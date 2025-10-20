Amex gibt Einreichung des aktualisierten technischen Berichts für die PEA für das Goldprojekt Perron bekannt

Montreal, Quebec – 20. Oktober 2025 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (Amex oder das Unternehmen) (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den technischen Bericht für die aktualisierte NI 43-101-konforme vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für das zu 100 % im Besitz von AMEX befindliche Goldprojekt Perron in Québec (Kanada) mit Wirksamkeitsdatum 4. September 2025 (der Bericht) eingereicht hat. Die Ergebnisse des Berichts wurden bereits in der Pressemitteilung von AMEX vom 4. September 2025 bekannt gegeben.

Die qualifizierten Sachverständigen (QP) für diesen technischen Bericht sind:

– Antoine Yassa, P.Geo., P&E Mining Consultants Inc.

– Jérôme Augustin, P.Geo., Ph.D., Laurentia Exploration Inc.

– Stephen Coates, P.Eng., Evomine Consulting Inc.

– Alexandre Burelle, P.Eng., Evomine Consulting Inc.

– Florent Baril, P.Eng., Bumigeme Inc.

– Denys Vermette, P.Geo., Norda Stelo

Höhepunkte der aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für Perron:

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung für Perron wurde aktualisiert, um die neueste Mineralressourcenschätzung (MRE – veröffentlicht am 21. Mai 2025) sowie eine neue Projektentwicklungsstrategie zu integrieren. Dabei wurde von einem Goldpreis von 2.500 US$ pro Unze (oz) und einem Wechselkurs von 1,38 C$ : 1 US$ ausgegangen.

– Die stufenweise Produktionsstrategie verringert das Risiko des Projekts, vereinfacht den Genehmigungsprozess, verkürzt die Zeit bis zur Generierung von Umsätzen (angepeilt für 2028) und minimiert die Verwässerung für die Aktionäre, zumal die Phase-2-Errichtung der Mine aus dem ungebundenen Cashflow finanziert wird.

– Phase 1:

o 4-Jahre-Vertragsbergbau, 1.000 tpd, gebührenpflichtige Verarbeitung in der Region Abitibi, wo zahlreiche Verarbeitungsanlagen in Betrieb sind

o Niedrige geschätzte anfängliche Cash-Kosten von 146,1 Mio. $, die teilweise durch Umsätze vor der Produktion in Höhe von 68,6 Mio. $ ausgeglichen werden (anfängliche Netto-Investitionsausgaben von 77,5 Mio. $)

o Durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 102.000 oz Gold (Au) mit nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) von 1.165 US$/oz Au

o Durchschnittlicher verwässerter Head-Gehalt von 10,07 Gramm pro Tonne (gpt) (0,41 Mio. oz Au)

– Phase 2:

o Vom Eigentümer betriebene Mine mit einer Kapazität von 2.000 tpd und einer eigenen Verarbeitungsanlage am Standort für 13 Jahre

o Wachstumskapital von 191,6 Mio. $

o Durchschnittliche Jahresproduktion von 93.000 oz Au bei AISC von 1.027 US$/oz Au

o Durchschnittlicher verwässerter Head-Gehalt von 4,32 g/t (1,25 Mio. oz Au)

– Lebensdauer der Mine (LOM) von 17,5 Jahren

– Durchschnittliche Jahresproduktion von 95.000 oz Au bzw. 1,66 Mio. oz Au während der Lebensdauer der Mine, einschließlich eines Durchschnitts von 112.000 oz pro Jahr in den ersten 10 Jahren

– Durchschnittlicher verwässerter Gehalt während der Lebensdauer der Mine von 5,07 g/t Au

– LOM-AISC von 1.061 US$/oz Au

– Laufende Investitionsausgaben während der Lebensdauer der Mine von 386,3 Mio. $

– Kapitalwert vor Steuern von 1.885 Mio. $ bzw. Kapitalwert nach Steuern von 1.085 Mio. $

