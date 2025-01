Calibre liefert im 4. Quartal eine Rekordgoldproduktion von 76.269 Unzen; 2025 wird ein signifikanter Anstieg der Goldproduktion erwartet, da die Goldmine Valentine, Kanada, weiterhin auf dem Weg zur ersten Goldproduktion im 2. Quartal 2025 ist

Vancouver, B.C. – 8. Januar 2025: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das Unternehmen oder Calibre – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, die Betriebsergebnisse für die drei Monate (4. Quartal) und das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr (Gesamtjahr), ein Update zur Goldmine Valentine (Valentine) in Neufundland & Labrador, Kanada, sowie eine erste Prognose für 2025 bekannt zu geben. Sofern nicht anders angegeben sind alle Währungsangaben in US-Dollar.

4. Quartal u. Gesamtjahr 2024 – Produktionsergebnisse und Explorationshighlights

– Konsolidierte Rekordproduktion von 76.269 Unzen Gold im vierten Quartal; Nicaragua 66.578 Unzen und Nevada 9.691 Unzen;

– Konsolidierte Goldproduktion für das gesamte Jahr von 242.487 Unzen, was die aktualisierte Prognose für 2024 (230.000 – 240.000 Unzen) übertrifft; Nicaragua 207.220 Unzen und Nevada 35.267 Unzen;

– Das 4. Quartal lieferte die stärkste Produktion des Jahres und bildet eine solide Grundlage für einen vielversprechenden Start ins Jahr 2025;

– Barmittel in Höhe von 186,7 Mio. $ (131,1 Mio. $ in bar und 55,6 Mio. $ in Festgeld)

– Im vierten Quartal hat Calibre sein Führungsteam weiter verstärkt mit der Ernennung eines Chief Operating Officer und eines Vice President Technical Services für Nicaragua ;

– Hochgradige Goldmineralisierungen und neue Entdeckungen werden im gesamten Limon-Minenkomplex fortgesetzt, wobei die vierteljährlichen Bohrergebnisse sowohl bei Talavera als auch im VTEM-Goldkorridor zu den bisher besten zählen, was auf das außergewöhnliche Potenzial bei Limon hinweist:

o 12,57 g/t Au über 7,1 Meter, einschließlich 26,65 g/t Au über 3,3 Meter;

o 12,96 g/t Au über 19,9 Meter; 10,59 g/t Au über 13,5 Meter; und

o 9,97 g/t Au über 6,9 Meter; 14,64 g/t Au über 7,5 Meter;

– Die Bohrergebnisse des erweiterten 100.000 Meter umfassenden Bohrprogramms bei Valentine ergaben eine bedeutende Goldmineralisierung außerhalb der bekannten Mineralressourcen und bis zu 1.000 Meter südwestlich des bekannten Tagebaus Leprechaun mit Gehalten, die mehr als 40 % über den Gehalten der Mineralreserven liegen:

o 2,43 g/t Au über 172,8 Meter, einschließlich 3,84 g/t Au über 90,9 Meter;

o 2,12 g/t Au über 95,4 Meter; 2,26 g/t Au über 78,3 Meter;

o Angesichts der bisherigen außergewöhnlichen Explorationserfolge ist geplant, im Jahr 2025 weitere Bohrgeräte einzusetzen, um das 100.000 Meter umfassende Bohrprogramm zur Entdeckung und Erweiterung der Ressourcen zu beschleunigen.

