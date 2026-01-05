Aztec Minerals: Rekordbohrungen auf Gold- und Silberprojekt Tombstone legen Basis für 2026

Der kanadische Explorer Aztec Minerals meldete 2025 mehrere hochgradige Silber- und Goldtreffer bei seinen Bohrungen in Arizona und finanzierte bereits ein neues, größeres Bohrprogramm.

Aztec Minerals (TSX-V: AZT; WKN A2DRF0) blickt auf ein aus Unternehmenssicht entscheidendes Jahr 2025 zurück. Der Explorer konzentriert sich auf zwei Kernprojekte in Nordamerika: einen 85%-Joint-Venture-Anteil am Tombstone-Silber-Gold-Projekt im Südosten Arizonas sowie eine 100%-Beteiligung am Cervantes-Gold-Kupfer-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora.

Wie Präsident und CEO Simon Dyakowski erklärt, war 2025 ein Jahr, in dem Aztec Minerals die Basis für die Zukunft gelegt hat. Technisch standen neue Bohrerfolge auf Tombstone und die systematische Weiterentwicklung von Cervantes im Vordergrund. Unternehmensseitig stärkte Aztec Minerals die Kapitalbasis und erhöhte den JV-Anteil an Tombstone auf 85 %. Vor dem Hintergrund historischer Hochs bei Gold- und Silberpreisen bereitet sich das Unternehmen jetzt auf ein erweitertes Arbeitsprogramm im Jahr 2026 vor.

Aztec Minerals: Rekordbohrungen auf Tombstone und Fortschritte auf Cervantes legen Basis für 2026

