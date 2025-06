Canary Gold schließt erstes Air-Core-Bohrprogramm ab und treibt Explorationsaktivitäten voran

Vancouver, British Columbia, 6. Juni 2025 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (das Unternehmen oder Canary Gold) (CSE: BRAZ, OTC: CNYGF, Frankfurt: K5D) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines ersten Air-Core-Bohrprogramms auf seinem Vorzeigeprojekt Madeira River in Rondônia, Brasilien, bekannt zu geben.

Das Bohrprogramm stieß auf eine Geologie, die dem Explorationsmodell des Unternehmens entspricht, und bestätigte das weitverbreitete Vorhandensein des primären goldhaltigen Mocururu-Ziels sowie wichtiger sekundärer Ziele in Verbindung mit Paläokanälen.

Das Unternehmen ist jetzt gut positioniert, um seine Explorationsanstrengungen zu erweitern, konzessionsgebietsweite Testbohrungen entlang eines etwa 70 Kilometer langen, äußerst aussichtsreichen Streichens innerhalb seines umfangreichen 68.445 Hektar großen Konzessionsgebietes geplant sind.

Der Abschluss dieser ersten Bohrrunde ist ein entscheidender Schritt für Canary Gold. Die Bestätigung eines Goldvorkommens in unserer anvisierten Mocururu-Einheit und das Ausmaß des aussichtsreichen Trends unterstützen die geplante Ausweitung der systematischen Explorationsbemühungen des Unternehmens auf das gesamte Konzessionsgebiet. Diese ersten Ergebnisse bilden die Grundlage für weitere Explorationsarbeiten im gesamten Konzessionsgebiet, sagte Mark Tommasi, President von Canary Gold Corp.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79893/BRAZ_060625_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Canary Golds Konzessionspaket im Projektgebiet Madeira River mit Lage des laufenden Air-Core-Erkundungsbohrprogramms im Zentrum der Konzession 012.

Air-Core-Bohrungen

Die Bohrkampagne, die Ende Mai abgeschlossen wurde, umfasste insgesamt 22 vertikale Air-Core-Bohrlöcher über insgesamt 950 Bohrmeter. Das tiefste Bohrloch erreichte eine vertikale Tiefe von 70 m.

Die Probenvorbereitung ist nun im Gange, und die Proben werden für den Versand an die Einrichtung von SGS Laboratory in Belo Horizonte vorbereitet, wo sie einer Brandprobenanalyse mit niedrigen Nachweisgrenzen unterzogen werden. Diese Ergebnisse werden eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der nächsten Phase der Explorationsaktivitäten spielen.

Zur weiteren Verstärkung seiner Explorationsausrüstung hat Canary Gold eine Brastorno – Conspeed Gravity Concentrator – Zentrifuge erworben. Dieses Gerät wird eingesetzt, um die Qualität und Quantität der aus den Air-Core-Proben gewonnenen Konzentrate zu verbessern und die Produktionszeit für die Probenvorbereitung zu verkürzen. Die Konzentrate werden wichtige Informationen über die Verteilung von partikulärem Gold innerhalb des Sedimentprofils liefern und die Arbeit des geologischen Teams bei der Interpretation der sedimentären Kontrolle der Goldmineralisierung unterstützen.

Canary Gold setzt sich weiterhin für eine systematische, datengestützte Exploration ein und freut sich darauf, die Aktionäre zu informieren, sobald die Analyseergebnisse vorliegen und interpretiert werden.

Radiometrische Interpretation – Regolithübersichtskarte

Parallel zu den Bohrungen hat das Unternehmen aktiv an der Erstellung einer Regolithübersichtskarte gearbeitet. Diese Karte integriert öffentlich zugängliche radiometrische Datensätze mit den geologischen Profilen, die während der Bohrkampagne durchteuft wurden, um das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der Verteilung des Regoliths und der darunter liegenden Lithologien innerhalb des Zielgebiets zu verbessern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79893/BRAZ_060625_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Canary Golds Konzessionspaket im Projektgebiet Madeira River mit der Lage der Bohransatzpunkte des vor kurzem abgeschlossenen, 22 Bohrlöcher umfassenden Air-Core-Bohrprogramms, überlagert mit der öffentlich zugänglichen radiometrischen Abbildung.

