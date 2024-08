Asep Medical wird in landesweit ausgestrahlter Dokumentarreihe präsentiert

Asep wurde für eine spezielle Dokumentarreihe mit dem Titel Empowered, Hosted by Meg Ryan ausgewählt, bei der Führungspersonen aus Wissenschaft, Technologie und Medizin im Blickpunkt stehen.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 1. August 2024 / IRW-Press / Asep Medical Holdings Inc. (Asep Inc. oder das Unternehmen) (CSE: ASEP) (OTCQB: SEPSF) (FWB: JJ8) freut sich bekannt zu geben, dass sein innovativer Sepsisdiagnosetest schon bald in aller Munde sein wird. Möglich macht dies eine Dokumentarreihe mit dem Titel Empowered, Hosted by Meg Ryan, die aktuell im öffentlichen Fernsehen in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt wird. Die von den Summit Studios in Boca Raton (Florida) erstellte und produzierte Dokumentation zeigt Interviews mit Asep-Gründer und CEO Dr. Robert E. W. Hancock sowie Chief Scientific Officer Dr. Evan Haney. Die Dokumentation finden Sie unter folgendem Link.

Im Juli 2023 wurden die Produzenten der Dokumentarreihe auf eine von Aseps Pressemeldungen aufmerksam, in der das Unternehmen von seiner bahnbrechenden KI-gestützten Technologie zur raschen Sepsiserkennung berichtete. Die Sepsis ist eine stark beeinträchtigende und schwerwiegende Erkrankung, die weltweit für jeden fünften Todesfall1 und im Wesentlichen für sämtliche Todesfälle durch pandemische Mikroben wie COVID-19 verantwortlich ist. Nach einigen Treffen entschieden die Produzenten, die Story von Asep den Zusehern in über 60 Millionen Haushalten der USA zu präsentieren. Das Format wird in über 170 öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt und wird noch etwa ein Jahr lang laufen.

Für uns ist das eine Riesenchance, ein großes Publikum über die Schwere der Sepsis aufzuklären und den Teams in den Notaufnahmen weltweit Hoffnung auf ein zuverlässigeres Tool zur rascheren Diagnose zu machen, so Dr. Hancock. Sobald unsere Technologie von der FDA zugelassen wurde, hoffen wir darauf, dass unsere Testkits auf breiter Ebene an möglichst viele Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten abgegeben werden können.

Dr. Evan Haney, CSO von Asep, erklärt: Es ist von wesentlicher Bedeutung, Sepsis so früh wie möglich zu identifizieren, da sich das Todesfallrisiko mit jeder Stunde, in der keine Diagnose und keine entsprechende Behandlung erfolgen, um 7,6 % erhöht2. Kein herkömmlicher Test kann den Ausbruch einer Sepsis in den ersten Stunden nach der Einlieferung eines Patienten ins Krankenhaus genau vorhersagen. Unser Team hat herausgefunden, dass unser Test, SepsetER genannt, bei 9 von 10 Patienten auf der Intensivstation und bei 7 von 10 Patienten in der Notaufnahme helfen kann, zu beurteilen, ob ein Patient später eine Sepsis bekommt, basierend auf der Analyse von Unternehmens erhobenen bzw. öffentlichen Daten.

Die Entwicklung dieser Technologie basiert auf einem innovativen Teamansatz, an dem Mikrobiologen und Informatiker der University of British Columbia im kanadischen Vancouver beteiligt sind. Wir haben die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz ausgeschöpft, um eine minimale Anzahl von Genen zu ermitteln, die an der Dysfunktion des Immunsystems, die der Sepsis zugrunde liegt, beteiligt sind. Diese Entdeckung haben wir in einen In-vitro-Diagnosetest einfließen lassen, mit dem jene Patienten identifiziert werden können, bei denen das Risiko für eine Sepsis und ein damit verbundenes Organversagen am größten ist, erklärt Dr. Hancock.

Chief Operating Officer Tim Murphy fügt hinzu: Wir hoffen, dass sich sowohl bestehende als auch potenzielle Anleger die Zeit nehmen, um im öffentlichen Fernsehen PBS etwas mehr über unser Unternehmen und die großartige Arbeit unseres wissenschaftlichen Teams zu erfahren, das sich dem Kampf gegen eine weltweite Gesundheitskrise verschrieben hat, wo jede Stunde zählt.

