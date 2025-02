Blackbox veranstaltet Presse-Event und Roundtable der Regionalregierungen

TOKIO, JAPAN / ACCESS Newswire / 5. Februar 2025 / Am 29. Januar ging zwischen 14 Uhr und 16 Uhr die erste Medienveranstaltung in den Räumlichkeiten von Blackbox über die Bühne. Wir hatten uns vorgenommen, klein anzufangen, und waren daher angenehm überrascht über das große Echo – vielen Dank an alle Vertreter der Presse und des Ökosystems, die sich die Zeit genommen haben, vorbeizukommen.

BLACKBOX-EVENT

Roundtable mit Delegierten aus der Region

Da es sich um unsere erste Veranstaltung handelte, erläuterten wir zunächst das Leitbild von Blackbox und den gesellschaftlichen Kontext, der zu unserer Gründung führte. General Manager Taiki Iwasaki sprach über die wachsende Unterstützung für Startups in Japan in den letzten Jahren, vor allem für ausländische Startups.

Wir haben nun in etwa die Halbzeit des von Premierminister Kishida zur Entwicklung von Start-ups vorgelegten Fünfjahresplans erreicht, und tatsächlich hat sich in diesem Bereich bereits einiges geändert. Bis dato wurden mehr als 700 Start-up-Visa ausgestellt, von denen deutlich mehr als die Hälfte in Vollzeit-Visa für Business Management überführt wurden.

Dennoch ist Japan für Außenstehende nach wie vor eine Blackbox, vor allem im geschäftlichen Bereich. Selbst Informationen, die ausschließlich für Nicht-Japaner bestimmt sind – z. B. das Antragsverfahren für ein Startup-Visum – sind oft nur auf Japanisch verfügbar und häufig in Form von Fragmenten über die verschiedenen Webseiten der Regionalregierungen verstreut bzw. dort schwer auffindbar.

Blackbox will hier Abhilfe schaffen. Auf den Verzeichnisseiten für jede vorgestellte Stadt finden die Nutzer Informationen über Visa, Unterstützungsprogramme der Regierung, lokale Organisationen, Nachrichten und Interviews mit Unternehmern vor Ort – alles auf Englisch.

Startup City Project

Wir durften mit großer Freude auch Herrn Toru Udagawa, den Vertreter des Sekretariats für Wissenschaft, Technologie und Innovationspolitik des japanischen Kabinetts begrüßen. Er hielt einen Vortrag über die Roadmap der Regierung im Hinblick auf die Entwicklung eines Startup-Ökosystems in Japan. Die Phase der Neugründung ist zweifellos ein sehr spannender Abschnitt, aber wie funktioniert der Aufbau und die Weiterentwicklung eines gesunden Startup-Ökosystems zu einem Wirtschaftsmotor, der einen Beitrag zur Zukunft Japans leistet? Und welche unterstützenden Strukturen und Instrumente müssen vorhanden sein, damit dies gelingen kann?

Roundtable mit Delegierten aus der Region

Höhepunkt des Nachmittags war ein Gespräch am Runden Tisch mit Vertretern der Städte Shibuya, Nagoya, Kobe, Kyoto und Sapporo – alles Städte innerhalb sogenannter Special Economic Zones, die Startup-Visa anbieten.

Es war faszinierend zu hören, wie die unterschiedlichen kulturellen und geschichtlichen Rahmenbedingungen in den unterschiedlichen Regionen die jeweilige Startup-Szene und die entsprechenden Zukunftskonzepte dort beeinflusst haben. Nagoya kann auf eine lange Tradition der Schwerindustrie und Fertigungsbranche zurückblicken und hat sich zum Ziel gesetzt, zu einer internationalen Drehscheibe zu werden, nach dem Vorbild der USA, Europa und Singapur. Die Hafenstadt Kobe wiederum setzt schwerpunktmäßig auf die Zusammenarbeit innerhalb Japans sowie mit Nachbarländern wie Taiwan und Korea. Shibuya ist als eine der führenden Destinationen der Welt bestrebt, ausländisches Kapital und VCs anzulocken, während Hokkaido mit seiner hohen Lebensqualität als starker Magnet für menschliche Ressourcen punktet. Insgesamt wurden großartige Einblicke in die Stärken der unterschiedlichen Regionen geboten.

Danksagung

Blackbox hat vor kurzem sein zweites Betriebsjahr gefeiert, und wir wachsen kontinuierlich und arbeiten an neuen Konzepten, um die Startup-Szene Japans zu entmystifizieren. Wenn Sie sich unserer begeisterten Community anschließen möchten, dann finden Sie nachstehend alle wichtigen Informationen.

