ARway.ai gratuliert Apple zu seinem branchenführenden Augmented-Reality-Headset „Apple Vision Pro“

ARway beabsichtigt, seine AR-Plattform über Vision Pro-Hardware von Apple zu vertreiben

Toronto (Ontario, Kanada), 6. Juni 2023 / IRW-Press / – ARway.ai (ARway oder das Unternehmen) (CSE: ARWY) (OTC: ARWYF) (FWB: E65) ist eine KI-gestützte Augmented-Reality-Erlebnisplattform mit einer revolutionären Lösung für räumliche Datenverarbeitung ohne Code und Beacon, die durch visuelles Marker-Tracking mit Zentimeterpräzision ermöglicht wird, und gratuliert Apple zur Veröffentlichung seines Apple Vision Pro-Headsets. ARway bietet zurzeit Softwarelösungen, die mit anderen AR-Headsets wie Magic Leap 2 und HoloLens 2 kompatibel sind, und beabsichtigt, seine bahnbrechende Indoor-Navigation und 3D-Technologie mit dem Apple-Ökosystem zu vertreiben. Es ist davon auszugehen, dass die Einführung von Apple Vision Pro der Augmented-Reality-Branche einen massiven Schub geben wird und der Technologie von ARway eine große neue Marktchance eröffnet. ARway ist ein Anbieter der Softwarelösung für Apple Vision Pro.

ARway lobt Apple für den Einstieg in die Produktion des zurzeit branchenführenden Headsets für erweiterte Realität, das eine beträchtliche räumliche Datenverarbeitungsleistung, Ergonomie und eine verbesserte Benutzererfahrung bietet. Das visionOS-Betriebssystem von Apple unterstützt nativ die Unity 3D-Engine und RealityKit (vormals ARkit), wodurch ARway seine Technologie nahtlos über bestehende und neue Anwendungen in iOS verbreiten kann.

Laut Statista verzeichnete Apple im ersten Quartal 2023 einen Anteil von 20,5 % am globalen Smartphone-Markt. Da Apple ein führender Anbieter von Smartphones ist, ist davon auszugehen, dass Apple Vision Pro ein branchenführendes AR-Headset mit technologischen Durchbrüchen als allererster tragbarer räumlicher Computer sein wird. ARway funktioniert zurzeit am besten auf iOS-Geräten und wird sich nahtlos in das Ökosystem von Apple integrieren.

Evan Gappelberg, CEO von ARway, sagte: Heute ist der Beginn einer neuen Ära in der Datenverarbeitungs- und Computer Vision-Technologie. Erweiterte Realität ist bereits auf dem Weg zum Mainstream, doch mit der Vision Pro-Brille von Apple hat sich das Wertangebot von AR beträchtlich erhöht. Mit unserer AR-Plattform ohne Code und Hardware sind wir davon überzeugt, dass Arway die Killeranwendung für Unternehmen ist. Er sagte außerdem: Vor Apple Vision Pro hatten wir bereits Dutzende von Pilotprojekten und Anwendungsfällen, doch nun, mit Vision Pro, gehen wir davon aus, dass unser Geschäft zu neuen Höhenflügen ansetzen wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70857/ARway_060623_DEPRcom.001.png

Tim Cook, CEO von Apple, gab das neue Produkt bei der Apple Worldwide Developers Conference im Apple Park in Cupertino in Kalifornien bekannt.

Entdecken Sie eine neue Welt mit AR Smart Glasses Powered by Arway.ai – klicken Sie hier, um mehr zu erfahren: www.arway.ai/arwayai-ar-software-for-smart-glasses

ARway ist heute die einzige umfassende ortsunabhängige AR-Plattform für Innenräume. Headset-Hersteller und Kunden, die Headsets implementieren möchten, haben großes Interesse an der Nutzung der ARway-Technologie. Die Technologie von ARway ermöglicht die genaue Positionierung dieser Headsets in Umgebungen ohne GPS und erlaubt die Darstellung von AR-Inhalten, die für den Endnutzer ortsunabhängig sind. Dies bedeutet, dass die Technologie in jeder Umgebung eingesetzt werden kann, was immersive Anwendungsfälle ermöglicht, bei denen die Freisprechfunktion des Nutzers von Bedeutung ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70857/ARway_060623_DEPRcom.002.png

Über ARway.ai

ARway ist eine KI-gestützte Plattform, die Augmented-Reality-Erlebnisse für Innenräume bietet. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, auf einfache Weise Erlebnisse für Navigation, Rundgänge, Informationsaustausch, Benachrichtigungen, Werbung und Spielfunktionen zu erstellen. ARway nutzt die Möglichkeiten mobiler Geräte, um Umgebungen zu schaffen, die das Besuchererlebnis verbessern, die Produktivität der Mitarbeiter steigern, das Engagement erhöhen, neue Werbeflächen schaffen und den Umsatz steigern. Besucher können einen QR-Code scannen, um auf eine Karte des Veranstaltungsortes zuzugreifen, sich mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zu einem beliebigen Punkt von Interesse navigieren zu lassen, Informationen über diese Points of Interest (POIs) zu erhalten und auf dem Weg dorthin mit reichhaltigen AR-Inhalten und -Erlebnissen zu interagieren. ARway bietet unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten für die Erweiterung von physischen Räumen im Metaverse und ist damit ein wertvolles Werkzeug für kreative Köpfe, Marken und Unternehmen in verschiedenen Branchen. Die komplette ARway-Plattform umfasst das Web Creator Studio, das ARwayKit Software Development Kit (SDK) und eine mobile App für iOs und Android.

Nextech 3D.ai

Am 26. Oktober 2022 wurde ARway.ai von der Muttergesellschaft Nextech3D.ai Solutions (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2) ausgegliedert. Nextech AR behielt die Kontrolle über ARway.ai mit 13 Millionen Aktien oder einem Anteil von 50 %. Nextech3D.ai ist ein Metaverse-Unternehmen und führender Anbieter von Technologien für Augmented Reality (AR) und 3D-Modelle. Nextechs KI-gestützte 3D-Modellierungsplattform ARitize3D hat Verträge mit AMZN, KSS, CB2, Genuine Parts und vielen anderen. Um mehr über Nextech3D.ai zu erfahren, besuchen Sie www.nextechar.com

