BioNxt Solutions erweitert seinen Patentschutz für innovative Arzneimittelverabreichungsmethoden mit Unterstützung eines positiven IPRP-Berichts

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 19. Dezember 2024 / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE: BNXT)(OTC PINK: BNXTF)(FWB: BXT), ein auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme spezialisierter Biowissenschaftsinnovator, gibt mit großer Freude die Ausweitung seines Portfolios an geistigem Eigentum mit der Einreichung neuer internationaler Patentanmeldungen für sublinguale Verabreichungstechnologien, die auf neurodegenerative Autoimmunerkrankungen abzielen, bekannt.

Aufbauend auf dem positiven internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit (IPRP), der vom Europäischen Patentamt (EPA) im September 2024 ausgestellt wurde, hat BioNxt in wichtigen Ländern und Regionen, wie den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Japan, Patentanmeldungen auf nationaler Ebene eingebracht. Diese Patente dienen dem Schutz der proprietären sublingualen Formulierungen von Krebsmedikamenten, die vom Unternehmen für die Behandlung von Erkrankungen wie der Multiplen Sklerose (MS) umgewidmet wurden.

Die Sicherung von starken Immaterialgüterrechten in wichtigen Märkten ist ein entscheidender Bestandteil unserer Strategie, Menschen, die von neurodegenerativen Autoimmunerkrankungen betroffen sind, innovative und patientenfreundliche Therapien anzubieten, so Hugh Rogers, CEO von BioNxt Solutions. Unsere sublinguale Verabreichungsplattform bietet vor allem Patienten mit Schluckbeschwerden enorme Vorteile, was die rasche Resorption und die einfache Verabreichung betrifft.

Das Hauptprodukt von BioNxt, BNT23001, ist eine proprietäre sublinguale Schmelzfilmformulierung von Cladribin für die Behandlung von MS. Im Rahmen von präklinischen Studien konnten anhand von internen Forschungsdaten und Bewertungen durch Dritte hohe Resorptionsraten und eine hohe Bioäquivalenz gegenüber bestehenden oralen Therapien nachgewiesen werden. Daher soll, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, im Jahr 2025 mit den klinischen Studien begonnen werden.

Neben der Anwendung bei MS arbeitet das Unternehmen an sublingualen Cladribin-Formulierungen für Myasthenia Gravis (MG), um einen erheblichen ungedeckten Bedarf bei dieser Patientenpopulation zu decken. Der globale MG-Markt wird bis zum Jahr 2032 voraussichtlich auf 6,7 Milliarden USD anwachsen (Clinical Trials Arena), was die enormen Chancen für innovative Behandlungsmethoden verdeutlicht.

Strategische Vision für 2025 und wichtige Meilensteine

Auf dem Weg ins Jahr 2025 hat sich BioNxt eine Reihe wichtiger Meilensteine gesetzt, um seine Plattform für die sublinguale Arzneimittelverabreichung voranzutreiben und seine innovativen Therapien der Marktzulassung näher zu bringen. Zu den wichtigsten Zielsetzungen für 2025 zählen:

– Einleitung klinischer Prüfungen: Start von vergleichenden Bioäquivalenzstudien für BNT23001, BioNxts proprietäre sublinguale Cladribin-Formulierung für Multiple Sklerose (MS).

– Einreichung von Zulassungsanträgen: Vorbereitung und Einreichung von Anträgen für klinische Prüfungen (CTA) in den wichtigsten Rechtsstaaten zur Unterstützung der klinischen Studienaktivitäten.

– Entwicklung von Partnerschaften: Sondierung strategischer Partnerschaften mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen zur rascheren Entwicklung und Marktzulassung.

– Ausbau der Pipeline: Weiterentwicklung von sublingualen Therapien und Erforschung zusätzlicher Anwendungen für die unternehmenseigene Technologie der sublingualen Verabreichung.

– Kontaktaufnahme mit Investoren und Branchenteilnehmern: Die Unternehmensführung von BioNxt wird das ganze Jahr 2025 über aktiv an wichtigen Branchenkonferenzen teilnehmen, um sich mit Branchenführern zu treffen, mit Anlegern in Kontakt zu treten und potenzielle strategische Partnerschaften zu sondieren.

Branchenkooperationen und strategische Allianzen

Um die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen der Branche und die Entwicklung von Partnerschaften zu fördern, wird das Führungsteam von BioNxt, darunter CEO Hugh Rogers und Director of Business Development Dr. Oleksandr Zabutkin, im Jahr 2025 an wichtigen internationalen Konferenzen teilnehmen, um Branchenführer, potenzielle Partner und Investoren zu treffen. Solche Zusammenkünfte sollen die strategischen Allianzen des Unternehmens stärken, zur Ermittlung von gemeinsamen Entwicklungs- und Lizenzierungsmöglichkeiten führen und die Rolle von BioNxt bei der Weiterentwicklung von Technologien zur sublingualen Arzneimittelverabreichung hervorheben.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungstechnologien der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Die firmeneigenen Plattformen – Sublingual (Schmelzfilm), Transdermal (Hautpflaster) und Oral (magensaftresistente Tabletten) – zielen auf wichtige therapeutische Bereiche ab, zu denen Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen und Langlebigkeit zählen.

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3). Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com.

Kontakt für Investoren & Medien

Hugh Rogers, Mitbegründer, CEO und Direktor

E-Mail: investor.relations@bionxt.com

Tel.: +1 778.598.2698

Web: www.bionxt.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bionxt-solutions

Instagram: www.instagram.com/bionxt

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die Entwicklung, Erprobung, behördliche Zulassung und Vermarktung der sublingualen Arzneimittelprodukte von BioNxt sowie über geplante Meilensteine, voraussichtliche Partnerschaften und potenzielle Marktchancen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind innewohnenden Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterworfen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BioNxt liegen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören unter anderem Verzögerungen bei der behördlichen Zulassung, negative Ergebnisse aus klinischen Studien, Änderungen der Marktnachfrage, Schwankungen bei der Verfügbarkeit von Finanzmitteln oder Unterbrechungen der Lieferketten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. BioNxt ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, gehören Änderungen der Marktnachfrage, regulatorische Entwicklungen, Verzögerungen bei klinischen Studien, Schwankungen bei der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Unterbrechungen der Lieferkette und unvorhergesehener Wettbewerbsdruck.

