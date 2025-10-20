GoldMining meldet erste Bohrergebnisse vom São Jorge-Projekt in Brasilien und bestätigt gleich mehrere neue mineralisierte Ziele

Vancouver, British Columbia – 20. Oktober 2025 – GoldMining Inc. (das Unternehmen oder GoldMining) (- www.commodity-tv.com/play/goldmining-overview-of-the-latest-developments-in-all-projects-and-whats-next/ -) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) freut sich, die ersten Untersuchungsergebnisse seines zuvor angekündigten RC-Bohrprogramms 2025 in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt São Jorge (São Jorge oder das Projekt) im Goldgebiet Tapajós (Tapajós) im brasilianischen Bundesstaat Pará bekannt zu geben. Das laufende Programm, einschließlich der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Ergebnisse der Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen), dienen der Erprobung neuer Ziele außerhalb bekannter Mineralisierungsbereiche und ist das bislang umfangreichste Explorationsprogramm des Unternehmens. Die Ergebnisse anderer Komponenten des Programms, darunter Bohrungen zur Erweiterung der Lagerstätte São Jorge (Lagerstätte), werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Highlights:

· Neue Explorationsfunde in vier neuen Goldprospektionsgebieten innerhalb eines Radius von 3,5 Kilometern (km) um die bestehende Lagerstätte São Jorge. Die Bohrungen ergaben unter anderem folgende Abschnitte:

Dragon West:-1 Meter (m) mit 5,98 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) in 19 Metern (m) Tiefe (SJRC-004-25) und;

1 m mit 3,08 g/t Au ab einer Tiefe von 2 m (SJRC-006-25).

William North:-1 m mit 2,90 g/t Au ab 49 m Tiefe (SJRC-032-25) und

1 m mit 1,75 g/t Au ab 44 m Tiefe (SJRC-033-25).

Ivonette: –9 m mit 0,43 g/t Au ab 1 m Tiefe (SJRC-043-25)

darunter 1 m mit 1,06 g/t Au ab 4 m Tiefe.

William South: -4 m mit 1,78 g/t Au aus 12 m Tiefe (SJRC-46-25),

—einschließlich 1 m mit 5,03 g/t Au.

· Bis heute wurden insgesamt 8.514 Meter gebohrt, darunter 3.862 Meter Diamantkernbohrungen, 2.553 Meter RC-Bohrungen und 2.100 Meter Schneckenbohrungen, bei einem geplanten Gesamtbohrprogramm von bis zu 5.000 Metern Diamantkernbohrungen und 3.000 Metern Schneckenbohrungen.

o Zum ersten Mal im Rahmen des Projekts wurden RC-Bohrungen durchgeführt, die einen Teil der budgetierten Diamantkernbohrungen als kostengünstige Methode zur Untersuchung mehrerer flacher Ziele ersetzten.

o Eine beträchtliche Anzahl von Diamantkern-, RC- und Schneckenbohrproben wird derzeit im Labor verarbeitet und/oder durchläuft Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren.

· Weitere geplante Aktivitäten umfassen die baldige Wiederaufnahme der RC-Bohrungen, um die Step-out-Bohrungen auf den neuen Fundstellen abzuschließen, sowie die Möglichkeit zusätzlicher Folgebohrungen mit Diamantkernen.

o Eine Reihe weiterer geochemischer Anomalien an der Oberfläche sprechen für eine mögliche Ausweitung der Auger-Bohrungen.

· Derzeit werden geophysikalische Untersuchungen einschließlich induzierter Polarisation (IP) durchgeführt.

o Eine luftgestützte LiDAR-Untersuchung wurde abgeschlossen, um die Kartierungs- und Probenahmeprogramme zu unterstützen.

Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: GoldMining freut sich, die ersten Explorationsergebnisse aus unserem Explorationsprogramm 2025 bekannt zu geben, das darauf ausgelegt ist, neue Ziele außerhalb der bekannten Mineralisierungsbereiche in unserem Projekt São Jorge zu testen. Diese ersten Untersuchungsergebnisse zeigen mindestens vier neue Mineralisierungszonen, die bisher noch nie bebohrt wurden und die jeweils mehr als 1 km von den bisher bekannten Mineralisierungen entfernt liegen. Die Art und der Stil der Mineralisierung, die denen der bestehenden Mineralressourcen in der Lagerstätte São Jorge ähneln, haben uns in eine ideale Position für Folgebohrungen gebracht, die darauf abzielen, zusätzliche oberflächennahe Mineralisierungen, die sich über einen geochemischen Fußabdruck von 12 km x 7 km erstrecken, der über dem mineralischen System der Liegenschaft São Jorge identifiziert wurde, besser zu definieren und zu quantifizieren.

