampen an die Oberfläche transportiert. Für die Verfüllung wird eine Kombination aus Pastenverfüllung, zementierter Gesteinsverfüllung und Trockenverfüllung verwendet. Die Mine wird in fünf separate Bereiche unterteilt, wobei jeder Bereich über eine eigene Abbauinfrastruktur verfügt, wie in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Bergwerksentwurf

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Metallurgie und Aufbereitung

Um die Auslegung der Aufbereitungsanlage abzuschließen und die metallurgische Leistung zu ermitteln, wurde eine Reihe von Tests an sechs Variabilitätsproben durchgeführt: jeweils zwei aus jeder der drei Hauptzonen Chimo, East Chimo und West Nordeau. Die Proben wurden aus Explorationsbohrkernen ausgewählt und gelten als repräsentativ für die Mineralressourcen. Das Testprogramm umfasste Mineralogie, Geochemie, Mahlbarkeit, Goldgewinnung und Entgiftung der Abgänge. Die Ergebnisse zeigen, dass auf der Grundlage des durchschnittlichen Ressourcengehalts eine Goldgewinnungsrate von 95 % bei einer Mahlgröße P80 von 50 µm erreicht werden könnte. Die Tests ermittelten zudem den erforderlichen Mahlenergiebedarf, die Kriterien für die Goldgewinnungsanlagen sowie die Auslegungskriterien für die Reagenzdosierung.

Die Aufbereitungsstrategie sieht für die Vorproduktionsphase und das erste Produktionsjahr eine Lohnmahlung in einer externen Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3.000 tpd vor. Ab dem zweiten Produktionsjahr steht eine eigene Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3.000 tpd zur Verfügung, die bis zum vierten Produktionsjahr genutzt wird; danach wird sie für die verbleibende Lebensdauer der Mine auf 4.300 tpd erweitert. Abbildung 2 unten zeigt das Verfahrensschema und kennzeichnet die für die Erweiterung erforderlichen zusätzlichen Anlagen in Rot.

Abbildung 2: Prozessablaufplan

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Alle Anlagen der Phase 1 werden so ausgelegt, dass sie den Durchsatz über die gesamte Lebensdauer des Bergwerks bewältigen können, während die zusätzlichen Anlagen die erforderliche Mahlleistung und Verweilzeit in der Zyanidierung bereitstellen, um die Goldauflösung vollständig abzuschließen.

Auf der Grundlage dieses Prozessablaufdiagramms und der Durchsatzmenge des Rohmaterials wurden die Investitions- und Betriebskosten der Goldgewinnungsanlage geschätzt, um die Wirtschaftlichkeitsanalyse zu untermauern. Die Anlage wurde so ausgelegt, dass in beiden Phasen die prognostizierte Goldgewinnungsrate von 95 % erreicht wird.

Unterstützende Infrastruktur

Die für das Projekt erforderlichen Infrastrukturvoraussetzungen wurden geprüft, und die Gesamtanlageplanung wurde so entwickelt, dass Betriebseffizienz, Sicherheit und Umweltmanagement optimiert werden, wobei die Topografie berücksichtigt und die Auswirkungen auf die Oberfläche im Projektgebiet minimiert wurden. Die für das Projekt erforderliche Infrastruktur umfasst Folgendes:

· Untertage-Stollenportale, horizontale und vertikale Erschließung

· Anlagen zur Entsorgung von taubem Gestein und Abraum

· Anlage für das Management von Aufbereitungsrückständen (Tailings)

· ROM-Halden

· Infrastruktur für das Wassermanagement

· Stromleitungen und Umspannwerke

· Bergwerksbüros, Umkleide- und Wartungsgebäude

· Sonstige unterstützende Infrastruktur

Abbildung 3 und Abbildung 4 veranschaulichen den allgemeinen Aufbau der übertägigen Infrastruktur sowie die Infrastruktur auf dem Hauptindustriegelände des Projekts.

Abbildung 3: Allgemeiner Aufbau der übertägigen Infrastruktur

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Abbildung 4: Infrastruktur des Hauptindustriegeländes

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Umwelt-, Genehmigungs- und soziale Aspekte

