Blue Moon Metals erhält die Genehmigung zur Wasserverschmutzungskontrolle, die Baugenehmigung für die Abraumlagerstätte und hinterlegt eine Sanierungskaution, wodurch der Baubeginn bei seinem Springer-Wolframprojekt

TORONTO, Ontario – 20. August 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. (Blue Moon oder das Unternehmen) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/blue-moon-metals-inc/ – freut sich bekannt zu geben, dass die Nevada Division of Environmental Protection (NDEP), über ihr Bureau of Mining Regulation and Reclamation die Wasserverschmutzungskontrollgenehmigung (WPCP) und die Rekultivierungsgenehmigung für sein Springer-Wolframprojekt (Springer oder das Projekt) in Pershing County, Nevada, auf den Namen des Unternehmens übertragen hat und dass die Rekultivierungs- und Stilllegungskaution für das Projekt genehmigt und hinterlegt wurde. Die WPCP und die Rekultivierungsgenehmigung sind die wichtigsten staatlichen Umweltgenehmigungen für die Erschließung von Bergwerken in Nevada und regeln den Bau, den Betrieb und die Stilllegung der Anlagen eines Bergwerks. Mit der WPCP, der Rekultivierungsgenehmigung und der hinterlegten Rekultivierungskaution ist das Unternehmen berechtigt, mit den Bauarbeiten in Springer zu beginnen, einschließlich der Sanierung der bestehenden Aufbereitungsanlage und der im Rahmen dieser Genehmigungen genehmigten Aktivitäten.

BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE GENEHMIGUNG DES BAUS DER ABFALLLAGERANLAGE

Die Pläne und Leistungsbeschreibungen für die Abraumlagerstätte des Projekts wurden zuvor vom Nevada State Engineer genehmigt, und die Anlage ist in der geplanten Form gemäß dem WPCP und der Rekultivierungsgenehmigung zugelassen. Das Unternehmen hat eine formelle Entwurfsprüfung durch ein unabhängiges externes Ingenieurbüro abgeschlossen und nach direkter Abstimmung mit der Abteilung für Dammsicherheit der Nevada Division of Water Resources (NDWR) auf Anweisung der Behörde eine Baugenehmigungsmitteilung zusammen mit dem technischen Prüfbericht eingereicht. Das Unternehmen erhielt am 18. August 2026 die formelle Genehmigung der Baumeldung, sodass der Bau des Absetzdamms planmäßig beginnen kann.

Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon, erklärte: Seit dem Abschluss des Kaufs von Springer im Februar hat unser Team zügig und gewissenhaft daran gearbeitet, das Projekt voranzutreiben. Mit diesen Genehmigungen in der Hand sind wir bereit, mit dem Bau zu beginnen, und liegen im Zeitplan für eine Inbetriebnahme Ende 2027, wodurch die Wolframproduktion wieder in die Vereinigten Staaten zurückkehrt. Springer wird Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum in Pershing County schaffen, die Abhängigkeit der USA von Wolframiimporten verringern und stellt einen wichtigen Schritt für das Wachstum von Blue Moon als Produzent kritischer Mineralien dar.

Qualifizierte Person

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen dieser Pressemitteilung wurden zudem von Herrn Reza Ehsani, P.Eng., einem leitenden Angestellten von Blue Moon und einer nicht unabhängigen qualifizierten Person im Sinne der NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt fünf polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Silber-Gold-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten und das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten. Alle fünf Projekte verfügen über eine günstige Lage mit bestehender lokaler Infrastruktur, darunter Straßen, Stromversorgung und historische Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf den Listen der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und Germanium sowie Gallium sind ebenfalls auf der USGS-Liste der kritischen Metalle aufgeführt. Zu den Hauptaktionären zählen Teck Resources Limited, von Oaktree Capital Management verwaltete Fonds, Hartree Partners, LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Vorstandsmitglied

Telefon: (416) 230 3440

E-Mail:christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Informationen werden hierin bereitgestellt, um über das Projekt und dessen erwartete Auswirkungen zu informieren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind.

Eine umfassende Erörterung weiterer Risiken, die Blue Moon betreffen, findet sich auch in den öffentlichen Berichten und Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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