ÜBER ASEP MEDICAL HOLDINGS INC.

Asep Medical Holdings Inc. ( asepmedical.com) ist bestrebt, das globale Problem des Antibiotikaversagens anzugehen, indem neuartige Lösungen für bedeutende medizinische Bedürfnisse in der Humanmedizin entwickelt werden. Das Unternehmen entstand durch eine Konsolidierung von drei bestehenden Privatunternehmen, allesamt mit Technologien in fortgeschrittener Entwicklung: Sepset Biosciences Inc. (proprietäre Diagnosetools zur frühzeitigen und rechtzeitigen Erkennung von Sepsis), ABT Innovations Inc. (Breitbandtherapeutika zur Behandlung von multiresistenten Biofilm-Infektionen) und SafeCoat Medical Inc. (eine antimikrobielle Peptid-Bewuchsschutzbeschichtungstechnologie für medizinische Geräte).

Sepset Biosciences Inc. (sepset.ca) entwickelt eine Diagnosetechnologie, die anhand einer Genexpressionssignatur des Patienten umfasst, mit deren Hilfe die Entwicklung einer schweren Sepsis beurteilt werden kann, eine der signifikanten Erkrankungen, die zu einem Antibiotikaversagen führen, da Antibiotika die Primärbehandlung für Sepsis sind. Sepsis war im Jahr 2017 für fast 20 % aller Todesfälle weltweit verantwortlich, und im Wesentlichen für alle Todesfälle aufgrund von COVID-19 und anderen Pandemien. Der SepsetER-Test ist ein auf Blut basierender Genexpressions-Assay, der einfach umzusetzen ist, und die Ergebnisse liegen in etwa einer Stunde nach der Entnahme einer Blutprobe in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation vor. Diese firmeneigene Diagnosetechnologie unterscheidet sich von den derzeitigen Diagnosetests und ermöglicht eine Risikobewertung für das Voranschreiten einer schweren Sepsis innerhalb von 60 Minuten nach Beginn des Tests. Eine Bakterienkultur, der Goldstandard, liefert eine Diagnose nach ca. 15 Stunden, diese kann aber auch bis zu drei Tagen dauern. Asep Inc. ist der Ansicht, dass sein Test es Ärzten ermöglichen wird, frühzeitig kritische Entscheidungen bezüglich geeigneter Therapien zu treffen und somit die Gesamtmorbidität und Mortalität aufgrund von Sepsis zu reduzieren.

Die von ABT Innovations Inc. (abtinnovations.ca) entwickelte Peptidtechnologie deckt ein breites Spektrum von therapeutischen Anwendungen ab: bakterielle Biofilm-Infektionen (Infektionen durch medizinische Geräte, chronische Infektionen, Lungen-, Harnblasen-, Wund-, Zahn-, Haut und HNO-Infektionen, Sinusitis, orthopädische Infektionen etc.), Entzündungshemmer, antiinfektiöse Immunmodulatoren sowie Impfstoff-Adjuvanzien. Das Unternehmen befindet sich in der präklinischen Entwicklungsphase mit vielversprechenden Daten.

Die Technologie von SafeCoat Medical Inc. (safecoatmedical.com) umfasst selbstbildende biokompatible Polymere in Kombination mit konjugierten antimikrobiellen Peptiden, die als stabile antimikrobielle und/oder Bewuchsschutzbeschichtungen auf praktisch jede Oberfläche aufgetragen werden können. Von besonderem Interesse ist die Anwendung dieser vielseitigen antimikrobiellen Beschichtung auf verschiedene Medizinprodukte und Implantate, die häufig mit Biofilm-Infektionen kontaminiert sind. SafeCoat optimiert Methoden zur Herstellung und zum Auftragen dieser antibakteriellen Beschichtungen auf eine Vielzahl von Oberflächen und kann die Zusammensetzung der Beschichtung und der zugehörigen Peptidsequenzen für jede gewünschte Anwendung anpassen.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE

Chris Dallin, Marketing Director

Asep Medical Holdings Inc.

E. chris@asepmedical.com

T. +1 (604) 362.3654