Valentine bleibt auf Kurs für Goldproduktion im 2. Quartal 2025

– Die Anlage zur Entsorgung der Aufbereitungsrückstände (Tailings Management Facility) ist fertiggestellt und erhält Wasser;

– Die SAG- und die Kugelmühle befinden sich weiterhin auf dem Weg zur Vorinbetriebnahme;

– In den Bereichen Mahlen, ADR, Reagenzien und Goldraum werden die baulichen, mechanischen und rohrleitungstechnischen Arbeiten weiter vorangetrieben;

– Der Bau der CIL-Laugungstanks ist abgeschlossen und die mechanischen/elektrischen Arbeiten haben begonnen;

– Die Überland- und Groberzhaldenförderer machen Fortschritte, und der Rückbautunnel wird für die Plattenbandförderer vorbereitet;

– Die Installation des Grobbrechers ist abgeschlossen und wird für die Inbetriebnahme vorbereitet;

– Die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme sind in vollem Gange; und

– Die anfänglichen Kapitalkosten des Projekts, ohne die versunkenen Kosten, belaufen sich weiterhin auf etwa 744 Millionen CAD.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: Calibre erreichte im Jahr 2024 eine Gesamtgoldproduktion von 242.487 Unzen. Nachdem wir die Herausforderungen im dritten Quartal bewältigt hatten, lieferten wir ein außergewöhnliches viertes Quartal mit einer Rekordproduktion von 76.269 Unzen

Das Jahr 2025 wird für Calibre ein Jahr des Wandels werden, da die erste Goldproduktion von Valentine für das zweite Quartal geplant ist. Wenn Valentine vollständig in Betrieb ist, wird Calibre zu einem robusten, diversifizierten mittelgroßen Goldproduzenten mit mehreren Assets. Valentine ist in der Lage, sich zu einem langlebigen Eckpfeiler in Kanada zu entwickeln und anfänglich etwa 200.000 Unzen Gold pro Jahr zu liefern, wobei das Explorationspotenzial erheblich ist.

Wir haben erhebliche Fortschritte bei den technischen Studien zur Steigerung des Durchsatzes von Valentine in einer zweiten Ausbauphase gemacht. Während der ursprüngliche Entwurf eine Steigerung des Durchsatzes von den derzeit geplanten 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr auf 4 Millionen Tonnen pro Jahr ab 2029 vorsah, treiben wir jetzt aktiv Pläne voran, um den Zeitplan für die Produktionssteigerung auf bis zu 5,4 Millionen Tonnen pro Jahr zu beschleunigen. Im Jahr 2025 werden wir uns auf die Detailplanung und den Zeitplan konzentrieren, um uns noch vor Jahresende auf Posten mit langer Vorlaufzeit festlegen zu können.

In Anbetracht dieser Entwicklungen hat Valentine das Potenzial, die in der Machbarkeitsstudie für 2022 skizzierten Produktionsmengen zu übertreffen, insbesondere angesichts der vielversprechenden Ergebnisse unserer laufenden Explorationsbemühungen. Dies positioniert Calibre für erhebliches Wachstum und Wertschöpfung in den kommenden Monaten und Jahren.

Wie bereits angekündigt, haben unsere Explorationsinvestitionen bei Valentine sehr interessante Ergebnisse geliefert. Die Entdeckung einer breiten Goldmineralisierung außerhalb der Mineralressourcen in der Zone Frank, etwa 1 km südlich der Goldmine Valentine, im November zeigt das große Potenzial. Die Ergebnisse umfassen 2,43 g/t Gold über 172,8 Meter, einschließlich 3,84 g/t Gold über 90,9 Meter, 2,12 g/t Gold über 95,4 Meter und 2,26 g/t Gold über 78,3 Meter bei der ersten Entdeckung. Unser Bohrprogramm 2024 wurde Mitte Dezember abgeschlossen und wir gehen davon aus, dass wir weitere Ergebnisse rund um die Entdeckung der Zone Frank bekannt geben werden, sobald die Analyseergebnisse vorliegen. Die Explorationsarbeiten laufen auf Hochtouren und da die Bauarbeiten dem Abschluss entgegengehen, gehen wir davon aus, dass wir im Laufe des Jahres weitere Bohrungen niederbringen werden, um die Explorationsaktivitäten bei Valentine zu steigern. Wir erwarten, dass wir im Jahr 2025 das größte jährliche Explorationsbohrprogramm in der Geschichte der Liegenschaft durchführen werden. Die geologischen Gegebenheiten bei Valentine ähneln denen der produktiven Lagerstätten Val d’Or und Timmins im Abitibi-Goldgürtel. Ich bin zuversichtlich, dass wir aufgrund der obigen Ergebnisse und in Kombination mit der signifikanten Höffigkeit der 32 Kilometer langen Scherzone Valentine Lake Shear (VLSZ) weiterhin gute Explorationsergebnisse erzielen und das Potenzial dieser vielversprechenden Region erschließen werden.

