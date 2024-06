Apple und künstliche Intelligenz: Ein Bericht von Stefan Kühn, Finanzexperte und Ökonom

Die Präsentation begann verhalten, doch die Dynamik änderte sich schlagartig, als Apple-Chef Tim Cook den entscheidenden Begriff in den Mund nahm: Artificial Intelligence -Künstliche Intelligenz (KI).

Die Finanzmärkte reagierten sofort und die Aufmerksamkeit der Investoren war geweckt. Am 10. Juni hielt Apple seine jährliche Keynote ab, auf der traditionell die neuen Betriebssysteme vorgestellt werden. Stefan Kühn, Finanzexperte und Ökonom, analysiert die Bedeutung dieser Ankündigungen und ihre Auswirkungen auf den Markt.

Die Keynote: Langsamer Start

Die ersten 45 Minuten der Keynote blieben ohne große Überraschungen. Es gab nur wenige Verbesserungen und nichts wirklich Herausragendes, was die Anleger enttäuschte und die Aktie auf Talfahrt schickte. Doch dann kam der Moment, auf den viele gewartet hatten: Tim Cook sprach über künstliche Intelligenz. Die Aktie reagierte prompt und drehte nach oben, auch wenn sie den Tag mit einem Minus von 1,9 % beendete. Die eigentliche Überraschung war jedoch die Vorstellung von Apple Intelligence, einer Software-Innovation, die große Erwartungen weckte.

Apple Intelligence: Ein neuer KI-Assistent

Apple Intelligence, so erklärte Software-Chef Craig Federighi, sei tief in die Betriebssysteme von iPhone, Mac und iPad eingebettet. Die Innovation erinnert stark an Microsofts Copilot, einen KI-Assistenten, der über alle Apps hinweg funktioniert und im Alltag helfen soll. Die neuen Versionen der Betriebssysteme sollen im Herbst veröffentlicht werden und Apple Intelligence wird dabei eine zentrale Rolle spielen.

Eines der Hauptziele von Apple Intelligence ist es, Siri intelligenter zu machen. Siri, der Sprachassistent von Apple, galt bisher als unterlegen gegenüber Konkurrenten wie Amazon Alexa. Nun sollen Nutzer mit Siri Fotos bearbeiten oder die neue Adresse eines Freundes direkt aus der Chat-App zu den Kontaktdaten hinzufügen können. Diese Verbesserungen sind hilfreich, aber ein echter „Wow-Moment“ blieb bisher aus.

Integration von ChatGPT: Strategische Entscheidung

Neben den hauseigenen KI-Modellen ermöglicht Apple auch den Zugriff auf ChatGPT von OpenAI. So kann Siri beispielsweise vorschlagen, eine Anfrage von ChatGPT beantworten zu lassen, wenn der Chatbot über bessere Informationen verfügt. Diese Integration zeigt, dass Apple trotz eigener Entwicklungen nicht auf die großen KI-Player verzichten kann.

Stefan Kühn kommentiert die Entscheidung: „Die Integration von ChatGPT zeigt Apples pragmatische Herangehensweise an KI. Anstatt ausschließlich auf Eigenentwicklungen zu setzen, nutzt Apple auch externe, etablierte KI-Modelle, um seinen Nutzern den bestmöglichen Service zu bieten“.

Monetarisierungspotential und Marktreaktionen

Eine interessante Frage ist das Monetarisierungspotenzial von Apple Intelligence. Microsoft verlangt für seine professionelle Version von Copilot immerhin 30 Dollar pro Monat. Bisher wurde auf der Keynote jedoch nicht erwähnt, dass Apple Intelligence kostenpflichtig sein wird. Dies könnte sich in Zukunft ändern, aber zunächst können sich Apple-Nutzer über die neuen Funktionen freuen, ohne zusätzliche Kosten befürchten zu müssen.

Auf dem Markt löste die Präsentation gemischte Reaktionen aus. Einer ersten Ernüchterung folgte eine Rallye, da die neuen Funktionen nur auf dem iPhone 15 genutzt werden können. Dies führte bei Investoren und Analysten zu einer Nachfrage nach Upgrades.

Stefan Kühn sieht darin eine strategische Entscheidung von Apple: „Durch die Exklusivität der neuen Funktionen für das iPhone 15 schafft Apple Anreize für die Nutzer, ihre Geräte zu aktualisieren. Dies könnte zu einem Anstieg der Verkaufszahlen führen und die Marktdominanz von Apple weiter stärken“.

Langfristige Aussichten und Strategien

Die Einführung von Apple Intelligence und die Integration von ChatGPT zeigen, dass sich Apple zunehmend auf KI konzentriert. Dies entspricht einem allgemeinen Trend in der Technologiebranche, in der KI eine immer größere Rolle spielt.

Kühn betont die langfristigen Implikationen dieser Entwicklung: „KI wird in den kommenden Jahren ein entscheidender Faktor für technologische Innovation und wirtschaftliches Wachstum sein. Unternehmen, die frühzeitig auf diese Technologie setzen und sie effektiv integrieren, werden Wettbewerbsvorteile haben.“

Für Investoren empfiehlt Kühn eine vorsichtige, aber strategisch ausgerichtete Anlagestrategie. „Es ist wichtig, in Unternehmen zu investieren, die sich klar auf die Integration und Weiterentwicklung von KI fokussieren. Apple zeigt mit seiner aktuellen Strategie, dass es in diesem Bereich aktiv ist, was sich langfristig positiv auf den Unternehmenswert auswirken könnte.“

Fazit

Die Apple Keynote am 10. Juni hat gezeigt, dass das Unternehmen weiterhin in Innovationen investiert und sich auf Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz konzentriert. Die Vorstellung von Apple Intelligence und die Integration von ChatGPT sind klare Anzeichen dafür, dass Apple eine führende Rolle in diesem Bereich anstrebt. Stefan Kühn betont, dass diese Entwicklungen sowohl kurz- als auch langfristige Auswirkungen auf den Markt haben werden. Die Kursreaktionen und strategischen Entscheidungen von Apple zeigen, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von der zunehmenden Bedeutung von KI zu profitieren.

Für Investoren und Analysten bleibt es spannend zu beobachten, wie sich diese Innovationen in den kommenden Monaten und Jahren entwickeln werden. Klar ist jedoch, dass Apple weiterhin eine treibende Kraft in der Technologiebranche bleibt und seine Innovationskraft gezielt einsetzt, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