– Interner Zinsfuß vor Steuern von 99,1 % bzw. interner Zinsfuß nach Steuern von 70,1 %

– Gesamter nicht diskontierter ungebundener Cashflow vor Steuern von 3.010 Mio. $ bzw. gesamter nicht diskontierter ungebundener Cashflow nach Steuern von 1.768 Mio. $

– Amortisationszeit vor Steuern von 1,1 Jahren bzw. Amortisationszeit nach Steuern von 1,4 Jahren

Der vollständige Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment, Perron Project, Quebec, Canada (Technischer Bericht gemäß NI 43-101, vorläufige wirtschaftliche Bewertung, Projekt Perron, Quebec, Kanada) ist auf der Website des Unternehmens (www.amexexploration.com) und auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar.

Die PEA ist vorläufiger Natur und umfasst vermutete Mineralressourcen. Vermutete Mineralressourcen gelten geologisch als zu spekulativ, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und es gibt keine Gewissheit, dass die PEA realisiert wird. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen. Zusätzliche Bohrungen sind erforderlich, um vermutete Mineralressourcen in angedeutete oder nachgewiesene Mineralressourcen umzuwandeln. Es gibt keine Gewissheit, dass die Ressourcenentwicklung, die Produktion und die wirtschaftlichen Prognosen, auf denen diese PEA basiert, realisiert werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Coates, P. Eng., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (der qualifizierte Sachverständige) geprüft und genehmigt.

Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen wie Anfangsinvestitionskosten, nachhaltige Investitionskosten und AISC aufgeführt, die nicht nach den IFRS anerkannt sind und keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS haben. Daher sind diese Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Jede dieser verwendeten Kennzahlen soll dem Leser zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Kennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS erstellt wurden. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten nicht-IFRS-konformen Finanzkennzahlen, die in der Goldbergbauindustrie üblich sind, werden im Folgenden definiert.

AISC und AISC pro Unze

Die AISC spiegeln alle Ausgaben wider, die erforderlich sind, um eine Unze Gold aus dem Betrieb zu produzieren. Die in der PEA ausgewiesene AISC umfassen die gesamten Cash-Kosten, die nachhaltigen Investitionen, die Stilllegungskosten und die Bergungskosten, schließen jedoch die allgemeinen Unternehmens- und Verwaltungskosten aus. Die AISC pro Unze wird berechnet, indem die AISC durch die zahlbaren Goldunzen geteilt wird.

Über Amex

Amex Exploration Inc. hat beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda in Quebec befindet, bedeutsame hochgradige Goldvorkommen sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid- (VMS)-Zonen entdeckt. Das Projekt umfasst 117 zusammenhängende Claims (45,18 km²) und beherbergt sowohl umfassende als auch hochgradige Goldmineralisierungsarten.

Zusammen mit dem benachbarten Projekt Perron West, das 48 Claims (17,37 km²) in Quebec und 35 Claims (134,55 km²) in Ontario umfasst, erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über ein Gebiet von 197,52 km². Dieses umfassende Konzessionsgebiet liegt innerhalb einer vielversprechenden Geologie, die sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar und nur 20 Minuten von einem Flughafen bzw. etwa 8 km von der Stadt Normétal entfernt. Außerdem befindet es sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren Verarbeitungsanlagen großer Goldproduzenten.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Victor Cantore

President and Chief Executive Officer

victor.cantore@amexexploration.com

Amex Exploration: +1-514-866-8209

Amex Exploration Inc.

