Batteriemetalle sind groß in Mode

Viele Länder Afrikas setzen auf die Elektromobilität, denn sie bringt auch wirtschaftliche Vorteile.

Kenia kümmert sich um Sonnenenergie, in Äthiopien wurde bereits Anfang 2024 der Import von Verbrennern verboten. Und Kenia baut eigene Elektrobusse und elektrifiziert sogar Oldtimer. Hierzulande und in Europa wird noch viel diskutiert in Sachen Elektromobilität. Afrika setzt auf Klimaschutz und weniger Abhängigkeit von Ölimporten, die extrem ins Geld gehen. Spannend ist dabei Äthiopien, das den Klimawandel stark spürt, denn dort gibt es keine eigene Autoindustrie. Das Land plant bis 2050 die Klimaneutralität und investiert kräftig in erneuerbare Energien. Noch braucht es mehr Ladestationen und eine sichere Stromversorgung. Jedenfalls ist der Kauf eines E-Autos in Äthiopien steuerlich begünstigt. Bis 2030 sollen 439.000 Fahrzeuge dort elektrisch fahren, was in etwa ein Drittel ist. In Kenia stammen schon mehr als 90 Prozent des Stromes aus erneuerbaren Energien, vor allem aus Sonnenenergie. Jedenfalls produziert Kenia im Land E-Motorräder sowie Elektrobusse. Letztere sind gegenüber Dieselbussen auf längere Sicht sogar günstiger.

Damit weltweit Klimaziele erreicht werden können, sind Batteriemetalle notwendig. Tragbare Geräte, Elektrofahrzeuge und Speicher für erneuerbare Energien brauchen diese Batteriemetalle. Laut einer aktuellen Untersuchung von fundamentalbusinessinsights wird der Markt für Batteriemetalle bis 2034 auf knapp 25,25 Milliarden US-Dollar anwachsen. Im Jahr 2024 machte dieser Markt erst 11,59 Milliarden US-Dollar aus. Daraus ergibt sich eine jährliche Wachstumsrate von mehr als acht Prozent. Zu den Batteriemetallen gehören neben Lithium und Kobalt auch Kupfer, Nickel oder Titan.

Kobalt und Nickel gibt es im Nickel-Kobalt Sulfid-Projekt Crawford in Ontario bei der Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ -.

Über Nickel und Kupfer verfügt Green Bridge Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-bridge-metals-corp/ – im fortgeschrittenen Chrome-Puddy-Projekt in Ontario (Kanada) in der Thunder Bay Mining Division.