Die Entwicklung des Projekts Cadillac wird unter Berücksichtigung der Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung, des Respekts gegenüber den Beteiligten und des Umweltschutzes fortgesetzt. Im Jahr 2026 schloss Stantec eine Literaturrecherche zu den physikalischen, biologischen und sozialen Komponenten des Projekts ab, um die potenziellen Umweltprobleme im Zusammenhang mit dessen Standort zu dokumentieren und zu charakterisieren. Die Ergebnisse dieser Untersuchung trugen zur Auswahl und Standortbestimmung der in der aktualisierten PEA dargestellten Infrastruktur bei und werden auch zur Planung der nächsten Schritte, einschließlich Feldinventuren, herangezogen. Darüber hinaus wurde im August 2026 eine umweltgeochemische Charakterisierung des bei der Aufbereitung anfallenden Abraums, Erzes und der Aufbereitungsrückstände eingeleitet. Diese Studie ist für die Entwicklung des Projekts Cadillac von entscheidender Bedeutung, da sie dazu beitragen wird, die Handhabung dieser Materialien sowie das Bergbauwassermanagement zu optimieren, um die Auswirkungen auf die betroffene Umwelt zu begrenzen. Sie wird gemäß den Richtlinien der Direktive 019 und dem vom Ministère de lEnvironnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) herausgegebenen Guide de caractérisation des résidus miniers et du minerai (GCRMM) durchgeführt.

Mineralressourcenschätzung

Die aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) basiert auf der am 18. Dezember 2025 bekannt gegebenen Mineralressourcenschätzung, die im am 27. Januar 2026 eingereichten technischen Bericht detailliert beschrieben und in Tabelle 7 zusammengefasst ist.

Tabelle 7: Mineralressourcenschätzung

Alle Sektoren / Tagebauressourcen Untertägige Ressourcen Gesamt

Kategorie

Cut-off-Gehalt = 0,30 g/t Au Cut-off-Gehalt = 1,00 g/t Au

Tonnen (t) Gehalt Gold (oz) Tonnen (t) Gehalt Gold (oz) Tonnen (t) Gehalt Gold (oz)

(Au (Au (Au

g/t) g/t) g/t)

Nachgewiesen 1.770.000 2,16 123.300 4.210.000 2,80 379.300 5.988.000 2,61 502.600

Angedeutet 1.730.000 1,52 84.500 2.240.000 2,51 180.600 3.965.000 2,08 265.200

Nachgewiesen & 3.500.000 1,84 207.800 6.450.000 2,70 559.900 9.953.000 2,40 767.800

Angedeutet

Vermutet 4.740.000 1,13 172.600 30.450.000 2,29 2.244.200 35.185.000 2,14 2.416.900

1. Die unabhängigen qualifizierten Personen gemäß den im National Instrument 43-101 (NI 43-101) festgelegten Richtlinien für die MRE sind Pierre-Luc Richard, P.Geo., Mitarbeiter von PLR Resources Inc., und Stephen Coates, P.Eng., Mitarbeiter von Evomine Consulting, der Beiträge zur Schätzung des Cut-off-Gehalts sowie der Optimierung der Festkörper für die Tagebau- und Untertagebaustrossen leistete.

2. Diese Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Rentabilität nicht nachgewiesen wurde. Es wurde keine wirtschaftliche Bewertung dieser Mineralressourcen vorgenommen. Die Menge und der Gehalt der in dieser MRE gemeldeten vermuteten Ressourcen sind von Natur aus ungewiss, und es wurden nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um diese vermuteten Ressourcen als angedeutete Ressourcen zu definieren. Es ist jedoch zu erwarten, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen durch weitere Bohrungen in die Kategorie der angedeuteten Ressourcen hochgestuft werden könnte.

3. Die qualifizierten Personen sind sich keiner bekannten Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitischen, Marketing- oder anderen relevanten Probleme bewusst, die die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten.

4. Die Berechnungen wurden in metrischen Einheiten (Meter, Tonnen) durchgeführt. Die Metallgehalte in der obigen Tabelle sind in Gramm pro Tonne und Feinunzen angegeben. Die metrischen Tonnagen und Unzen wurden gerundet, und etwaige Abweichungen in den Gesamtmengen sind auf Rundungsfehler zurückzuführen.

5. Die Definitionen und Richtlinien des CIM für Mineralressourcenschätzungen wurden befolgt.

Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung

· Die Ressourcen werden für das Tagebau-Szenario unverwässert und in situ innerhalb von 5 m x 5 m x 5 m großen Blöcken dargestellt und enthalten die interne Verwässerung für das Untertagebau-Szenario; es wird davon ausgegangen, dass realistische Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung bestehen. Die begrenzende Tagebauhülle (Pit Shell) wurde unter Verwendung einer Gesamtgrubenneigung von 50 Grad entwickelt. Die Grubenoptimierung zur Entwicklung der mineralressourceneingrenzenden Grubenmodelle erfolgte unter Verwendung des Pseudoflow-Algorithmus in der Deswik-Software. Die Strossenoptimierung zur Erschließung der untertägigen Ressource wurde mit der Software Deswik.SO durchgeführt.

· Das MRE-Drahtgittermodell wurde mit Leapfrog Edge v.2025.1.1 erstellt und basiert auf 4.477 Bohrlöchern mit insgesamt 535.360 Bohrmetern und 167.978 Untersuchungsergebnissen. Der Stichtag für die Bohrlochdatenbank war der 17. Februar 2025.