Neben der weiteren Exploration dieser neu identifizierten Ziele liegen uns weitere Explorationsergebnisse vor, die zusätzliche Mineralisierungszonen untersucht haben, darunter Bohrungen, die auf die Erweiterung des bekannten Mineralressourcenbereichs abzielten. Die hervorragende Infrastruktur des 46.000 Hektar großen Projekts umfasst ein bestehendes Camp für 50 Personen und einen einfachen Zugang zu asphaltierten Straßen und Stromnetzen, was unsere Explorationsaktivitäten erleichtert hat, während wir unsere Programme vorantreiben, um die Goldvorkommen dieses vielversprechenden regionalen Grundstücks im schnell aufstrebenden Goldgebiet Tapajós besser zu quantifizieren.

Projektübersicht

Das Goldprojekt São Jorge befindet sich im Goldgebiet Tapajós (siehe Abbildung 1) im südlichen Zentrum des Amazonas-Kratons. Die Goldlagerstätte São Jorge ist eine granitgebundene, intrusionsbezogene Goldlagerstätte, die in ihrer Beschaffenheit der Goldmine Tocantinzinho ähnelt, die sich etwa 80 km nordwestlich von São Jorge befindet. Die Explorationsaktivitäten, die das Unternehmen in den letzten zwei Jahren im Rahmen des Projekts durchgeführt hat, haben erfolgreich mehrere neue Explorationsziele identifiziert, die geochemische Anomalien von Gold ± Kupfer ± Molybdän ± Silber im Boden umfassen und zusammen ein potenziell großes Mineralsystem umreißen (siehe neue Pressemitteilungen vom 18. März und 14. April 2025).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81445/201025_DE_GOLD_Mining.001.png

Abbildung 1 – Goldgebiet Tapajós und Lage des Projekts São Jorge.

Explorationsprogramm 2025 für das Mineralsystem São Jorge

Das zuvor abgegrenzte Vorkommen São Jorge mit einer definierten Streichlänge von 1,4 km ist von einem größeren Mineralsystem umgeben, das eine Zone mit zusammenhängenden geochemischen Anomalien an der Oberfläche auf einer Fläche von 12 km x 7 km umfasst. Diese Zone umrahmt derzeit die Ausdehnung des geochemischen Goldfußabdrucks im Boden, den das Unternehmen als Oberflächenausprägung eines ausgedehnten intrusiven Goldmineralsystems interpretiert.

Das Mineralsystem São Jorge wird durch einen umfassenden Explorationsdatensatz definiert, den das Unternehmen im Rahmen früherer Kampagnen entwickelt hat. Zusätzlich zu den bisher gesammelten 12.193 Boden- und 1.132 Gesteinsproben deuten frühere IP-Untersuchungen auf weitreichende Anomalien der Untergrundladbarkeit hin, die mit einer sulfidhaltigen Mineralisierung des Grundgesteins in Verbindung stehen könnten. In der Lagerstätte zeigt der Sulfidgehalt eine positive Korrelation mit dem Goldgehalt. Das laufende geophysikalische Programm 2025 umfasst etwa 40 km IP-Vermessung, die zu etwa 75 % abgeschlossen ist. Diese wird an das vorherige IP-Raster angebunden und liefert eine umfassende 3D-Interpretation der Zonen mit potenzieller Sulfidmineralisierung (Anomalien der Aufladbarkeit) im Grundgestein. Diese systematischen Explorationsprogramme dienen in Kombination mit Drohnenbildern und LiDAR-Vermessungen zur Kartierung der Topographie und früherer informeller Abbaugebiete (Garimpos) sowie oberflächengeologischen Kartierungen und Prospektionen dazu, einen umfassenden Datensatz aufzubauen, um vielversprechende Zonen für Bohrungen abzugrenzen und zu priorisieren.

