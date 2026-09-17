ZenaTech wird als Lieferant für den kanadischen Defence Drone Initiative Marketplace ausgewählt und erweitert damit seine Geschäftschancen für die KI-gestützten autonomen Drohnenlösungen von ZenaDrone

Toronto, Ontario – 17. September 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt bekannt, dass das Unternehmen als qualifizierter Lieferant für den Defence Drone Initiative (DDI) Marketplace der kanadischen Regierung ausgewählt wurde. Mit dieser Qualifizierung zählt ZenaTech nun zum zugelassenen Lieferantenkreis der kanadischen Regierung. Damit ist der Weg zur Teilnahme an zukünftigen Ausschreibungen für Verteidigungs- und Sicherheitsdrohnen zur Unterstützung der kanadischen Streitkräfte und der kanadischen Küstenwache geebnet.

Dass wir für den kanadischen Defence Drone Initiative Marketplace ausgewählt wurden, ist ein wichtiger Meilenstein für unser wachsendes Verteidigungsgeschäft, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Wir investieren seit Langem in autonome Drohnentechnik, KI, Fertigungstechnik sowie moderne Funktionen für reale Anwendungen auf Verteidigungs- und Regierungsebene. Es ist uns daher ein Bedürfnis zu zeigen, wie wir mit unseren ZenaDrone-Lösungen dazu beitragen können, Kanadas Ziel einer starken heimischen Branche für Drohnen und autonome Systeme zu verwirklichen. Wir sind bestrebt, unsere Technologie und unsere Fertigungskapazitäten laufend weiterzuentwickeln, damit sich ZenaDrone als wichtiger Lieferant von autonomen Drohnenlösungen für Kanada und seine verbündeten Regierungen positionieren kann.

Die von der kanadischen Regierung im Juli 2026 ins Leben gerufene Initiative für Verteidigungsdrohnen (Defence Drone Initiative) zielt darauf ab, die Entwicklung, Erprobung, Anpassung und Produktion unbemannter und autonomer Systeme zu forcieren und gleichzeitig die heimische Verteidigungsbranche Kanadas zu stärken. Die Qualifizierung im Rahmen des DDI Marketplace stellt keine Vergabe eines Beschaffungsvertrags dar, sondern versetzt ZenaTech lediglich in die Lage, sich auf entsprechende zukünftige Ausschreibungen, die über den Marketplace veröffentlicht werden, zu bewerben und daran teilzunehmen.

Im Zentrum von ZenaDrones Verteidigungs-Portfolio steht die multifunktionale, autonome Drohnenplattform ZenaDrone 1000, die für Überwachungs- und Aufklärungsdienste, Logistik sowie Spezialfrachttransporte entwickelt wurde und sich derzeit in der Testphase befindet. Die IQ-Serie reicht von einer Drohne für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen über Drohnen für Inspektionen, Landvermessung und Kartierung bis hin zu einer Unterwasserdrohne. Die Abfangdrohnen des Unternehmens zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme (UAS) auf See sowie die Start- und Betankungsstation, die Teil eines integrierten Verteidigungssystems sind, befinden sich aktuell noch in Entwicklung. Beim Design dieser Plattformen werden KI-gestützte Autonomie, moderne Sensoren und modulare Nutzlasten miteinander kombiniert, um den hohen Anforderungen der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte gerecht zu werden. Die Entwicklung erfolgt parallel zum laufenden Ausbau von ZenaTechs Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen, einschließlich Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares und wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und fortschrittlicher KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung maritimer Abfangdrohnen zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme (Counter-UAS) sowie eines integrierten Verteidigungssystems.

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