· Innerhalb der Mineralisierungsbereiche wurden 1,0 Meter lange Komposite erstellt. Die obere Begrenzung der Höchstgehalte wurde unter Verwendung zusammengesetzter Untersuchungsdaten durchgeführt. Auf der Basis der individuellen statistischen Untersuchung für jede Zone wurden die Komposite für die hochgradigen Zonen auf 5,0 g/t Au bis 110,0 g/t Au und für die niedriggradigen Zonen auf 1,0 g/t Au bis 5,0 g/t Au begrenzt.

· Die auf die Grube beschränkten Mineralressourcen für das Basisszenario sind mit einem Cut-off-Gehalt von 0,30 g/t Au angegeben; die DSO-beschränkten Mineralressourcen für das Basisszenario sind mit einem Cut-off-Gehalt von 1,00 g/t Au angegeben und enthalten eine interne Verwässerung (Must-Take). Die Cut-off-Gehalte werden unter Berücksichtigung der zukünftigen Marktbedingungen und Kosten neu bewertet.

· Die Werte für das spezifische Gewicht wurden anhand der in der Bohrlochdatenbank verfügbaren Daten geschätzt. Für das Modell wurden Dichtewerte zwischen 2,80 und 2,88 für Hartgestein und 2,00 für Abraum verwendet.

· Die Ressourcenschätzung für das Gehaltsmodell wurde anhand von Bohrlochdaten unter Verwendung einer Ordinary-Kriging-Interpolationsmethode in einem Modell mit unterteilten Blöcken mit Blockgröße 5 m x 5 m x 5 m und Unterblöcken von bis zu 0,625 m x 0,625 m x 0,625 m berechnet. Getestet wurden folgende Interpolationsmethoden: Ordinary Kriging, Inverse Square Distance (ID2) und Nearest Neighbour (NN); dabei ergab sich kein wesentlicher Unterschied in den Mineralressourcenschätzungen.

· Die Kategorien Nachgewiesen, Angedeutet und Vermutet für Mineralressourcen sind auf Gebiete beschränkt, in denen der Bohrlochabstand weniger als 12,5 m, 25 m bzw. 100 m beträgt und eine angemessene geologische Kontinuität und Gehaltskontinuität vorliegt. Eine zusätzliche Anforderung für die Kategorie Nachgewiesen ist die unmittelbare Nähe zu untertägiger Infrastruktur. Zur Abgrenzung der Kategorien auf Grundlage der oben genannten Parameter wurden Cookie-Cutter-Methoden verwendet. Auf der Grundlage historischer bergbaulicher und geologischer Kenntnisse über die Lagerstätte wurde der Bohrabstand in Erzfallrichtung auf bis zu 140 m erhöht, um die vermuteten Ressourcen für einige Zonen zu definieren.

Unabhängigkeit und Zuständigkeiten

Die aktualisierte PEA wurde von unabhängigen Beratungsunternehmen erstellt, deren jeweilige Zuständigkeiten in Tabelle 8 aufgeführt sind.

Tabelle 8: Beratungsunternehmen und Zuständigkeitsbereiche

Consulting-Unternehmen Verantwortungsbereich

Evomine Consulting Inc. Projektmanagement und Integration

Leitender Consultant und Integrator Minenplanung und Produktionsplan

Unterstützende Infrastruktur

Schätzungen der Investitions- und Betriebskosten

Finanzanalyse

Geodoz Conseil Inc. Umwelt-, Genehmigungs- und soziale Aspekte

Schätzungen der Stilllegungskosten

PLR Resources Inc. Mineralressourcenschätzung

Soutex Inc. Metallurgie und Aufbereitung

Schätzungen der Investitions- und Betriebskosten

Qualifizierte Person

Die PEA wurde von Beratern erstellt, die von Cartier unabhängig sind und jeweils als qualifizierte Personen (QP) im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) gelten. Jede der QPs hat überprüft und bestätigt, dass diese Pressemitteilung in der Form und im Kontext, in dem sie erscheint, die in den jeweiligen Abschnitten der PEA enthaltenen Informationen, für die sie verantwortlich sind, fair und genau wiedergibt. Die folgenden Personen fungierten im Rahmen der PEA als QPs gemäß NI 43-101:

· Alexandre Burelle, P.Eng. von Evomine Consulting Inc., verantwortlich für Abbaumethoden, Projektinfrastruktur, Wirtschaftlichkeitsanalyse sowie Angaben zu Investitions- und Betriebskosten.

· Stephen Coates, P.Eng. von Evomine Consulting Inc., verantwortlich für die Einleitung, die Heranziehung anderer Experten, Marktstudien und Verträge sowie sonstige relevante Daten und Informationen.

