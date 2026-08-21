Copper One Resources Corp. gibt geänderte Bedingungen für das zuvor angekündigte Angebot von Special Warrants bekannt – Einführung von Non-Flow-Through- und Flow-Through-Special Warrants

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Vancouver, BC – 20. August 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (Copper One oder das Unternehmen) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) gibt bekannt, dass das Unternehmen unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilungen vom 6. Juli 2026, 20. Juli 2026 und 10. August 2026 (zusammen die vorherigen Pressemitteilungen) die Bedingungen seines zuvor angekündigten, nicht vermittelten Angebots von Special Warrants (das Angebot) weiter angepasst hat.

Das Angebot wurde von einer einzigen Klasse von bis zu 19.500.000 Special Warrants in zwei Klassen umstrukturiert, bestehend aus bis zu (i) 15.000.000 Non-Flow-Through-Special Warrants des Unternehmens (jeweils ein NFT-Special Warrant) zu einem Kaufpreis von 0,40 $ pro NFT-Special Warrant, was einem Gesamterlös von bis zu 6.000.000 $ entspricht, und (ii) 5.000.000 Flow-Through-Special Warrants des Unternehmens (jeweils ein FT-Special Warrant und zusammen mit den NFT-Special Warrants die Special Warrants) zu einem Kaufpreis von 0,40 $ pro FT-Special Warrant, was einem Gesamterlös von bis zu 2.000.000 $ entspricht. Daraus ergibt sich ein Bruttoerlös von insgesamt bis zu 8.000.000 $.

Jeder NFT- und FT-Special Warrant wird automatisch und ohne Zahlung einer zusätzlichen Gegenleistung in eine Einheit des Unternehmens (eine Einheit) umgewandelt, jeweils zum Umwandlungsdatum, wie in den vorherigen Pressemitteilungen beschrieben. Jeder FT-Special Warrant gilt als Flow-Through-Aktie im Sinne von Absatz 66(15) des Income Tax Act (Kanada). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie), die auf Non-Flow-Through-Basis ausgegeben wird, und einem halben Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein Warrant).

Alle anderen Bedingungen des Angebots, einschließlich des Ausübungspreises der Warrants (0,50 $ pro Warrant-Aktie), der Laufzeit der Warrants (zwei Jahre nach Abschluss), der Beschleunigungsbestimmungen, der zehnprozentigen Blocker Provision, der Vermittlungsprovisionsbedingungen und der beabsichtigten Verwendung der Erlöse, bleiben gegenüber den in den vorherigen Pressemitteilungen beschriebenen Bedingungen unverändert.

Die Special Warrants werden voraussichtlich gemäß Ausnahmen von den Prospektanforderungen nach kanadischem Wertpapierrecht ausgegeben, einschließlich der Ausnahmen für akkreditierte Anleger, einer Mindestanlage von 150.000 $ oder anderer relevanter Ausnahmen gemäß National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions. Vor der Einreichung eines Prospektnachtrags und der automatischen Umwandlung der Special Warrants unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere zusätzlich zu etwaigen anderen Beschränkungen nach geltendem Recht einer viermonatigen Haltefrist ab dem Datum des Abschlusses des Angebots.

Die im Rahmen des Angebots auszugebenden Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne eine Registrierung in den USA oder eine entsprechende Befreiung von den US-Registrierungsanforderungen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte in Nordamerika. Das Portfolio des Unternehmens ist aufgestellt, um dazu beizutragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, Anwendungen im Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, rund 156 Meilen (251 Kilometer) ostnordöstlich von Reno in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit etablierter Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension, des Gehalts und der Kontinuität seines Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der für Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Im Rahmen der systematischen Exploration werden die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems weiter untersucht.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold sowie Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Copper One hält zudem eine 100%ige Beteiligung am Projekt Sport in Beaver County im Westen von Utah. Durch diese Akquisition wird das Portfolio des Unternehmens um ein zweites US-Kupferexplorationsprojekt erweitert, das das Vorzeigeprojekt Majuba Hill in Nevada ergänzt. Das Projekt Sport umfasst 108 zusammenhängende, nicht patentierte Erzgang-Claims mit einer Fläche von etwa 1.902 Acres (770 Hektar) innerhalb des historischen Bergbaubezirks San Francisco auf Flächen, die vom U.S. Bureau of Land Management verwaltet werden. Das Konzessionsgebiet ist höffig auf mit Brekzien und Intrusivgesteine in Zusammenhang stehende Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierungen und profitiert von einer etablierten Infrastruktur, ganzjährigem Zugang und einer günstigen Topografie. Zu den aktuellen Explorationsaktivitäten gehören die Zusammenstellung historischer Daten, Fernerkundungsarbeiten, geologische Kartierungen sowie geochemische Multi-Element-Probenahmen, die darauf abzielen, vorrangige Explorationsziele einzugrenzen.

Copper One verfügt über vier auf Kupfer ausgerichtete Explorationsprojekte in Nevada, Utah und British Columbia. Das Unternehmen treibt sein Portfolio durch systematische Exploration, moderne geologische Modellierung und disziplinierte technische Bewertung voran und bekennt sich dabei weiterhin zu verantwortungsvollen Explorationspraktiken, technischer Transparenz und der Schaffung eines langfristigen Shareholder-Value.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen von Copper One Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Begriffe wie erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder durch die angedeutet wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten, können oder sollten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich des Abschlusses des Angebots zu den hierin beschriebenen geänderten Bedingungen oder überhaupt; die Umwandlung der Special Warrants in Einheiten; die Einreichung eines Prospektnachtrags zur Zulassung der bei Umwandlung der Special Warrants auszugebenden Einheiten; die Einstufung der FT-Special Warrants als Flow-Through-Aktien im Sinne von Absatz 66(15) des Income Tax Act (Kanada); die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; sowie den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Genehmigungen der CSE. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für die zukünftige Entwicklung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören das Risiko, dass das Angebot nicht zu den hierin beschriebenen geänderten Bedingungen oder gar nicht abgeschlossen wird; das Versäumnis, erforderliche behördliche Genehmigungen oder CSE-Zulassungen rechtzeitig oder überhaupt zu erhalten; Änderungen der geltenden Steuergesetze oder die Tatsache, dass die FT-Special Warrants nicht als Flow-Through-Aktien im Sinne des Income Tax Act (Kanada) gelten; Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich der Kupferpreise; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder staatlichen Richtlinien; die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Rahmenbedingungen.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Einschätzungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

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1500-1055 W Georgia St, PO Box 11117

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email : info@copperone.com

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