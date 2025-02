Hönle Gruppe startet planmäßig in neues Geschäftsjahr und bestätigt Ausblick auf Gesamtjahr

Gilching (IRW-Press/25.02.2025) –

* Q1-Umsatz aufgrund struktureller und konjunktureller Effekte mit 21,4 Mio. unter Vorjahreswert von 23,8 Mio.

* Eingeleitete Kostensenkungsmaßnahmen zeigen Wirkung

* EBITDA steigt von 0,6 Mio. auf 1,0 Mio.

* Vorstand bestätigt positiven Ausblick auf Geschäftsjahr 2024/25

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 war die anhaltende Investitionszurückhaltung vieler Unternehmen zu spüren. Einige größere Aufträge wurden zudem vom Dezember in den Januar und damit in das Folgequartal verschoben. Darüber hinaus machte sich die Einstellung unrentabler Produktbereiche umsatzseitig bemerkbar. Insgesamt hat die Hönle Gruppe in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 Umsatzerlöse von 21.411 T erzielt. Im Vorjahresquartal lagen die Umsätze bei 23.787 T.

Die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen einschließlich der Trennung von vormals unrentablen Produktbereichen führten trotz des niedrigeren Umsatzniveaus zu einer Verbesserung des Ergebnisses. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg von 605 T im Vorjahr auf 1.025 T im aktuellen Geschäftsjahr. Dabei konnte die Materialaufwandsquote von 40,1 % auf 37,3 % verbessert werden. Das Rohergebnis lag mit 14.271 T nur 1,1 % unter dem Vorjahreswert. Der Personalaufwand stieg leicht um 1,2 % auf 10.074 T. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten um 17,2 % auf 3.168 T gesenkt werden.

Nach Abschreibungen ergab sich ein Betriebsergebnis (EBIT) von -357 T (Vj. -779 T) und nach Steuern ein Konzernergebnis von -578 T (Vj. -861 T), was einem Ergebnis je Aktie von -0,10 entspricht (Vj. -0,15 ).

Fokussierung auf Kerngeschäft und Verbesserung der Ertragsstärke

Die Hönle Gruppe hat mehrere Maßnahmen eingeleitet und zum Teil bereits umgesetzt und hat damit die Basis für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung gelegt. Diese umfassen die Umsetzung von Kosteneinsparungsmaßnahmen, welche im Verlauf des Geschäftsjahres 2024/25 wirksam werden. Unrentable Produktlinien werden nicht mehr weiterverfolgt und wurden eingestellt. Nicht zum Kerngeschäft gehörende Beteiligungen wurden veräußert. F&E-Aktivitäten fokussieren sich zukünftig stärker auf eine Plattformstrategie und eine Modularisierung. Um den ertragsstarken After-Sales Umsatz zu steigern, hat Hönle eine Life Cycle Solutions Organisation aufgebaut. Und auch die bereits dargestellte Neustrukturierung der Geschäftseinheiten wird sich positiv auf die Prozessabläufe auswirken. Sie ist weit stärker als die bisherige Segmentierung auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden ausgerichtet. Alle Maßnahmen stellen die Basis für die zukünftige Steigerung der Umsätze in den Business Units und eine Verbesserung des EBITDA in diesen Geschäftseinheiten dar.

Ausblick für die Hönle Gruppe

Auftragseingang und Umsatz der Hönle Gruppe lagen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 aufgrund des schwachen Marktumfeldes insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau unter den Werten des Vorjahres. Der Vorstand geht jedoch davon aus, dass sich die Investitionszurückhaltung im Jahresverlauf teilweise auflösen und im Zusammenspiel mit den eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragsstärke und Fokussierung der Marktaktivitäten zu einer höheren Nachfrage und steigenden Auftragseingängen für die Hönle Gruppe führen wird. Diese Einschätzung wird durch eine starke Geschäftsentwicklung zu Beginn des zweiten Quartals gestützt.

Insgesamt geht der Vorstand für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2024/25 weiterhin von einem Umsatz zwischen 95 Mio. und 105 Mio. aus (GJ. 2023/24: 98,7 Mio. ). Aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenkontrolle erwartet er zudem ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA), das deutlich über dem bereinigten EBITDA-Ergebnis des Geschäftsjahrs 2023/24 (5,5 Mio. ) liegen wird.

Business Unit Klebstoffsysteme

Hönle hat in der neu geschaffenen Business Unit Klebstoffsysteme UV-härtende Klebstoffe und die darauf abgestimmten UV-Härtungsgeräte gebündelt. Auf diese Weise können kundenspezifische Lösungen für industrielle Fertigungsprozesse angeboten werden, welche alle Anforderungen an die anwendungsspezifische Fügetechnik erfüllen.

