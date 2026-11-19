Vancouver, British Columbia, 19. November 2026 / IRW-Press / Blast Resources Inc. (CSE: BLST) (FSE: O0E) (OTCQB: BLSRF) (Blast oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es über eine Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung an acht Uranexplorations-Claims in der Region des Athabasca-Beckens im Norden von Saskatchewan verfügt. Damit würde sich die Flächenposition des Unternehmens in der Region mehr als verdoppeln.

Die neuen Claims grenzen unmittelbar an das Wales-Lake-Projekt des Unternehmens an: Sieben Claims (16.585 ha) schließen westlich an die Britts-Lake-Claims an, und ein Claim (1.996 ha) liegt südlich der North-Agar-Claims. Durch die Hinzunahme dieser Claims wird sich das Explorationsgebiet des Unternehmens von 12.150 ha (16 Claims) auf 30.732 ha (24 Claims) mehr als verdoppeln. Diese strategischen Erwerbe stärken Blasts Engagement für die Entdeckung kritischer Mineralien zur Unterstützung der Energiewende. Da in den kommenden Jahren eine wachsende Zahl von Kernreaktoren in Betrieb genommen werden soll, wird mit einem stetigen Anstieg der Urannachfrage gerechnet. Durch die mehr als verdoppelte Flächenposition in einem der weltweit bedeutendsten Uranreviere positioniert sich Blast, um zur Deckung dieser Nachfrage beizutragen.

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Abbildung 1: Wales-Lake-Projekt und neu erworbene Claims

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Andy Yackulic, President und CEO von Blast, kommentierte:

Dieser strategische Erwerb vergrößert unsere Präsenz in der Athabasca-Region zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen auf mehr als das Doppelte. Mit diesem Erwerb sichern wir uns äußerst aussichtsreiche Flächen in der Athabasca-Region. Damit positionieren wir Blast, um unsere Explorationsstrategie entschlossen voranzutreiben und von der sich beschleunigenden weltweiten Urannachfrage zu profitieren.

Einzelheiten zum Erwerb

Gemäß den Optionsvereinbarungen kann Blast innerhalb von drei Jahren 100%ige Beteiligungen an den acht Mineral-Claims erwerben, indem es Barzahlungen in Höhe von insgesamt 60.000 $ leistet und insgesamt 1.125.000 Stammaktien ausgibt. Die erforderlichen Barzahlungen belaufen sich auf 15.000 $ im ersten Jahr, 20.000 $ im zweiten Jahr und 25.000 $ im dritten Jahr. Das Unternehmen muss außerdem in jedem der drei Jahre 375.000 Stammaktien ausgeben.

Die Aktienausgaben stehen weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange und etwaiger geltender gesetzlicher Wiederverkaufsbeschränkungen.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Andy Yackulic, P. Geo., MBA, erstellt und genehmigt. Er ist eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Blast Resources Inc.

Blast Resources (CSE: BLST) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Aktien an der Canadian Securities Exchange gehandelt werden. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Exploration seines Vorzeigeprojekts Wales Lake Uranium Project. Das Projekt liegt südlich des Wales Lake und unmittelbar außerhalb des südwestlichen Randes des Athabasca-Beckens. Es befindet sich in strategisch günstiger Lage innerhalb des Patterson-Lake-Korridors, in dem zwei bedeutende Uranlagerstätten liegen: die Triple-R-Lagerstätte von Paladin und die Arrow-Lagerstätte von NexGen. Das Vorkommen dieser großen, hochgradigen Lagerstätten und weitere jüngste hochgradige Uranentdeckungen innerhalb des Patterson-Lake-Korridors (PLC) deuten darauf hin, dass der PLC eines der größten hochgradigen Uransysteme der Welt darstellen könnte.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Andy Yackulic, P. Geo., MBA

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: info@blastresources.com

Website: www.blastresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe-Harbor-Erklärung)

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Wörtern wie erwarten, planen, fortsetzen, davon ausgehen, schätzen, Ziel, beabsichtigen, können, werden, Projekt, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen über die Fähigkeit des Unternehmens, die Optionsbedingungen zu erfüllen und Beteiligungen an den Claims zu erwerben, die Ausgabe von Stammaktien, zukünftige Explorationsaktivitäten, das geologische Potenzial der Liegenschaften und die erwartete Urannachfrage.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte diesen Aussagen kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als zutreffend erweisen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie mit Annahmen, Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken gehören unter anderem solche im Zusammenhang mit der Mineralexploration im Allgemeinen und den Ergebnissen erwarteter und geplanter Explorationsprogramme, den Bedingungen an den Eigenkapitalfinanzierungsmärkten sowie dem Erhalt behördlicher Genehmigungen und Zustimmungen der Aktionäre.

Das Management hat die vorstehende Zusammenfassung der Risiken und Annahmen im Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung bereitgestellt, um den Lesern eine umfassendere Perspektive auf die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu vermitteln. Die tatsächlichen Ergebnisse, die tatsächliche Leistung oder die tatsächlichen Erfolge des Unternehmens könnten wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Dementsprechend kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder stattfinden werden oder welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird, falls sie eintreten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Soweit nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren.

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