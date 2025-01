Beyond Oil schließt mit Latitude Ltd. eine Rahmenvertriebsvereinbarung im Wert von 8,3 Mio. US$ für die Vereinigten Staaten ab

Mit der Rahmenvereinbarung, die Mindestabnahmeverpflichtungen in Höhe von 8,3 Mio. US$ im Jahr 2025 vorsieht, ist Beyond Oil für eine bedeutende Expansion auf dem US-Markt aufgestellt

NEW YORK, New York, KIBBUTZ YIFAT, Israel und VANCOUVER, BC / 24. Januar 2025 / IRW-Press / Beyond Oil Ltd. (CSE: BOIL) (OTCQB: BEOLF) (Frankfurt: UH9) (Beyond Oil oder das Unternehmen), ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gebratenem bzw. frittiertem Essen zu minimieren und gleichzeitig Betriebskosten einzusparen, Abfälle zu vermeiden und für mehr Nachhaltigkeit einzutreten, gab heute eine transformative Rahmenvertriebsvereinbarung (die US-Rahmenvertriebsvereinbarung) mit Latitude Ltd. (Latitude), einem Import-, Vertriebs- und Logistikunternehmen mit Sitz in New York, bekannt. Die US-Rahmenvertriebsvereinbarung sieht monatliche Mindestabnahmeverpflichtungen vor, die sich im Geschäftsjahr 2025 auf insgesamt 8,3 Millionen US$ belaufen.*

Gemäß der am 23. Januar 2025 genehmigten US-Rahmenvertriebsvereinbarung erhält Latitude das Recht und die Lizenz, das Produkt von Beyond Oil in den gesamten Vereinigten Staaten (das Vertriebsgebiet) zu vermarkten und zu verkaufen. Die Laufzeit der US-Rahmenvertriebsvereinbarung beträgt fünf (5) Jahre und kann um weitere fünf (5) Jahre verlängert werden, vorausgesetzt, dass die US-Rahmenvertriebsvereinbarung nicht von einer der Parteien gekündigt wurde und dass die Parteien Vereinbarungen über die Produktpreise und die Mindestabnahmeanforderungen für die Jahre zwei bis fünf getroffen haben.

Latitude wird sich auf den Vertrieb an kleine und mittelständische Kunden in der Gastronomie konzentrieren und gleichzeitig sein Untervertriebshändlernetz nutzen, um eine breite Marktdurchdringung zu erreichen. Beyond Oil wird sein Augenmerk auf den Abschluss strategischer Verträge mit größeren, multinationalen Kunden richten, während Latitude das Wachstum und den Umsatz in anderen Marktsegmenten fördert. Im Rahmen einer engen Zusammenarbeit werden die beiden Unternehmen synchronisierte Anstrengungen unternehmen, gemeinsam an Messen teilnehmen, Marktstrategien koordinieren und Betriebsabläufe aufeinander abstimmen, um eine größtmögliche Effizienz und Wirkung zu erzielen. Durch diese Zusammenarbeit kann Beyond Oil einen stetigen Cashflow aus den Verkäufen durch Latitude erzielen und gleichzeitig seine Reichweite mit minimalen Gemeinkosten auf alle Kundenebenen in den Vereinigten Staaten ausweiten. Darüber hinaus wird Beyond Oil die Logistik- und Lieferkettenexpertise von Latitude als Logistikpartner in den USA nutzen, um einen nahtlosen Vertrieb und eine effiziente Marktdurchdringung zu gewährleisten.

Strategische Vorteile

– Umsatzwachstum und Marktreichweite: Die Abnahmeverpflichtung von Latitude für 2025, die monatliche Abnahmemengen über das ganze Jahr hinweg vorsieht, verschafft Beyond Oil eine Einnahmequelle im Jahr 2025. Sein Untervertriebshändlernetz gewährleistet zugleich, dass das Produkt alle Kundenebenen in den Vereinigten Staaten erreicht.

– Fokus auf strategische Deals: Durch die Auslagerung des Vertriebs an kleine und mittelständische Kunden kann Beyond Oil seine Ressourcen dafür einsetzen, größere, multinationale Kunden zu gewinnen und seine langfristige Strategie zu fördern.

– Kosteneffiziente Expansion: Mit dieser Vereinbarung kann Beyond Oil seine Position ohne hohe Gemeinkosten ausbauen, Cashflow generieren und gleichzeitig eine Markenpräsenz auf dem US-Markt aufbauen.

Laurel Eastman, President von Latitude, äußert sich folgendermaßen: Ich werde mich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln dafür einsetzen, Beyond Oil zu einem unerlässlichen Produkt für Restaurants, Schulen, Militäreinrichtungen, Cateringdiensten und verwandten Branchen in den Vereinigten Staaten zu machen. Das Produkt von Beyond Oil verringert das Auftreten von krebserregenden Stoffen, die beim Abbau von Frittierölen entstehen, erheblich und könnte daher in bedeutendem Maße zu Einsparungen im Gesundheitswesen führen. Frau Eastman hat akademische Abschlüsse in anorganischer Chemie und Mathematik und studierte sowohl am MIT als auch an der Tufts University. Angesichts ihrer vormaligen Position als Senior Advisor von US-Präsident Trump verfügt Frau Eastman über vielseitige Erfahrungen in Wirtschaft und Wissenschaft. Frau Eastman arbeitete zuvor zwei Jahre lang eng mit Minister Perry im US-Energieministerium zusammen.