Montreal, Quebec H2Y 2P5

Telefon: (514) 866-8209

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen, die die Auswirkungen der vorstehenden Punkte auf die Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts beschreiben, die Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (wie im Text dieser Pressemitteilung kommentiert), einschließlich CAPEX, OPEX, NPV und IRR, den geschätzten Wert des Goldprojekts Perron, Szenarien zur Betriebsentwicklung des Goldprojekts Perron, kommerzielle und technische Parameter, die attraktive Wirtschaftlichkeit des Goldprojekts Perron, LOM-Pläne, die beabsichtigte Marketingstrategie des Unternehmens, Markttrends, zukünftige Goldpreise, die Auswirkungen des Goldprojekts Perron auf die lokalen Gemeinden, einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen, die prognostizierte Jahresproduktion des Unternehmens, die Zeitpläne und Kosten im Zusammenhang mit den verschiedenen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Initiativen, Leistungen und Meilensteinen und deren erwarteten Ergebnissen, die erwartete finanzielle und operative Leistung des Unternehmens, die Art der Beziehungen zu Interessengruppen wie der lokalen Gemeinde, einschließlich der Abitibiwinni First Nation, Mineralressourcenschätzungen (einschließlich Annahmen und Schätzungen, die bei der Erstellung der Mineralressourcenschätzungen verwendet wurden), die allgemeinen Geschäfts- und Betriebsaussichten des Unternehmens, das künftige Wachstum und die Geschäftsaussichten des Unternehmens sowie die Aussagen, die im Abschnitt Über Amex und an anderer Stelle in der Pressemitteilung erörtert werden und im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreiben, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als unrichtig erweisen. Darüber hinaus basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf verschiedenen zugrunde liegenden Faktoren und Annahmen, darunter die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern, die Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, die rechtzeitige Lieferung und Installation der für die Produktion erforderlichen Ausrüstung zu den veranschlagten Preisen, die angenommenen Verkaufspreise für Gold, die Genauigkeit der Mineralressourcenschätzungen, zukünftige Wechselkurse und Zinssätze, politische und regulatorische Stabilität, Rohstoffpreise und Produktionskosten, die Erteilung von Genehmigungen durch Behörden, Aufsichtsbehörden und Dritte, Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Bedingungen, anhaltende Arbeitsstabilität, Stabilität der Finanz- und Kapitalmärkte, Verfügbarkeit von Ausrüstung und kritischen Lieferungen, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, verschiedene Steuerannahmen, CAPEX- und OPEX-Schätzungen, der Status der Genehmigungen für das Perron-Goldprojekt, alle wirtschaftlichen und betrieblichen Prognosen in Bezug auf das Projekt, lokale Infrastrukturen, die Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens sowie Schätzungen der Betriebsleistung der Ausrüstung und sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem Verzögerungen bei den geplanten Lieferzeiten von Ausrüstung, die Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Initiativen erfolgreich umzusetzen, und die Frage, ob diese strategischen Initiativen die erwarteten Vorteile bringen werden, die Verfügbarkeit von Finanzierungen oder Finanzierungen zu günstigen Konditionen für das Unternehmen, die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, die Auswirkungen der Inflation auf die Kosten, die Risiken der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, die operative Leistung der Vermögenswerte und Betriebe des Unternehmens, Wettbewerbsfaktoren in der Goldbergbau- und -produktionsbranche, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Betriebe des Unternehmens auswirken, politische und soziale Akzeptanzrisiken, Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften, Währungs- und Wechselkursrisiken, technologische Entwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen sowie Risiken in Bezug auf Erträge, Investitionsausgaben, Cashflow und Kapitalstruktur sowie allgemeine Geschäftsrisiken. Eine weitere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten findet sich im jährlichen Lagebericht des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts Risikofaktoren, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Unvorhersehbare oder unbekannte Faktoren, die in diesem Warnhinweis nicht erwähnt werden, können ebenfalls wesentliche nachteilige Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben.

Viele dieser Unsicherheiten und Unwägbarkeiten können sich direkt oder indirekt auswirken und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dazu, Informationen über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Abweichungen zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Amex Exploration Inc.

Pierre Carrier

410 St-Nicolas 410 St-Nicolas

H2Y 2P5 Montréal, Québec

Kanada

email : pierre.carrier@amexexploration.com

Pressekontakt:

Amex Exploration Inc.

Pierre Carrier

410 St-Nicolas 410 St-Nicolas

H2Y 2P5 Montréal, Québec

email : pierre.carrier@amexexploration.com