Hönle bietet diese Lösungskompetenz in den drei Fokusfeldern Electronics, Medical und Optics an. Alle drei Fokusfelder wachsen schnell, und Klebstoffe spielen eine zunehmende Rolle beim Verbinden von Teilen, der Herstellung struktureller Stabilität oder dem Schutz vor Umwelteinflüssen. Insbesondere UV-härtende Klebstoffe haben darüber hinaus den Vorteil eines geringen Wärmeeintrags und der schnellen Verarbeitbarkeit. Nicht zuletzt durch den gezielten Ausbau der regionalen Präsenz in Ostasien und Nordamerika arbeitet derzeit Hönle an vielversprechenden Projekten u.a. in Automotive Electronics, Consumer Electronics und Medizinimplantaten.

Insgesamt erwartet der Vorstand in den nächsten Jahren deutlich steigende Umsätze und Ergebnisse in der BU Klebstoffsysteme.

Business Unit Härtung

In der Business Unit Härtung hat Hönle Härtesysteme für die Druckindustrie, insbesondere für den Verpackungsdruck, für Beschichtungen auf zwei- und dreidimensionalen Objekten sowie für technische Folien und Etiketten zusammengefasst. Hönle sieht insbesondere in vielen industriellen Anwendungsfeldern, in welchen hohe Anforderungen an funktionale Oberflächenbeschichtungen gestellt werden, gute Wachstumsmöglichkeiten.

In enger Abstimmung mit Schlüsselkunden und ihren Anforderungen investiert die Hönle-Gruppe in moderne und modulare Härtungslösungen. Neben dem Einsatz von UV-Strahlern und IR-Aggregaten liegt ein spezieller Fokus auf der Entwicklung leistungsstarker Lösungen mit UV-LEDs, die den Kunden eine Beschleunigung der Prozesse bei gleichzeitig geringeren Strom- und Verbrauchskosten ermöglichen. Durch die neuartige hochpräzise UV-Dosismessung bietet Hönle ihren Kunden eine optimierte Prozesskontrolle. Die Ertragsstärke soll über die Entwicklung einer modularen Plattformstrategie sowie eine Verschlankung der Lieferantenstruktur erreicht werden. Um den ertragsstarken After-Sales Umsatz zu steigern, hat Hönle zudem eine Life Cycle Solutions Organisation aufgebaut. Der Vorstand erwartet in den nächsten Jahren mit steigenden Umsätzen positive Ergebnisbeiträge in der BU Härtung.

Business Unit Entkeimung

In der Business Unit Entkeimung wurden Systeme für die UV-basierte Entkeimung von Wasser, Oberflächen und Luft zusammengefasst. Die Schwerpunkte liegen auf den Anwendungsfeldern Ballastwasser in Containerschiffen, Prozesswasser sowie Trink- und Abwasser. Hönle beliefert dort führende Hersteller von Wasseraufbereitungssystemen mit Strahlern und Komponenten. Darüber hinaus werden Entkeimungslösungen für die Lebensmittelindustrie angeboten, wobei die Hönle Gruppe mit gepulstem UV-Licht, Niederdrucklampen, Mitteldrucklampen und LEDs den kompletten Leistungsbereich für den Entkeimungsprozess abdeckt. Dieses einzigartige Produktspektrum einschließlich der mikrobiologischen Analysen für die Qualitätssicherung trifft auf breite Resonanz in der Industrie.

Neue Anwendungsfelder für ultraviolette Strahlung entstehen derzeit u.a. in der pharmazeutischen Industrie und in der Halbleiterindustrie bei der Aufbereitung von Reinstwasser.

Die Entkeimung mittels ultravioletter Strahlung ist zuverlässig, effizient und umweltfreundlich und wird daher immer häufiger als Mittel der Wahl eingesetzt. Insgesamt erwartet der Vorstand in der BU Entkeimung aufgrund einer wachsenden Nachfrage in bestehenden Märkten und neuen Anwendungsfeldern in den nächsten Jahren steigende Umsätze und Ergebnisse für die Hönle Gruppe.

Der Halbjahresbericht 2024/25 wird am 08.05.2025 veröffentlicht und kann dann im Internet unter

www.hoenle.de/investoren/finanzinformation# berichte eingesehen werden.

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit 600 Beschäftigten innovative Lösungen mit dem Schwerpunkt UV-Technologie für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Geschäftsbereich beinhaltet die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

