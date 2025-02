BrandPilot kündigt Aufstockung der Privatplatzierung, Abschluss der ersten Tranche und strategische Partnerschaft mit Hyperdrive Marketing an

Toronto, Ontario–( – 24. Februar 2025) – BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) („BrandPilot“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche (die „Erste Tranche“) seiner zuvor angekündigten (siehe Pressemitteilung vom 10. Februar 2025) nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Im Zusammenhang mit der Ersten Tranche des Angebots erzielte das Unternehmen einen Bruttoerlös von 1.069.263 $ aus der Ausgabe von 42.770.520 Einheiten („Einheiten“). Jede Einheit wurde zu einem Preis von 0,025 $ angeboten und besteht aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktien-Kaufwarrant (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,10 $ (der „Warrant-Ausübungspreis“) jederzeit bis zum 21. Februar 2028 (vorbehaltlich einer Beschleunigung) (das „Verfallsdatum“). Wenn das Unternehmen Stammaktien-Kaufwarrants mit einem Ausübungspreis von weniger als 0,10 $ zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem Verfallsdatum ausgibt, wird der Ausübungspreis aller nicht ausgeübten Warrants zum Zeitpunkt einer solchen Ausgabe automatisch auf den Ausübungspreis der neu ausgegebenen Warrants reduziert. Darüber hinaus hat das Unternehmen das Recht, das Verfallsdatum aller oder eines Teils der ausstehenden Warrants, die im Rahmen des Angebots ausgegeben wurden, auf ein Datum zu beschleunigen, das 30 Tage nach der Mitteilung einer solchen Beschleunigung an die Inhaber der Warrants liegt, wenn die Stammaktien zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von 0,20 $ oder darüber für einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen gehandelt werden.

Aufgrund der starken Investorennachfrage hat das Unternehmen das Angebot von einem Bruttoerlös von insgesamt 1.000.000 $ auf bis zu 1.500.000 $ aufgestockt, wobei der Abschluss der zweiten und letzten Tranche des Angebots für Anfang März 2025 erwartet wird.

„Wir sind sehr erfreut, Zugang zu diesen zusätzlichen Ressourcen zu haben, um unsere Marketingbemühungen rund um die Vermarktung von AdAi zu verstärken und andere KI-basierte Tools zur Reduzierung von Marketingbetrug, -verschwendung und -missbrauch zu entwickeln“, sagte Brandon Mina, CEO. Er fügte hinzu: „Das Vertrauen der Investoren in BrandPilot AI wächst weiter, und diese Aufstockung unserer Privatplatzierung ist ein Beweis für die Stärke unserer Vision. Diese zusätzlichen Mittel werden es uns ermöglichen, die Entwicklung und den Einsatz von KI-gesteuerten Marketinglösungen wie AdAi zu beschleunigen, was Marken dabei hilft, Betrug zu eliminieren, Werbeverschwendung zu reduzieren und mit jedem ausgegebenen Dollar stärkere Ergebnisse zu erzielen.“

Adam Szweras, Vorstandsvorsitzender, erklärte: „Wir sind sehr zufrieden mit der Nachfrage nach diesem Angebot sowie mit der starken Beteiligung von Insidern und deren Freunden und Familie. Wir haben großes Vertrauen in Brandon und sein Team, AdAi erfolgreich zu vermarkten und dadurch erhebliche Einsparungen für unsere Kunden und Einnahmen für BrandPilot zu generieren. Ich glaube, dass diese Finanzierung sich als ein entscheidender Wendepunkt in unseren Bemühungen erweisen wird, einen bedeutenden Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.“

Das Unternehmen beauftragte bestimmte Vermittler im Zusammenhang mit der Ersten Tranche (die „Vermittler“) und zahlte diesen Vermittlern eine Barprovision von 28.400 $, was 8 % des Bruttoerlöses entspricht, der an Käufer verkauft wurde, die dem Unternehmen von diesen Vermittlern vorgestellt wurden. Das Unternehmen gab auch 1.136.000 Warrants an die Vermittler aus, was 8 % der Gesamtzahl der Einheiten entspricht, die an Käufer verkauft wurden, die dem Unternehmen von diesen Vermittlern vorgestellt wurden (die „Broker Warrants“). Jeder Broker Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Einheit zu einem Preis von 0,025 $ jederzeit bis zum 21. Februar 2027.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots für Marketing, Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Datum der Ausgabe der Wertpapiere abläuft.

Im Rahmen des Angebots gab das Unternehmen Wertpapiere an einen Käufer aus, der als „nahestehende Partei“ (im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen („MI 61-101“)) gilt, wodurch das Angebot zu einer „Transaktion mit nahestehenden Parteien“ (im Sinne von MI 61-101) wird (die „Zeichnung durch nahestehende Parteien“). Das Unternehmen war gemäß Abschnitt 5.5(b) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 von der Einholung einer formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre für die Zeichnung durch nahestehende Parteien befreit. Der im Zusammenhang mit dem Angebot einzureichende Bericht über wesentliche Änderungen wird weniger als 21 Tage vor dem Abschluss des Angebots eingereicht. Der kürzere Zeitraum war notwendig, um dem Unternehmen den Abschluss des Angebots in einem Zeitrahmen zu ermöglichen, der mit der üblichen Marktpraxis für Transaktionen dieser Art übereinstimmt.

