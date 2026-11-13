ALZAI Health Corp. unterzeichnet Absichtserklärung mit Quanterix Corporation für eine bessere Früherkennung der Alzheimer-Krankheit

TORONTO, ONTARIO / 13. November 2026 / IRW-Press / ALZAI Health Corp. (TSXV: ALZI) (OTCQB: ALZIF) (FWB: H2F) (ALZAI oder das Unternehmen), ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das KI-gestützte Lösungen zur Ermittlung von Krankheitsrisiken entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit der Firma Quanterix Corporation (Quanterix), einem führenden Unternehmen im Bereich der hochempfindlichen Biomarker-Detektion und blutbasierten Diagnostiktests, unterzeichnet hat. Beide Unternehmen wollen damit Kooperationsmöglichkeiten sondieren, die darauf abzielen, die Früherkennung und Beurteilung der Alzheimer-Krankheit zu verbessern.

Die geplante Zusammenarbeit dient dem Zweck, Möglichkeiten für eine Bündelung der KI-gestützten Technologie von ALZAI zur Identifizierung des Alzheimer-Risikos mit den blutbasierten LucentAD®-Biomarkern von Quanterix zu prüfen. Ziel ist es, einen ganzheitlichen Ansatz zur Ermittlung und Beurteilung von Personen mit einem erhöhten Alzheimer-Risiko zu unterstützen.

Durch die Zusammenführung komplementärer Technologien wollen die Unternehmen gemeinsam mit Gesundheitsdienstleistern, Gesundheitssystemen und anderen Organisationen im Gesundheitswesen Möglichkeiten für eine frühere Ermittlung entsprechender Patienten, eine gezieltere Diagnostik und eine bessere klinische Entscheidungsfindung ausloten.

Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt im Rahmen von ALZAIs strategischen Maßnahmen, die Reichweite und die potenziellen Anwendungsbereiche unserer KI-gestützten Technologie zur Ermittlung von Krankheitsrisiken zu erweitern, so Hayim Raclaw, CEO von ALZAI Health Corp. Quanterix ist ein gut etablierter Innovator im Bereich der Biomarker-Detektion und der Alzheimer-Diagnostik. Aus unserer Sicht hat die Bündelung unserer komplementären Kompetenzen das Potenzial, einen effizienteren Ansatz zur Ermittlung von Personen mit erhöhtem Alzheimer-Risiko und deren Weiterleitung an die geeignete Diagnostik zu ermöglichen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam Möglichkeiten zur Verbesserung der Alzheimer-Forschung und der Patientenversorgung zu evaluieren.

Die Absichtserklärung ist grundsätzlich unverbindlich, und alle zukünftigen geschäftlichen Arrangements sind Gegenstand gesonderter, verbindlicher Vereinbarungen.

ÜBER ALZAI HEALTH CORP.

ALZAI Health Corp. ist ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das nicht-invasive, KI-gestützte Lösungen zur Ermittlung von Krankheitsrisiken anhand routinemäßig erhobener Gesundheitsdaten entwickelt. Die proprietäre Plattform des Unternehmens dient dazu, Personen mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko bereits vor einer klinischen Diagnose zu ermitteln, wodurch frühzeitig Interventionen ermöglicht werden und verbesserte Behandlungsergebnisse im Sinne der Patienten erzielt werden. ALZAIs Technologie wurde anhand umfangreicher Daten aus dem Gesundheitswesen validiert und ist für die Integration in bestehende Gesundheitsinfrastrukturen wie elektronische Gesundheitsakten, Cloud-Umgebungen und unternehmensweite Gesundheitsplattformen vorgesehen.

Für weitere Informationen:

Hayim Raclaw

Chairman und Chief Executive Officer

ALZAI Health Corp.

E: info@alzaihealth.com

T: 416-862-4351

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu folgenden Themen: den erwarteten Vorteilen der Absichtserklärung mit der Quanterix Corporation; der Fähigkeit der Parteien, strategische, forschungsbezogene, klinische oder kommerzielle Kooperationsmöglichkeiten zu identifizieren, zu bewerten und zu verfolgen; der potenziellen Integration oder gemeinsamen Nutzung der sich ergänzenden Technologien der Unternehmen; dem potenziellen Nutzen solcher Technologien zur Unterstützung einer frühzeitigeren Patientenidentifizierung, gezielterer diagnostischer Tests und einer verbesserten klinischen Entscheidungsfindung; der Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern, Gesundheitssystemen und anderen Organisationen im Gesundheitswesen; der Aushandlung und dem Abschluss endgültiger Vereinbarungen; sowie der fortlaufenden Entwicklung, Validierung, Integration, Kommerzialisierung und Einführung der auf künstlicher Intelligenz basierenden Lösungen von ALZAI zur Erkennung von Krankheitsrisiken.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen der Unternehmensleitung sowie auf Annahmen, die die Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit der Parteien zur Zusammenarbeit und zum Abschluss endgültiger Vereinbarungen; der technischen Kompatibilität und der erfolgreichen Integration ihrer jeweiligen Technologien; der Verfügbarkeit, Qualität und zulässigen Nutzung von Daten; der Leistungsfähigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und klinischen Verwertbarkeit der Technologie von ALZAI und der Biomarker von Quanterix; der Verfügbarkeit von Personal, Finanzmitteln, Infrastruktur und anderen Ressourcen; des Erhalts und der Aufrechterhaltung erforderlicher behördlicher, ethischer, klinischer und sonstiger Genehmigungen; der Marktakzeptanz und -nachfrage; sowie der allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen und kapitalmarktbezogenen Rahmenbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: der vorläufige und im Wesentlichen unverbindliche Charakter der Absichtserklärung; die Möglichkeit, dass die Parteien keine für beide Seiten akzeptablen Kooperationsmöglichkeiten identifizieren oder endgültige Vereinbarungen abschließen; Verzögerungen, Kosten oder Schwierigkeiten bei der Technologieentwicklung, -validierung, -integration, -einführung oder -vermarktung; die Möglichkeit, dass die Technologien nicht wie erwartet funktionieren oder nicht den erwarteten klinischen oder kommerziellen Nutzen aufweisen; Risiken im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, Datenqualität, Datenschutz, Cybersicherheit, geistigem Eigentum und Rechten Dritter; sich ändernde regulatorische Anforderungen in Bezug auf Gesundheitstechnologien, Medizinprodukte, Diagnostik, künstliche Intelligenz und die Nutzung von Patientendaten; der Bedarf an zusätzlicher Finanzierung und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Konditionen; der Wettbewerb; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, strategischen Partnern und externen Dienstleistern; Risiken hinsichtlich der Marktakzeptanz und der Kostenerstattung; sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, geopolitische und kapitalmarktbezogene Rahmenbedingungen.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Absichtserklärung zu einer endgültigen Vereinbarung, einer erfolgreich abgeschlossenen Zusammenarbeit, einer erfolgreichen Technologieintegration, einer behördlichen Genehmigung, einer Markteinführung, der Akzeptanz durch Kunden oder Gesundheitsdienstleister, einem klinischen Nutzen, zukünftigen Umsätzen oder anderen erwarteten Vorteilen führen wird. Die Absichtserklärung kann geändert oder gekündigt werden, und der Umfang, der Zeitplan sowie die Bedingungen einer zukünftigen Zusammenarbeit können erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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