Egal, ob es um Kunden, Patienten oder Gäste geht: Die richtige Beschilderung sagt viel über das eigene Unternehmen aus. Hier die besten Tipps, wie man es richtig macht.

Türschild ist nicht gleich Türschild, so viel ist klar. Doch wo liegt der feine Unterschied? Warum nimmt man manche Schilder besser wahr als andere, empfindet so manches Schild als „sympathisch“ und andere nicht? Beim Experten für Schilder weiß man um die Psychologie der Beschilderung – und gibt dieses Wissen auch an Kunden und Kundinnen weiter.

Hier die besten Tipps zum Gestalten von Türschildern und anderen Beschilderungen:

1. Einwandfreie Lesbarkeit: Die Hauptinformation sollte gut zu lesen sein. Dazu sollte man die passende Farbe in Bezug auf die Lichtverhältnisse wählen und auch auf das Schriftbild achten.

2. CI: Die Corporate Identity darf auf dem Schild seinen Platz bekommen. Egal, ob es das Firmenlogo ist, der Schriftzug, der das Unternehmen einzigartig erkennbar macht oder die Farbgebung. All das schafft Sicherheit, hier weiß der Kunde, dass er richtig ist.

3. Qualität: Türschilder sagen viel darüber aus, wie sehr man Qualität schätzt. Hochqualitative Materialien vermitteln, dass hier auf Qualität geachtet wird und erzeugt somit mehr Vertrauen beim Kunden. Dies gilt übrigens auch für Klienten oder Patienten sowie für Besucher von Einrichtungen oder Hotelgäste. Hinzu kommt heute die einwandfreie Sauberkeit der Beschilderung.

4. Durchgängigkeit: Die Beschilderung eines Unternehmens sollte vermitteln, dass hier im Großen gedacht und geplant wird. Schilder, Leitsysteme und Türschilder sollten nicht nach losem Flickwerk aussehen, sondern nach gut durchdachter Planung.

5. Größe: Schilder sollten groß genug sein, um sofort ins Auge zu stechen, jedoch nicht erdrückend wirken. Welche Größen für welche Umgebung genau richtig sind, weiß man beim Experten.

Wer sich ausführlich zum Thema Türschilder und Leitsysteme beraten lassen möchte, schaut am besten gleich bei Schilder Systeme vorbei. Der Experte weiß, wie’s geht: www.schilder-systeme.com.

