Auf Gold setzen

Der Goldpreis steigt und steigt. Da sollten hierzulande Anleger auch an Goldinvestments denken.

Weltweit steigen die Vermögen. Auch die Deutschen sind 2024 wieder reicher geworden. Sparen scheint angesichts der vielfältigen Krisen in Mode zu sein. 269 Billionen Euro etwa beträgt das Weltfinanzvermögen, damit rund doppelt so viel wie noch im Jahr 2015. Für diese Erhebungen schaut sich die Allianz jährlich Sparkonten, Aktien-, Anleihen- und Fondsbesitz an, ebenso die Schulden. Immobilien bleiben außen vor. Auf Platz eins der reichsten Einwohner stehen die US-Amerikaner. Rund 311.000 Euro besitzt da jeder, Schulden sind bereits abgezogen. Es folgen die Schweiz, Singapur, Dänemark und Taiwan. Deutschland befindet sich auf dem 13. Platz. Der Reichtum der Amerikaner begründet sich auf der Tatsache, dass diese gerne in Aktien und Investmentfonds investieren. Deutsche Bürger dagegen lieben ihre Sparkonten.

Aber seit die Deutschen mehr in Aktien und Investmentfonds anlegen, sind ihre Vermögen stärker als im übrigen Euroraum gewachsen. Die amerikanischen Anlagegewohnheiten zahlen sich also aus. Sieht man sich den Goldpreis an und schielt auf die Fed und den erhöhten Inflationsdruck, so erscheint eine neuerliche Zinssenkung durch die Fed im Oktober wahrscheinlich. Dies würde dem Goldpreis wiederum guttun. Der US-Dollar schwächelt auch gerade gegenüber dem Euro. Denn wieder einmal gab es jetzt einen Government Shutdown, der den Goldpreis steigen lässt.

Wie er sich weiter auswirken wird, hängt von seiner Dauer ab und vom politischen Klima, welches sich eher verschlechtert. Gewinner dürfte weiterhin der Goldpreis sein. Auch Goldaktien gehören in ein gut diversifiziertes Depot.

Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ – besitzt in Suriname, Südamerika Beteiligungen an zwei aussichtsreichen Goldprojekten (Sela Creek, Nassau) mit der Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung.

Fury Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. Gute Bohrergebnisse gibt es gerade vom Goldprojekt Sakami in Quebec.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -).