Das Bohrprogramm des Unternehmens für 2025 hat zum Ziel, die zahlreichen Ziele zu testen, die aus diesen früheren Explorationsprogrammen hervorgegangen sind, und umfasst bis heute 3.862 m Diamantkernbohrungen, 2.553 m RC-Bohrungen und 2.100 m Schneckenbohrungen. Auger-Bohrungen, die bis zu einer maximalen Tiefe von 15 m vertikal getestet werden, dienen als erste Bohrprobe der Oberseite des verwitterten Grundgesteins (Saprolit) unter der transportierten kolluvialen Deckschicht. RC-Bohrungen bieten anschließend eine relativ kostengünstige und schnelle Prüfung bis zu einer vertikalen Tiefe von etwa 50 m durch das Saprolitprofil bis zur Oberseite des frischen Grundgesteins. Schließlich ermöglichen Diamantkernbohrungen (bis zu einer Tiefe von über 500 m vertikal) eine tiefere Untersuchung potenzieller mineralisierter Zonen im Grundgestein.

Von den bisher gebohrten 65 RC-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 2.553 Metern liegen die Untersuchungsergebnisse für 47 Bohrlöcher vor, während die Ergebnisse für die restlichen 18 Bohrlöcher noch ausstehen. Bislang haben vier Bohrzielgebiete bei RC-Bohrungen Abschnitte mit +1 g/t Au ergeben, was sofortige zusätzliche Step-out-RC-Bohrungen zur Abgrenzung der Geometrie und Ausdehnung der Mineralisierung rechtfertigt, möglicherweise gefolgt von tieferen Diamantkernbohrungen.

Dragon West: Befindet sich 2,5 km westlich der Lagerstätte und umfasst sieben Bohrlöcher, die auf drei Zäunen gebohrt wurden, um eine Zone mit erhöhten Goldwerten in der Bodengeochemie zu untersuchen, die mit einer linearen Struktur in WNW-ESE-Richtung in der Magnetik übereinstimmt. Das Muttergestein besteht aus Monzogranit (entspricht der lithologischen Beschaffenheit der Mineralisierung in der Lagerstätte). Weitere Infill- und Step-out-RC-Bohrungen sind geplant, um die Ausdehnung und Geometrie der Mineralisierung zu definieren.

William North:-Befindet sich 3,3 km nördlich der Lagerstätte und umfasst vier Bohrlöcher, die auf zwei Zäunen gebohrt wurden, um unterhalb eines flachen Garimpo (informelle Kolluvialmine) mit freiliegendem verwittertem (saprolitischem) Monzogranit, der reichlich Gossan- und Sulfidmineralisierung enthält, zu testen. Die Bohrungen haben den Garimpo noch nicht vollständig unterbohrt; daher sind tiefere Diamantkernbohrungen geplant.

Ivonette: Befindet sich 2 km südöstlich der Lagerstätte und umfasst sechs Bohrlöcher, die auf zwei Fences gebohrt wurden, um eine Zone mit erhöhten Goldkonzentrationen im Boden zu untersuchen, die mit einer linearen Struktur in WNW-ESE-Richtung in der Magnetik übereinstimmt. Weitere Infill- und Step-out-RC-Bohrungen sind geplant, um die Ausdehnung und Geometrie der Mineralisierung zu definieren.

William South:-Befindet sich 2 km nördlich der Lagerstätte und umfasst sieben Bohrlöcher, die auf einem einzigen Zaun gebohrt wurden, um unterhalb einer Zone mit erhöhten Goldkonzentrationen im Boden zu testen, die sich westlich des Teils des Prospektionsgebiets erstreckt, der zuvor im Jahr 2024 mit einem Bohrgerät bebohrt wurde (die Ergebnisse umfassten 1 m mit 17,14 g/t Au in 12 m Tiefe und 5 m mit 2,78 g/t Au in 10 m Tiefe, siehe Pressemitteilungen vom 9. September und 11. November 2024). Die RC-Bohrungen 2025 durchschnitten verwitterten Monzogranit, der eine disseminierte Pyritmineralisierung enthielt. Die Ergebnisse von weiteren 13 RC-Bohrlöchern stehen noch aus.

