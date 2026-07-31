Bitzero meldet Absichtsbekundung zur vorzeitigen Rückzahlung eines Darlehens

Das Unternehmen beabsichtigt, nach Ablauf einer Mitteilungsfrist von fünf Geschäftstagen einen Teil seiner Finanzierungserlöse für die vorzeitige Rückzahlung bestehender besicherter Verbindlichkeiten zu verwenden

VANCOUVER, BC / 31. Juli 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB: 000) (Bitzero oder das Unternehmen), ein Anbieter von nachhaltiger Hochleistungsrechner- (HPC) und KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, gibt bekannt, dass es gemäß der bestehenden, vorrangig besicherten Darlehensfazilität des Unternehmens (das Darlehen) mit einem Kreditgeberkonsortium die erforderliche Mitteilung über die Absicht des Unternehmens abgegeben hat, die ausstehenden Verpflichtungen aus dem Darlehen vorzeitig zurückzuzahlen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es die vorzeitige Rückzahlung nach Ablauf der für die Darlehensfazilität geltenden Mitteilungsfrist von fünf Geschäftstagen am oder um den 6. August 2026 abschließen wird. Zur Finanzierung der vorzeitigen Rückzahlung beabsichtigt das Unternehmen, einen Teil des Nettoerlöses aus seiner vor kurzem durchgeführten Privatplatzierung im Wert von ca. 25 Millionen USD zu verwenden, die am 30. Juli 2026 abgeschlossen wurde.

Der im Rahmen des Darlehens endgültig zu zahlende Betrag umfasst den ausstehenden Kapitalbetrag in Höhe von 22.375.000 USD zuzüglich aufgelaufener, noch nicht gezahlter Zinsen und aller sonstigen Beträge, die zum Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung gemäß dem Darlehen zu zahlen sind.

Mit Abschluss der vorzeitigen Rückzahlung geht das Unternehmen davon aus, dass das Darlehen vollständig getilgt ist und alle damit verbundenen Pfandrechte und Sicherungsrechte an den Vermögenswerten des Unternehmens gemäß den geltenden Rückzahlungs-, Entlastungs- und Freigabemechanismen im Rahmen des Darlehens aufgehoben werden. Das Unternehmen erwartet, dass dies seine Bilanz erheblich stärkt, seine Kapitalstruktur optimiert und es in die Lage versetzen wird, seine langfristige Wachstumsstrategie für den Ausbau der Infrastruktur und der Rechenzentren weitgehend frei von wesentlichen Verbindlichkeiten umzusetzen. Die vorzeitige Rückzahlung erfolgt nach dem erfolgreichen Abschluss einer Finanzierung des Unternehmens in Form einer Privatplatzierung in Höhe von ca. 25 Millionen USD, die vollständig von institutionellen Investoren aus den USA gezeichnet wurde und einen wichtigen Meilenstein bei der weiteren Institutionalisierung der Kapitalbasis von Bitzero darstellt. Insgesamt dürften diese Entwicklungen die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöhen und Bitzero in die Lage versetzen, den Ausbau seines wachsenden Portfolios an Infrastrukturwerten zu beschleunigen.

Über Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energie-Infrastruktur und hocheffizienten Energielösungen für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, High-Performance Computing (HPC) sowie strategische Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. besitzt mittlerweile vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und den nordischen Regionen, wobei seine nordischen Assets mit ökologisch verträglicher und klimafreundlicher Energie betrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com.

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen über die Absicht des Unternehmens, das Darlehen vorzeitig zurückzuzahlen, den voraussichtlichen Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung, die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung des Unternehmens, den erwarteten Gesamttilgungsbetrag, die erwartete vollständige Rückzahlung der ausstehenden Verbindlichkeiten aus dem Darlehen, den Zeitpunkt und den Abschluss der entsprechenden Entlastungs- und Freigabeunterlagen in Bezug auf die entsprechenden Sicherheiten, die erwartete Reduzierung der besicherten Verbindlichkeiten sowie die erwartete finanzielle und operative Flexibilität des Unternehmens nach der vorzeitigen Rückzahlung.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit der Erlöse aus der Privatplatzierung des Unternehmens, der Richtigkeit und Vollständigkeit der Tilgungsberechnungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die geltenden Vorfälligkeitsregelungen im Rahmen des Darlehens zu erfüllen, der Fertigstellung der zugehörigen Unterlagen zur Rückzahlung, Entlastung und Freigabe gemäß den geltenden Rückzahlungs-, Entlastungs- und Freigaberegelungen sowie des Fehlens wesentlicher Streitigkeiten oder sonstiger Probleme mit den Kreditgebern oder den Agenten des Darlehens. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen; dazu zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und dem Zeitpunkt der Mittel, den endgültigen Rückzahlungsbeträgen, der Fähigkeit des Unternehmens, die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt durchzuführen, den Unterlagen der Kreditgeber und der Agenten, den Modalitäten der Entlastung und Freigabe sowie Finanzierungsrisiken, regulatorische Risiken, Marktbedingungen sowie andere Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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