Darüber hinaus sind wir sehr ermutigt durch die anhaltenden Explorationserfolge auf unseren Projekten in Nicaragua. Im Jahr 2024 gaben wir zahlreiche hochgradige Ergebnisse aus der Goldzone Talavera und dem Goldkorridor VTEM innerhalb des Minenkomplexes Limon bekannt, die das außergewöhnliche Potenzial für ein rasches Ressourcenwachstum aufzeigen. Für 2025 rechne ich mit weiteren Erfolgen, da wir unsere Explorationsaktivitäten ausweiten und erneut ein 100.000 Meter umfassendes Bohrprogramm mit mehreren Bohrgeräten durchführen werden.

Signifikante Explorationsaktivitäten außerhalb der bekannten Ressourcen in der Goldmine Valentine in Neufundland & Labrador, Kanada

Am 15. Juli 2024 meldete Calibre ein erweitertes 100.000 Meter umfassendes Bohrprogramm zur Ressourcenentdeckung und -erweiterung auf vorrangigen Zielen in der außergewöhnlich aussichtsreichen 32 Kilometer langen VLSZ. Bis dato wurden Diamantkernbohrungen vor allem entlang von 8 Kilometern der VLSZ niedergebracht, die 64,6 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,90 g/t Gold (3,95 Mio. Unzen nachgewiesene und angedeutete Ressourcen) sowie 20,7 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,65 g/t Gold (1,10 Mio. Unzen vermutete Ressourcen) umrissen haben (siehe Pressemitteilung vom 13. November 2023). Am 25. November 2024 meldete Calibre die Entdeckung neuer mächtiger Zonen mit Goldmineralisierungen. Die Bohrergebnisse umfassten zahlreiche Abschnitte mit sichtbarem Gold und sowohl hochgradige Abschnitte als auch mächtige Zonen mit kontinuierlicher Mineralisierung in mehreren Bohrungen, die alle außerhalb der bekannten Mineralressourcen liegen.

Zu den Highlights des Bohrprogramms in der Zone Frank, südwestlich der Grube Leprechaun, zählen:

– 2,43 g/t Au über 172,8 Meter geschätzter wahrer Mächtigkeit (Estimated True Width/ETW), einschließlich 3,84 g/t Au über 90,9 Meter ETW;

– 2,12 g/t Au über 95,4 Meter ETW; 2,26 g/t Au über 78,3 Meter ETW;

– 10,21 g/t Au über 2,9 Meter ETW; 5,50 g/t Au über 6,0 Meter ETW;

– 1,73 g/t Au über 11,0 Meter ETW; 13,39 g/t Au über 0,9 Meter; und

– 8,34 g/t Au über 1,0 Meter ETW; und 11,15 g/t Au über 0,9 Meter ETW.

Prognose für 2025

Die Prognose für das Jahr 2025 umfasst derzeit die Goldproduktion, die Gesamt-Cash-Kosten (TCC), die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) und das Wachstumskapital für die Betriebe in Nicaragua und Nevada. Darüber hinaus beinhaltet die konsolidierte Explorationsprognose Bohraktivitäten in Neufundland & Labrador, Kanada. Die Prognosen für Valentine, einschließlich Produktion, TCC, AISC, Wachstumskapital und konsolidierte Details für das gesamte Jahr, werden nach der ersten Goldproduktion bei Valentine, die für das zweite Quartal 2025 erwartet wird, veröffentlicht.

