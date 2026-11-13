Argentina Metals gibt den Abschluss der ersten Tranche einer Privatplatzierung bekannt

12. November 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Argentina Metals Corp. (TSXV: VLLC) (OTCQB: VLLCF) (FSE: VA5) (VLLC oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 23. Oktober 2026 die erste Tranche seiner zuvor angekündigten, nicht vermittelten Privatplatzierung (das Angebot) abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat 4.790.745 Stammaktien (die Aktien) zu einem Preis von 0,32 $ pro Aktie ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 1.533.038,40 $ entspricht.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien wird für Explorationsausgaben im Rahmen des Projektportfolios in der Provinz Mendoza, Argentinien, als Betriebskapital sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Aumontis Holding AG (Aumontis), ein in Liechtenstein ansässiger Rohstofffonds, der vom Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens geleitet wird und der größte Anteilseigner von VLLC ist, ist der Hauptinvestor der Emission und hat 3.125.000 Aktien erworben. Die Teilnahme eines Insiders des Unternehmens an der Emission stellt eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften (MI 61-101) dar. Die Ausgabe von Wertpapieren an den Insider des Unternehmens ist aufgrund der in den Abschnitten 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) des MI 61-101 enthaltenen Ausnahmeregelungen von den Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen. Das Unternehmen hat mindestens 21 Tage vor Abschluss der Emission keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Beteiligung von Aumontis an der Emission zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt war.

Alle im Rahmen des Abschlusses der ersten Tranche ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum, die am 13. März 2027 abläuft.

Der Abschluss der ersten Tranche steht weiterhin unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Das Unternehmen geht davon aus, eine weitere Tranche des Angebots abzuschließen, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen bzw. auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

Frühwarnbericht

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Tranche des Angebots wurden von Aumontis bestimmte Meldeschwellen ausgelöst, die die Einreichung eines Frühwarnberichts gemäß National Instrument 62-103 – The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues erfordern.

Vor dem Abschluss der ersten Tranche des Angebots hielt Aumontis 18.800.001 Aktien des Unternehmens (einschließlich der Aktien, die direkt von Titus Gebel, dem Mehrheitsaktionär von Aumontis und dem Vorsitzenden des Unternehmens, gehalten wurden), was 25,65 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien entsprach. Nach der ersten Tranche des Angebots, in deren Rahmen Aumontis 3.125.000 Aktien erworben hat, hält Aumontis 21.925.001 Aktien (einschließlich der direkt von Herrn Gebel gehaltenen Aktien), was etwa 28 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien entspricht. Aumontis hält die Wertpapiere zu Anlagezwecken und kann von Zeit zu Zeit weitere Wertpapiere des Unternehmens erwerben oder solche Wertpapiere veräußern, wenn dies als angemessen erachtet wird.

Eine Kopie des Frühwarnberichts, der von Aumontis eingereicht wird, ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca oder durch Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen unter der unten angegebenen E-Mail-Adresse oder Telefonnummer erhältlich.

Über Argentina Metals Corp.

Argentina Metals Corp. (TSXV: VLLC) (OTCQB: VLLCF) (FSE: VA5) ist ein kanadisches Kupferexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf der Provinz Mendoza in Argentinien. Das Unternehmen verfügt über rund 146.700 Hektar, verteilt auf 26 Projekte, die sich alle zu 100 % in seinem Besitz befinden und über ein einwandfreies Eigentumsrecht verfügen, ohne private Lizenzgebühren, NSRs, Rückkaufrechte oder Earn-in-Verpflichtungen, abgesehen von den an die Provinz Mendoza zu zahlenden Lizenzgebühren. Mit seinem Vorzeigeprojekt Las Estrellas als Anker hat sich das Unternehmen eine frühe Position in einem noch wenig erkundeten Teil der argentinischen Anden gesichert – vor dem Hintergrund der bergbaufreundlichen Reformen, die den Rohstoffsektor des Landes neu gestalten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.argentinametals.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Roger Clegg

CEO und Vorstandsmitglied

E-Mail: roger@argentinametals.com

Tel.: +44 (0) 7810 636598

Raymond D. Harari

Präsident und Vorstandsmitglied

E-Mail: harari@argentinametals.com

Tel.: +507-6675-2221

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Ausführungen zum voraussichtlichen Abschluss weiterer Tranchen des Angebots, zum Erhalt behördlicher Genehmigungen, zur beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, zu den geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens sowie zum Fortschritt seiner Mineralexplorationsprojekte. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Emission, behördlichen Genehmigungen, der Mineralexploration, betrieblichen Herausforderungen und Marktbedingungen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Eine Darstellung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen sowie seine Geschäftstätigkeit und Angelegenheiten ausgesetzt sind, finden Leser in den offenlegungspflichtigen Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Argentina Metals Corp.

Investor Relations

No. 2505 – 1177 West Hastings Street

V6E 2L3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@argentinametals.com

Pressekontakt:

Argentina Metals Corp.

Investor Relations

No. 2505 – 1177 West Hastings Street

V6E 2L3 Vancouver, BC

email : info@argentinametals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.