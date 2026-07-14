Bohrstart verspricht wachsendes Gold-Kupfer-Wertpotenzial!

Whistler vereint eine große Gold-Kupfer-Ressource mit einer starken PEA und erheblichem Distriktpotenzial. Jetzt läuft ein mindestens 6.000 m umfassendes Bohrprogramm auf 8 bis 10 priorisierten Zielen

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von U.S. GoldMining Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit U.S. GoldMining Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 14.07.2026, 5:36 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt angesichts geopolitischer Unsicherheiten, hoher Staatsverschuldung und anhaltender Zentralbankkäufe gefragt. Gleichzeitig rückt Kupfer wegen Elektrifizierung, Netzausbau, Rechenzentren und KI-Infrastruktur stärker in den Fokus. Besonders spannend sind daher Projekte, die beide Metalle verbinden und zugleich eine belastbare Ressourcengrundlage sowie erhebliches Explorationspotenzial bieten. U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) positioniert sich mit Whistler genau an diesem Schnittpunkt.

Whistler – Größe, Ressource und Distriktpotenzial

U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) konzentriert sich auf das zu 100 % unternehmenseigene Whistler-Gold-Kupfer-Projekt rund 170 km nordwestlich von Anchorage. Das Projekt umfasst…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die im Text enthaltenen Einschätzungen sind Meinungsäußerungen. Tatsachen- und Unternehmensangaben beruhen auf den nachfolgend genannten öffentlichen Quellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Unsicherheiten verbunden und können sich als unzutreffend erweisen.

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Quellen und technische Grundlage

Quellen: U.S. GoldMining Inc., Unternehmensmeldungen vom 20.01., 02.03., 20.04., 09.06. und 06.07.2026; „Whistler Gold-Copper Project, NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment“, effektiver Stichtag 02.03.2026; Form 10-Q für das Quartal zum 31.03.2026; SEC-Prospektnachtrag/Form 8-K zur registrierten Direktplatzierung vom 29.06.2026; öffentlich zugängliche Projektinformationen zum West Susitna Access Project und zum Terra Energy Center. Stand der Recherche: 13.07.2026.

Angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen besitzen unterschiedliche geologische Vertrauensniveaus und werden daher nicht zu einer einheitlichen Gesamtressource zusammengefasst. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen noch keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit.

Erstellung: Dieser Werbeartikel wurde am 13.07.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Art des Inhalts, Methodik und Aktualisierung

Art des Inhalts: Bezahlte Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren. Der Beitrag enthält keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung und kein Kursziel. Methodik: qualitative Einordnung öffentlich zugänglicher Unternehmensmeldungen, technischer Berichte und regulatorischer Finanzunterlagen; kein proprietäres Bewertungsmodell. Tatsachen, Annahmen und Meinungen werden nach Möglichkeit sprachlich getrennt. Update-Policy: Kein regelmäßiges Update geplant; Aktualisierungen erfolgen nur, soweit gesetzlich erforderlich oder ausdrücklich veröffentlicht.

Hinweis zu Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 86 WpHG: Die Swiss Resource Capital AG ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Dieser Beitrag ist bewusst als bezahlte Marketingmitteilung ohne formale Anlageempfehlung, Empfehlung einer Anlagestrategie, Kursziel oder Buy/Sell/Hold-Einstufung konzipiert. Die rechtliche Einordnung kann dennoch vom konkreten Inhalt und Verbreitungsweg abhängen.

Interessen und Vergütung

Vergütung/Beziehung: Die Swiss Resource Capital AG unterhält mit U.S. GoldMining Inc. einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag. Eigene Positionen: Nach Angaben von SRC und des erstellenden freien Journalisten bestehen weder Long- noch Short-Positionen und keine Netto-Position von mindestens 0,5 % im besprochenen Wertpapier. Weitere Beziehungen in den vergangenen zwölf Monaten: kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rolle; keine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an SRC.

Wesentliche Risiken

Investitionen in Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Zu den wesentlichen Risiken zählen insbesondere geringe Handelsliquidität und hohe Kursschwankungen, Rohstoff- und Wechselkursrisiken, Explorationsfehlschläge, Unsicherheiten von Mineralressourcenschätzungen und PEA-Modellen, fehlende Mineralreserven, Genehmigungs-, Umwelt-, ESG-, Standort- und Rechtsrisiken, Kostensteigerungen, Projektverzögerungen, technische und operative Risiken sowie der fortlaufende Finanzierungsbedarf. Weitere Kapitalaufnahmen können zu einer erheblichen Verwässerung führen; Finanzierungen können zu ungünstigen Bedingungen oder überhaupt nicht verfügbar sein.

Haftungsausschluss

Alle Angaben wurden mit angemessener Sorgfalt aus zum Erstellungszeitpunkt als zuverlässig erachteten Quellen zusammengetragen. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht übernommen. Zwischen Leser und SRC beziehungsweise dem erstellenden freien Journalisten entsteht kein Beratungsvertrag. Vor Anlageentscheidungen sollte unabhängige fachkundige Beratung eingeholt werden. Prognosen und Einschätzungen können sich ohne Ankündigung ändern. Die Haftung ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen beziehungsweise auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt. Ansprüche wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleiben unberührt.

Zukunftsgerichtete Aussagen und technische Hinweise

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, erkennbar unter anderem an Begriffen wie „erwartet“, „plant“, „könnte“, „soll“ oder vergleichbaren Formulierungen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen zum Veröffentlichungsdatum und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen ein geringeres geologisches Vertrauensniveau auf als angezeigte Ressourcen und werden nicht mit diesen zu einer einheitlichen Ressourcenzahl addiert. Die PEA ist vorläufig, enthält zahlreiche Annahmen und ist weder eine Vor- noch eine endgültige Machbarkeitsstudie. Es besteht keine Gewissheit, dass die dargestellten wirtschaftlichen Ergebnisse realisiert werden. Die im Artikel verwendeten wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden in den Unternehmensveröffentlichungen unter Aufsicht von Tim Smith, P.Geo., einer Qualified Person gemäß NI 43-101, bereitgestellt.

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