KONSOLIDIERT NICARAGUA NEUFUNDLAND NEVADA

Goldproduktion/Verkauf (Unzen) 230.000 – 280.000 200.000 – 250.000 K.A. 30.000 – 40.000

TCC ($/Unze)1 $1.300 – $1.400 $1.200 – $1.300 K.A. $1.600 – $1.700

AISC ($/Unze)1 $1.500 – $1.600 $1.400 – $1.500 K.A. $1.600 – $1.700

Wachstumskapital (Mio. $) $70 – $80 $60 – $70 K.A. $5 – $10

Exploration (Mio. $) $50 – $60 $25 – $30 $15 – $20 $5 – $10

Fotos vom Baufortschritt der Goldmine Valentine

Zubringerförderer für Halde – Dezember 2024

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78005/20250107_Calibre_DE.001.jpeg

CIL-Laugungstanks – Dezember 2024

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78005/20250107_Calibre_DE.002.jpeg

SAG- und Kugelmühle – Dezember 2024

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78005/20250107_Calibre_DE.003.jpeg

Telefonkonferenz zum 4. Quartal und Gesamtjahr 2024

Datum: -Donnerstag, 20. Februar 2025

Uhrzeit: 10:00 Uhr ET (16 Uhr MEZ)

Webcast-Link: edge.media-server.com/mmc/p/4zd24xmm

Anweisungen zum Erhalt der Einwahlnummer für die Telefonkonferenz:

1. Alle Teilnehmer müssen sich über den unten stehenden Link registrieren, um an der Telefonkonferenz von Calibre für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 teilzunehmen.

2. Um sich anzumelden, klicken Sie auf dpregister.com/sreg/10191038/fd1cb8c35e und füllen das Online-Anmeldeformular aus.

3. Nach der Registrierung erhalten Sie die Einwahlnummern und die PIN-Nummer, die Sie während des Anrufs eingeben müssen.

Der Live-Webcast und der Link zur Anmeldung sind hier und auf www.calibremining.com unter der Rubrik Veranstaltungen auf der Registerkarte Investoren zu finden. Der Live-Audio-Webcast wird archiviert und kann 12 Monate lang nach der Veranstaltung unter www.calibremining.com wiedergegeben werden. Die Präsentationsfolien, die die Telefonkonferenz begleiten werden, werden vor der Telefonkonferenz im Investorenbereich der Calibre-Website unter Präsentationen zur Verfügung gestellt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Schonfeldt P.GEO, dem Chefgeologen von Calibre Mining und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Über Calibre

Calibre (TSX: CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland & Labrador (Kanada), Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

„Darren Hall“

Darren Hall, President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Unternehmensentwicklung & IR

Tel.: 604.628.1012

E-Mail: calibre@calibremining.com

Website: www.calibremining.com

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Anmerkungen

(1) NICHT-IFRS-KENNZAHLEN

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Investoren bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen als Indikatoren zur Bewertung von Goldminenunternehmen verwenden, insbesondere TCC pro Unze Gold und AISC pro Unze Gold. In der Goldminenbranche sind dies gängige Leistungskennzahlen, die jedoch keine standardisierte Bedeutung haben. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusätzlich zu den konventionellen Kennzahlen, die gemäß IFRS erstellt werden, verwenden, um die Leistung des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Generierung von Cashflow zu bewerten. Dementsprechend sollen sie zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden

TCC pro Unze Gold: Die TCC beinhalten die Betriebskosten des Minenstandorts, wie z.B. Abbau-, Aufbereitungs- und lokale Verwaltungskosten (einschließlich aktienbasierter Vergütungen im Zusammenhang mit dem Minenbetrieb), Royalties, Produktionssteuern, Minenbereitschaftskosten und ggf. laufende Bestandsabschreibungen. Die Produktionskosten verstehen sich exklusive Abschreibungen, Rekultivierungs-, Kapital- und Explorationskosten. Die TCC pro Unze Gold verstehen sich abzüglich der Silberverkäufe als Nebenprodukt und werden durch die verkauften Unzen Gold geteilt, um einen Wert pro Unze zu erhalten.

