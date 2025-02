Michaela Kaniber bietet mit Qualität, Pflichtbewusstsein und Engagement Buchhaltungsservice für Bau- und Transportgewerbe an, übernimmt Lohnabrechnungen und sorgt für Entlastung sowie Kostensenkung.

Unternehmer stehen heute vor immer mehr Herausforderungen: Kundenkontakt, Marketing und die regelmäßige Erstellung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen. In dieser Situation ist es hilfreich, einen kompetenten Buchhaltungsservice an seiner Seite zu wissen. Der Buchhaltungsservice Michaela Kaniber in Germering unterstützt seine Kunden seit Jahren zuverlässig bei der Buchung von Geschäftsvorfällen und übernimmt die laufenden Lohn- und Gehaltsabrechnungen. So werden nicht nur alltägliche Aufgaben vereinfacht, sondern auch Kosten gesenkt. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen, die keine internen Fachkräfte für diese Aufgaben beschäftigen können, profitieren von der Expertise des Teams.

Mit einem hohen Anspruch an Qualität, Pflichtbewusstsein und Engagement bietet der Buchhaltungsservice eine wertvolle Unterstützung, die für viele Kunden zum unverzichtbaren Bestandteil ihres Unternehmensalltags geworden ist. Der Service hat sich besonders auf das Bau- und Transportgewerbe spezialisiert und bietet durch umfassende Fachkenntnis maßgeschneiderte Lösungen. Ständige Fort- und Weiterbildungen stärken die Kompetenz und bilden das solide Fundament des Buchhaltungsservices in Germering. Ein besonderer Fokus liegt auf der Buchhaltung bis zum Jahresabschluss und der Erstellung der fertigen Bilanz.

Das Leistungsspektrum des Buchhaltungsservices geht weit über die Stadtgrenzen hinaus und umfasst unter anderem:

Finanzbuchhaltung

Belegsortierung und Vorkontierung

Abschlussarbeiten bis zur Bilanz

Auswertungen und Mehrwertsteuerberechnungen

Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung

Umsatzsteuervoranmeldungen

Lohnbuchhaltung mit Erstellung der monatlichen Abrechnungen

Lohnjournal und Lohnkonto

Krankenkassenbeitragsnachweise und Jahresmeldungen

Lohnsteueranmeldungen und Vorbereitungen für Überweisungen

Mahnwesen

Dieses umfassende Angebot sorgt für eine effiziente Verwaltung und hilft Unternehmen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