· Maude Lévesque Michaud, P.Eng., M.Sc.A. von Geodoz Conseil Inc., zuständig für Umweltstudien, Genehmigungsverfahren sowie soziale und kommunale Auswirkungen und Beiträge zu den Investitions- und Betriebskosten.

· Pierre-Luc Richard, P.Geo., von PLR Resources Inc., verantwortlich für die Beschreibung und Lage des Konzessionsgebiets, Erreichbarkeit, Klima, lokale Ressourcen, Infrastruktur und Physiografie, Geschichte, geologische Gegebenheiten und Mineralisierung, Lagerstättentypen, Exploration, Explorationsbohrungen, Probenvorbereitung, Analysen und Sicherheit, Datenüberprüfung, Mineralressourcenschätzungen sowie angrenzende Grundstücke.

· Pierre Roy, P.Eng., M.Sc., von Soutex Inc., verantwortlich für die Aufbereitung von Erzen sowie metallurgische Untersuchungen, Gewinnungsmethoden und Angaben zu Investitions- und Betriebskosten.

· Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President für Exploration bei Cartier, der als qualifizierte Person (QP) gemäß NI 43-101 fungiert, geprüft und genehmigt.

Einreichung des technischen Berichts

Ein gemäß NI 43-101 erstellter technischer Bericht zur Untermauerung der aktualisierten PEA wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens eingereicht.

Über das Projekt Cadillac

Das Projekt Cadillac, das sich über 14.000 Hektar entlang eines 15-Kilometer-Abschnitts der Verwerfungszone Cadillac erstreckt, ist eines der größten konsolidierten Landpakete im Bergbaurevier Val-d’Or. Das Vorzeige-Asset von Cartier beinhaltet die historischen Projekte Chimo Mine und East Cadillac, wodurch es über eine dominante Stellung in einer erstklassigen Goldbergbauregion verfügt. Das Projekt, das mit hervorragendem Straßenzugang, ganzjährig verfügbarer Infrastruktur und nahegelegenen Aufbereitungskapazitäten aufwarten kann, befindet sich in einer sehr guten Position für einen schnellen Ausbau und eine schnelle Wertschöpfung. Das Konzessionsgebiet Cadillac beherbergt in allen Sektoren Goldressourcen von insgesamt 767.800 Unzen in den Kategorien nachgewiesen und angedeutet (10,0 Mio. t mit 2,4 g/t Au) sowie 2.416.900 Unzen in der Kategorie vermutet (35,2 Mio. t mit 2,1 g/t Au). Eine aktualisierte PEA für das Projekt Cadillac ergab bei einem Goldpreis von 3.600 USD pro Unze einen NPV 5 % nach Steuern von 1,001 Mrd. CAD und einen IRR von 26,6 %.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-d’Or (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen verfügt über tiefgehende technische Kompetenzen, nachweisliche Explorationserfolge und ein vollständig finanziertes Programm, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac auszubauen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Leistungskennzahlen, die in der Bergbauindustrie üblicherweise verwendet werden, jedoch nicht nach IFRS definiert sind. Diese Kennzahlen haben nach IFRS keine standardisierte Bedeutung und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Sie dienen lediglich der zusätzlichen Information und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für IFRS-Kennzahlen betrachtet werden. Da sich das Projekt in der PEA-Phase befindet und noch nicht in Produktion ist, liegen keine historischen Überleitungen zu IFRS-Kennzahlen vor.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Ergebnissen und Annahmen der aktualisierten PEA, zur prognostizierten Produktion, zu den Kapital- und Betriebskosten, zum Kapitalwert, zur internen Rendite und zur Amortisationsdauer sowie zum Zeitpunkt und zur Einreichung des technischen Berichts, zum Zeitpunkt und zu den Ergebnissen künftiger Explorations-, Ressourcenumwandlungs-, Genehmigungs- und Erschließungsaktivitäten sowie zu den Plänen und Zielen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die die Unternehmensleitung als angemessen erachtet, darunter Annahmen hinsichtlich Goldpreisen, Wechselkursen, metallurgischen Ausbeuten, der Verfügbarkeit von Aufbereitungskapazitäten Dritter, Schätzungen der Investitions- und Betriebskosten, der Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen, der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und Finanzierungen zu erhalten, sowie dem Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen im wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Die PEA ist vorläufiger Natur und umfasst vermutete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um sie wirtschaftlichen Überlegungen zu unterziehen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Schwankungen des Goldpreises und der Wechselkurse, die Unmöglichkeit, Mineralressourcen in Mineralreserven umzuwandeln, der vorläufige Charakter der metallurgischen Ergebnisse, Abweichungen der Kapital- und Betriebskosten von den Schätzungen, Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen oder Vereinbarungen mit Dritten, Änderungen hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten von Finanzierungen, die Pflicht zur Konsultation und Berücksichtigung der First Nations sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereichten Dokumenten zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P. Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

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