Blockmate gründet eigenen Bitcoin-Treasury-Geschäftszweig im Sinne seiner „Mine-and-Hold“-Strategie

Toronto, 24. Juli 2025 / IRW-Press / Blockmate Ventures Inc. (TSX.V: MATE) (OTCQB: MATEF) (FWB: 8MH) (Blockmate oder das Unternehmen) freut sich, die Gründung eines eigenen Bitcoin-Treasury-Geschäftszweigs bekannt zu geben, mit dem sich das Unternehmen noch stärker auf seine Unternehmensstrategie fokussiert und seinen langfristigen Glauben an den Wert von Bitcoin weiter festigt.

Die Abteilung ist bereits in Betrieb, eine sichere Wallet-Infrastruktur wurde eingerichtet und ein erster Kauf von einem Bitcoin getätigt. Mit dieser Initiative bringt Blockmate seine Überzeugung zum Ausdruck, dass Bitcoin für Unternehmen, die auf den Werterhalt und das Risikomanagement setzen, eine immer wichtigere Rolle als strategisches Treasury-Asset spielen wird.

Diese Entwicklung ergänzt die bestehenden Aktivitäten von Blockmate durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Blockmate Mining. Letztere verfolgt eine Mine-and-Hold-Strategie, die darauf abzielt, im Zuge der betrieblichen Erweiterung vermehrt Bitcoin in der Bilanz anzuhäufen.

Wie am 27. Mai 2025 bekannt gegeben wurde, hat sich Blockmate Mining einen Standort gesichert, wo die Stromkosten nur 3,3 Cent (USD) pro Kilowattstunde betragen. Das ist einer der günstigsten Tarife in ganz Nordamerika. Im Vollausbau wird die Anlage voraussichtlich ausreichend Kapazitäten für eine Mining-Infrastruktur mit bis zu 200 Megawatt (MW) aufweisen. Auch wenn Blockmate derzeit nicht über die nötige Mining-Hardware verfügt, um diese Kapazität voll auszuschöpfen, stellt diese Zahl das langfristige Potenzial der Anlage dar.

Zur Veranschaulichung: Auf Grundlage der aktuellen Bitcoin-Preise und der Netzwerkschwierigkeit könnte eine voll ausgelastete 200-MW-Anlage etwa 200 Bitcoin pro Monat erzeugen. Ebenso könnte die Anlage unter den aktuellen Marktbedingungen das Bitcoin-Mining mit einem geschätzten Abschlag von 40 % auf den vorherrschenden Spotpreis unterstützen. Diese Schätzungen können sich je nach Netzwerkbedingungen, Hardwareverfügbarkeit, Strompreisen und dem Marktpreis von Bitcoin ändern. Es gibt keine Garantie, dass diese Bedingungen günstig bleiben oder dass Blockmate in der Lage sein wird, diese Prognosen zu erreichen.

Justin Rosenberg, CEO von Blockmate Ventures, meint dazu:

Mit der Einbindung von Bitcoin in unsere Bilanz bieten wir von Blockmate den Aktionären entsprechende Kapitalzuwachschancen und sichern uns zudem Liquiditätsoptionen, falls Blockmate Mining oder zukünftige Beteiligungsunternehmen versuchen sollten, von den hohen Bitcoin-Marktpreisen zu profitieren. Diese Szenarien stellen eine Win-Win-Situation dar, die es dem Unternehmen ermöglicht, sowohl durch operativen Erfolg als auch durch eine Wertsteigerung des Eigenkapitals Werte zu realisieren.

Im Zuge der weiteren Entwicklung des Bitcoin-Markts und der von Blockmate Mining erzielten Fortschritte wird das Unternehmen regelmäßig weitere Treasury-Käufe sondieren, um zusätzlich zu seiner Mine-and-Hold-Strategie auch seiner Bilanz mehr Agilität zu verleihen. Der Preis von Bitcoin ist sehr volatil und kann im Laufe der Zeit erheblich sinken. Infolgedessen unterliegen alle Bestände oder Treasury-Strategien, die Bitcoin beinhalten, einem Marktrisiko und können zu finanziellen Verlusten führen.

Geplante Bitcoin-Ankäufe werden derzeit geprüft und zu gegebener Zeit über die TSX Venture Exchange bekannt gegeben.

Am 10. Juli veröffentlichte Blockmate ein Online-Update für Anleger, in dem die strategischen Beweggründe und das Rollout von Blockmate Mining erläutert werden. Das Update finden Sie unter youtu.be/Br6iqvB8hkQ.

Über Blockmate Ventures Inc.

Blockmate Ventures (TSX.V: MATE) ist ein Venture-Builder im Bereich Blockchain und Web3, der sich an skalierbaren Unternehmen mit Geschäftsschwerpunkt auf Blockchain, Mining und digitaler Infrastruktur beteiligt. Vom dezentralen Computing mit Hivello bis hin zu Blockmate Mining bietet das Unternehmen mit seinem Portfolio Anlegern einen diversifizierten Zugang zu Zukunftsbranchen im Web3 und darüber hinaus.