Interpretation der Regolithübersichtskarte

Abbildung 3 unten zeigt eine Regolithübersichtskarte, die anhand von öffentlich zugänglichen radiometrischen Daten interpretiert und durch das vor kurzem abgeschlossene Air-Core-Bohrprogramm validiert wurde. Diese Interpretation zeigt vor allem die weite Verteilung der Gebiete, die von dem aussichtsreichen Sedimentpaket (orangefarbene Bereiche in den Abbildungen 3 und 4) unterlagert werden, das den primären Mocururu-Zielhorizont beherbergt. Das Vorhandensein von Gold innerhalb dieser Mocururu-Einheit wurde sowohl anhand von an der Oberfläche aus Ausbissen entnommenen Proben als auch in Material, das im Rahmen des Air-Core-Bohrprogramms durchteuft wurde, nachgewiesen (siehe Pressemitteilung vom 14. Mai 2025).

Abbildung 4 ist ein schematischer Profilschnitt (übertriebener vertikaler Maßstab) durch den nördlichen Teil von Canarys Konzessionsgebiet, der die relative Position des Sedimentpakets zeigt, das den anvisierten goldhaltigen Mocururu-Horizont beherbergt, sowie die großen Paläokanäle (gelbe Einheit in den Abbildungen 3 und 4), in denen diese Einheit aufgearbeitet wurde, um sekundäre Goldziele zu bilden, die mit günstigen lithologischen Fallen in Zusammenhang stehen.

Die Interpretation deutet auf eine weite Verbreitung der aussichtsreichen Mocururu-Einheit über die gesamte 70 km Streichlänge von Canarys Konzessionspaket hin, was einen bemerkenswerten Suchraum für weitere Bohrtests darstellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79893/BRAZ_060625_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Regolithkarte (interpretiert anhand radiometrischer Daten und bestätigt durch Air-Core-Bohrungen) über dem Konzessionspaket von Canary Gold, die die weite Verbreitung des primären goldhaltigen Mocururu-Ziels (orange) und die Lage der Paläokanäle, die sekundäre Goldziele kontrollieren (gelb), hervorhebt. Die Ansatzpunkte der Air-Core-Bohrungen des vor kurzem abgeschlossenen Programms sind grün hervorgehoben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79893/BRAZ_060625_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4. Schematischer Profilschnitt (bestätigt durch Air-Core-Bohrungen) durch den nördlichen Teil des Konzessionspakets von Canary Gold, der die weite Verbreitung des primären goldhaltigen Mocururu-Ziels (orange) und die Lage der Paläokanäle, die sekundäre Goldziele kontrollieren (gelb), hervorhebt.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen (QP)

Andrew Lee Smith, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die hierin veröffentlichten Fachinformationen über das Projekt Madeira River in Rondônia (Brasilien) geprüft und genehmigt. Die dargestellten Informationen basieren auf dem professionellen Urteilsvermögen von Herrn Smith und seinem Verständnis des Projekts zum Zeitpunkt der Prüfung. Die Leser werden jedoch darauf hingewiesen, dass die Schlussfolgerungen und Interpretationen den inhärenten Ungewissheiten und Einschränkungen unterliegen, die mit Explorationsaktivitäten verbunden sind.

Über Canary Gold Corp.

Canary Gold Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb und der Exploration von Goldexplorationskonzessionen mit Schwerpunkt in Rondônia (Brasilien) befasst. Das Unternehmen verfügt über eine Option auf den Erwerb von bis zu 70 % der ungeteilten Rechte und Eigentumsanteile am Projekt Rio Madeira, einem Konzessionsgebiet, das sich über aus geologischer Sicht höffige Konzessionen mit 68.445 Hektar Grundfläche in Rondônia (Brasilien) erstreckt. Weiterführende Informationen über Canary finden Sie unter www.canarygold.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi, President

Tel: 604-318-1448

www.canarygold.ca

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet, glaubt und ähnliche Ausdrücke bzw. die Verneinung dieser Wörter oder andere vergleichbare Begriffe gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die geplanten Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens und die potenzielle Bedeutung der Ergebnisse, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen unter anderem die Risiken, die im Prospekt des Unternehmens und in den vom Unternehmen regelmäßig bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung aufgeführt sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird angehalten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapierbörse oder -kommission hat die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung überprüft oder übernimmt die Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi

551 Howe St., Suite 200

V6C 2C2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@canarygold.ca

Pressekontakt:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi

551 Howe St., Suite 200

V6C 2C2 Vancouver, BC

email : info@canarygold.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.