Marketingdienstleistungsvereinbarung

BPAI freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es eine Marketingdienstleistungsvereinbarung (die „Hyperdrive-Vereinbarung“) mit 1510906 B.C. Ltd., firmierend als Hyperdrive Marketing („Hyperdrive“), abgeschlossen hat.

Hyperdrive kann kontaktiert werden unter: 137-20820 87 Avenue Langley, BC, V1M 3W5; E-Mail: kabbott@hyperdrivemarketing.com.

„Hyperdrive bringt einen strategischen, datengesteuerten Ansatz für Investorenbindung und Markengeschichten mit. Während wir weiter wachsen, wird ihre Expertise dazu beitragen, dass unsere Erfolge – sei es in der technologischen Innovation oder der Marktexpansion – effektiv an aktuelle und zukünftige Aktionäre kommuniziert werden“, sagte CEO Brandon Mina. „Wir erwarten, dass die kommenden Monate entscheidend für unsere Bemühungen sein werden, schnell Shareholder Value zu schaffen, und wir freuen uns darauf, mit Hyperdrive und anderen zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere Erfolge von Aktionären und zukünftigen Aktionären gleichermaßen anerkannt werden.“

Gemäß den Bedingungen der Hyperdrive-Vereinbarung wird BPAI Hyperdrive Folgendes zahlen: (i) eine Grundgebühr von 10.000 $ pro Monat, (ii) zusätzliche 10.000 $ pro Monat für Medieneinkäufe, die nach Ermessen von Hyperdrive eingesetzt werden, und (iii) bis zu zusätzliche 90.000 $ pro Monat für Medieneinkäufe, die nach Ermessen von BPAI eingesetzt werden, es sei denn, solche Medieneinkäufe werden direkt von BPAI bezahlt, alles im Austausch für die in der Hyperdrive-Vereinbarung aufgeführten digitalen Marketing-, Investor Relations-, Beratungs- und Investorenkommunikationsdienste.

Hyperdrive steht in keiner Beziehung zu BPAI. Die von Hyperdrive erbrachten Dienstleistungen sollen am 24. Februar 2025 beginnen und bis zum Abschluss der erbrachten Dienstleistungen fortgesetzt werden, was voraussichtlich am oder um den 30. Juni 2025 oder zu einem anderen Zeitpunkt erfolgen wird, auf den sich BPAI und Hyperdrive einigen können.

Über BrandPilot AI Inc.

BrandPilot AI (CSE: BPAI) ist ein Technologieunternehmen für Performance-Marketing mit Hauptsitz in Toronto, das sich auf innovative Lösungen spezialisiert hat, die einen außergewöhnlichen ROI für globale Unternehmensmarken liefern. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Datenanalyse und Branchenexpertise ermöglicht BrandPilot AI es Unternehmen, komplexe Werbelandschaften mit Präzision zu navigieren. Das Kernangebot des Unternehmens, AdAi, bekämpft Werbeverschwendung, indem es kannibalistische Anzeigen in bezahlten Suchkampagnen identifiziert, während Spectrum IQ Mikro-Influencer nutzt, um den ROI für globale Unternehmensmarken zu maximieren. Für weitere Informationen über BrandPilot AI und seine KI-gesteuerten Marketinglösungen besuchen Sie bitte www.brandpilot.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen, die unter anderem Informationen und Aussagen bezüglich oder in Bezug auf das zukünftige Geschäft, den Betrieb, die finanzielle Leistung, die Aussichten und andere Pläne, Absichten, Erwartungen, Schätzungen und Überzeugungen des Unternehmens umfassen können. Solche Aussagen umfassen die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, den erwarteten Abschluss der zweiten Tranche des Angebots, die Fertigstellung der von Hyperdrive erbrachten Dienstleistungen und deren erwartete Vorteile. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten und unterliegen Annahmen sowie bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen und Errungenschaften abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen hierin zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Annahmen, auf denen die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, umfassen die Fähigkeit des Unternehmens, die zweite Tranche des Angebots abzuschließen, und die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen angesichts der Verwendung von Annahmen und der erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die solchen Informationen und Aussagen innewohnen, angemessen sind, kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen werden. Dementsprechend werden die Leser darauf hingewiesen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Risiken und Ungewissheiten zu verlassen und sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zu verlassen. Alle zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in dieser Pressemitteilung werden zum Zeitpunkt dieser Mitteilung gemacht, und sofern nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung und lehnt jede Absicht ab, zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen hierin zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen hierin projizierten abweichen könnten oder tatsächlich abweichen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Keine Wertpapierbörse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder missbilligt.

NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN DAR. DIE WERTPAPIERE WURDEN UND WERDEN NICHT GEMÄSS DEM UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG (DER „U.S. SECURITIES ACT“) ODER DEN WERTPAPIERGESETZEN EINES BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND DÜRFEN NICHT INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN ODER AN U.S.-PERSONEN ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, ES SEI DENN, SIE SIND GEMÄSS DEM U.S. SECURITIES ACT UND DEN ANWENDBAREN STAATLICHEN WERTPAPIERGESETZEN REGISTRIERT ODER ES LIEGT EINE AUSNAHME VON DIESER REGISTRIERUNG VOR. DIESE PRESSEMITTEILUNG STELLT KEIN ANGEBOT ODER VERKAUF VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN DAR.