Jonathan Or, CEO von Beyond Oil, sagt dazu: Die Verpflichtung von Latitude Ltd. als Hauptvertriebshändler in den Vereinigten Staaten ist ein strategischer Schritt, der es uns ermöglicht, mehrere Ziele gleichzeitig zu erreichen. Dank des Fachwissens und des etablierten Netzwerks von Latitude in der Gastronomiebranche der USA werden wir schnell in neue Märkte expandieren und bedeutende Einnahmequellen erschließen können, während sich unser Team auf langfristige strategische Möglichkeiten mit größeren Kunden konzentrieren kann. Wir werden durch diese Partnerschaft alle Kundengruppen effektiv erreichen – von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu bekannten Restaurantgruppen, und zwar ohne die Belastung durch hohe Betriebskosten. Gemeinsam ebnen wir den Weg für gesündere, nachhaltige Frittierpraktiken in den Vereinigten Staaten. Insbesondere die Mindestabnahmeverpflichtungen in dieser Vereinbarung verschaffen uns einen soliden Start in das Jahr 2025.

Dedi Avner, CEO von Latitude, bemerkt dazu: Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Beyond Oil in den USA. Bei ausgiebigen Tests haben wir aus erster Hand die transformative Wirkung seines Produkts auf Gesundheit, Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz gesehen. Unser Netzwerk von Untervertriebshändlern und unser Direktvertriebsteam sind bereit, Kunden im ganzen Land diese Lösung anzubieten. Mit der Unterstützung von Beyond Oil haben wir uns zu einer offensiven Marktdurchdringungsstrategie verpflichtet und sind begeistert von dem bedeutenden Potenzial dieser Partnerschaft. Zusammen werden wir die amerikanische Gastronomie neudefinieren und einen neuen Standard für gesündere und nachhaltigere Frittier-Verfahren setzen.

* Die Umsatzprognosen spiegeln keine Gewinne wider, da sie von variablen Faktoren abhängen, wie z. B. Betriebskosten, Lizenzgebühren, Marktbedingungen und anderen Faktoren, die in den nachfolgenden Zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Die Leser sollten zur Kenntnis nehmen, dass es zu erheblichen Abweichungen bei den zukünftigen potenziellen Endergebnissen bzw. Gewinnen als solches kommen kann.

Über Latitude Ltd.

Latitude Ltd. ist eine internationale Importfirma für Spezialrohstoffe, ein Großhändler und ein Logistikunternehmen mit Sitz in New York. Mit über dreißig Jahren Erfahrung im internationalen Handel bedient Latitude seine Kunden landesweit mit speziellen Wasseraufbereitungsprodukten, technischer Unterstützung und Logistikdienstleistungen. Latitude unterhält ein strategisches Netzwerk von Lagerhäusern und Frachtdiensten in den gesamten Vereinigten Staaten, um den Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter: latitudeltdusa.com/about.html.

Über Beyond Oil Ltd.

Beyond Oil Ltd. ist ein Food-Tech-Unternehmen im Gesundheitssektor, das seit mehr als 15 Jahren an innovativen Lösungen arbeitet und über eingetragene Patente in Israel, den Vereinigten Staaten und Europa sowie behördliche Genehmigungen von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA, dem israelischen Gesundheitsministerium und der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada verfügt. Das Produkt von Beyond Oil senkt das Risiko von Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das vom tagtäglichen Konsum von frittierten und verarbeiteten Nahrungsmitteln ausgeht. Beyond Oil bietet lebensmittelverarbeitenden Unternehmen und Lebensmitteldienstleistern, die sich für die Herstellung und Bereitstellung von gesünderen Nahrungsmitteln und mehr Nachhaltigkeit einsetzen und gleichzeitig die Qualität ihrer Lebensmittel verbessern sowie Kosten einsparen möchten, eine einzigartige Lösung. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.beyondoil.co.

Ansprechpartner

Jonathan Or

CEO und Mitbegründer von Beyond Oil

Tel: +972 52-601-0680

info@beyondoil.co

Sky Mandel

VP Sales & Business Development von Latitude

Tel: 516-381-9696

Sky@latitudeltdusa.com

ARX | Capital Markets Advisors

North American Equities Desk

beyondoil@arxadvisory.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise über die Verdienste des Unternehmens geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die Canadian Securities Exchange noch die Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze. Wörter wie erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, glauben, anstreben, schätzen und ähnliche Ausdrücke oder Variationen solcher Wörter sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten und beruhen auf den derzeitigen Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen des Managements, von denen viele naturgemäß ungewiss sind. Solche Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen werden in gutem Glauben geäußert. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Erwartungen, Überzeugungen und Projektionen des Managements erreicht werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder angedeutet ist. Darüber hinaus können wir nicht garantieren, dass ein Patent als Ergebnis einer anhängigen Patentanmeldung erteilt wird oder, falls es erteilt wird, ob es in einer Form erteilt wird, die für uns vorteilhaft ist. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Für eine detailliertere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, wird auf die Berichte des Unternehmens verwiesen, die von Zeit zu Zeit unter sedarplus.ca veröffentlicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse, spätere Ereignisse oder Umstände, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht geschlossen werden, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird. Verweise und Links zu Websites wurden aus Gründen der Zweckmäßigkeit zur Verfügung gestellt, und die auf diesen Websites enthaltenen Informationen sind nicht durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen worden. Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Websites Dritter.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