AISC pro Unze Gold: Eine Leistungskennzahl, die alle Ausgaben widerspiegelt, die für die Produktion einer Unze Gold aus dem laufenden Betrieb erforderlich sind. Es gibt zwar keine branchenweit standardisierte Bedeutung dieser Kennzahl, aber die Definition des Unternehmens ist von der AISC-Definition abgeleitet, die vom World Gold Council in seinen Leitlinien vom 27. Juni 2013 und 16. November 2018 dargelegt wurde. Der World Gold Council ist eine 1987 gegründete, nicht-regulatorische, gemeinnützige Organisation, zu deren Mitgliedern weltweit führende Bergbauunternehmen gehören. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl externen Nutzern bei der Bewertung der operativen Leistung und der Fähigkeit, freien Cashflow aus dem laufenden Betrieb zu generieren, nützlich ist. Das Unternehmen definiert AISC als die Summe aus TCC (siehe oben), nachhaltigem Kapital (Kapital, das erforderlich ist, um den laufenden Betrieb auf dem bestehenden Niveau aufrechtzuerhalten), Rückzahlungen von Kapitalleasingverträgen, allgemeinen und administrativen Ausgaben des Unternehmens, Explorationsausgaben zur Erhöhung der Ressourcensicherheit in produzierenden Minen, Abschreibung von Kosten für die Stilllegung von Assets und Rekultivierungszuschlägen im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb. In den AISC nicht enthalten sind Kapitalausgaben für signifikante Verbesserungen in bestehenden Betrieben, die als expansiv angesehen werden, Explorations- und Evaluierungskosten im Zusammenhang mit dem Ressourcenwachstum, Rehabilitationskosten und Abschreibungen, die nicht mit dem laufenden Betrieb zusammenhängen, Finanzierungskosten, Schuldentilgung und Steuern. Die gesamten nachhaltigen Kosten werden durch die verkauften Goldunzen geteilt, um eine Zahl pro Unze zu erhalten.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie „erwarten“, „planen“, „antizipieren“, „projizieren“, „anvisieren“, „potenziell“, „zeitlich planen“, „prognostizieren“, „budgetieren“, „schätzen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „Strategie“, „Ziel“, „objektiv“, „möglich“ oder „glauben“ und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“, „sollten“ oder „könnten“. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Erwartungen hinsichtlich der Goldproduktion, der Kosten, der Erschließung und der Exploration für seine Betriebe und Projekte zu erreichen; das weitere Potenzial der Goldmine Valentine und weitere Explorationserfolge in Nicaragua; die anfänglichen Projektkosten für die Fertigstellung der Goldmine Valentine; den Abschluss und die Durchführung der Bauarbeiten an der Goldmine Valentine gemäß den aktuellen Erwartungen, um die erste Goldproduktion im zweiten Quartal 2025 zu erreichen; den Fortgang des Phase-2-Erweiterungsprojekts bei der Goldmine Valentine gemäß den aktuellen Erwartungen; die Reinvestitionen des Unternehmens in sein bestehendes Portfolio an Liegenschaften für weitere Explorationen und Wachstum; Aussagen bezüglich der vorrangigen Ressourcenerweiterungsmöglichkeiten des Unternehmens; und die Annahmen des Unternehmens bezüglich Metallpreis und Cut-off-Gehalt. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie im Jahresinformationsblatt (AIF) von Calibre für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr und im Lagebericht (Management Discussion and Analysis – MD&A) für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr sowie in anderen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR+ -Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca veröffentlicht

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Calibre Mining Corp.

Edward Farrauto

413 – 595 Burrard Street

V7X 1J1 Vancouver, BC

Kanada

email : calibre@calibremining.com

