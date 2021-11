Kontinuität ist gut für die Finanzmärkte. US-Präsident Joe Biden will sie im geldpolitischen Bereich haben. Gold könnte profitieren.

Nun ist es raus, US-Präsident Joe Biden will Jerome Powell als US-Notenbankchef halten. Biden weiß, was er an Powell hat. Kommt es zu konjunkturellen Schwierigkeiten, springt er mit der mächtigsten Notenbank der Erde den USA zu Seite. Genügend Liquidität für die nächste Krise scheint damit gesichert. Dass der Goldpreis nicht positiv reagiert, sondern nun sogar den Rückwärtsgang eingelegt hat, liegt an der Alternative. Denn Biden hätte sich auch für Lael Brainard entscheiden können. Die Ökonomin soll eine, bisher heimliche, Anhängerin der modernen Geldtheorie (Modern Monetary Theory, MMT) sein. Ob dies stimmt, hätte sie als Fed-Chefin sicher preisgeben müssen. Auf jeden Fall ist Brainard aber eine „Super-Taube“, also schnell mit der Geldspritze für strapazierte Märkte zur Hand.

Für den Goldmarkt ist somit Powell tatsächlich nur die zweitbeste Lösung. Aber er ist keine schlechte Lösung für Gold-Fans. Denn wie gesagt, es bleibt gewährleistet, dass immer, wenn nötig, frisches Geld auf den Markt geschmissen wird. Dies wird zudem verhindern, dass die Inflationsrate in den USA bald signifikant nach unten gehen wird. Die Realzinsen werden somit ebenfalls niedrig oder negativ bleiben, was die Opportunitätskosten der Goldhaltung vernachlässigbar macht. Das könnte, ja sollte immer weitere Kreise institutioneller und privater Anleger anlocken. Stellt sich dann wieder ein Aufwärtstrend beim Gold ein, der Winter wartet ohnehin historisch mit guten Goldmonaten auf, dann werden auch immer mehr Investoren auf Goldminenaktien setzen. Wer rechtzeitig in diesem Zug sitzt, könnte dann mit Hebel auf den Goldpreis profitieren.

Aus heutiger Sicht interessante Anlagemöglichkeiten im Goldsektor sind Gold Terra Resource und Victoria Gold.

Gold Terra Resource – https://www.youtube.com/watch?v=IS2lp-5mpBw – besitzt mit dem Yellowknife City Goldprojekt in den Northwest Territories eine der größten Goldliegenschaften in Kanada, wobei diese gerade noch erweitert wurde.

Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=oLZm4d0y-M4 – produziert in seiner Eagle Goldmine im Yukon (fast 56.000 Unzen Gold im letzten Quartal), diese gehört zur Dublin Gulch-Liegenschaft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/ -) und Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