Die Bohrprospekte Dragon West, Ivonette und Dragon South liegen möglicherweise entlang eines in WNW verlaufenden Strukturkorridors, parallel zum São Jorge-Trend (siehe Abbildung 2). Ebenso werden die Prospekte William North und South als innerhalb von in WNW verlaufenden Strukturkorridoren liegend interpretiert. Die Mineralisierung im Projekt kommt möglicherweise an der Schnittstelle dieser in WNW verlaufenden Strukturkorridore mit vielversprechenden monzogranitischen Phasen des intrusiven Grundgesteins vor.

Die RC-Bohrmaschine wurde kürzlich wieder zum Standort gebracht, und an jedem der oben beschriebenen Bohrlöcher werden derzeit Folgebohrungen durchgeführt, mit dem Ziel, die bisher durchschnittene Mineralisierung zu erweitern und möglicherweise neue Mineralressourcen zu definieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81445/201025_DE_GOLD_Mining.002.png

Abbildung 2 – Ergebnisse der RC-Bohrungen auf dem Grundstück des São Jorge-Projekts, Stand: 20. Oktober 2025.

Tabelle 1-Bohrprogramm São Jorge 2025 (Stand: 20. Oktober 2025).

Name des Prospekts DDH Intervall von (m) Intervall bis (m) Probenlänge (m) Goldgehalt (g/t)

Dragon West SJRC-001-25 NSR

SJRC-002-25 4 5 1 0,30

SJRC-003-25 NSR

SJRC-004-25 19 23 4 1,76

einschließlich 19 20 1 5,98

SJRC-005-25 17 18 1 0,21

21 22 1 0,55

SJRC-006-25 2 3 1 3,08

SJRC-007-25 bis NSR

SJRC-014-25

SJRC-015-25 19 20 1 0,42

SJRC-016-25 bis NSR

SJRC-017-25

SJRC-018-25 3 4 1 0,19

SJRC-019-25 bis NSR

SJRC-028-25

SJRC-029-25 4 5 1 0,15

William North SJRC-030-25 bis NSR

SJRC-031-25

SJRC-032-25 37 38 1 0,11

49 50 (EOH) 1 2,90

SJRC-033-25 39 40 1 0,17

41 42 1 0,21

44 45 1 1,75

49 52 3 0,40

Pedro Gaúcho SJRC-034-25 15 16 1 0,19

SJRC-035-25 25 26 1 0,13

SJRC-036-25 5 7 2 0,13

16 17 1 0,27

18 19 1 0,14

SJRC-037-25 bis NSR

SJRC-038-25

Ivonette SJRC-039-25 NSR

SJRC-040-25 6 11 5 0,20

19 30 11 0,37

einschließlich 23 24 1 0,81

29 30 1 0,63

SJRC-041-25 bis NSR

SJRC-042-25

SJRC-043-25 1 10 9 0,43

einschließlich 4 5 1 1,06

SJRC-044-25 NSR

William South SJRC-045-25 21 22 1 0,48

47 48 1 0,22

SJRC-046-25 12 16 4 1,78

einschließlich 13 14 1 5,03

einschließlich 14 15 1 1,19

24 25 1 0,19

49 51 2 0,13

Anmerkung: NSR: keine signifikanten Ergebnisse. Die tatsächliche Mächtigkeit der Mineralisierung wird auf etwa zwei Drittel der Bohrlochtiefe geschätzt, wobei davon ausgegangen wird, dass es sich in erster Linie um eine steil abfallende, in Adern enthaltene Mineralisierung handelt, die von geneigten Bohrlöchern (-60° Neigung) durchschnitten wird.

Tabelle 2- Koordinaten der Bohrlochkragen von São Jorge RC (Stand: 20. Oktober 2025).

Bohrlochnummer Ostkoordinate Nordkoordinate Höhe (m über dem Neigung Azimut (°)Tiefe (m) Status

Meter Meter Meeresspiegel) (°)

(UTM-Zone 21S)

(UTM-Zone 21S)

SJRC-001-25 653891 9282977 199,57 -60 180 40 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-002-25 653893 9282926 205,33 -60 180 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-003-25 654099 9282889 196,39 -60 180 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-004-25 654258 9282949 198,09 -60 180 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-005-25 653894 9282789 200,33 -60 360 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-006-25 654098 9282786 223,67 -60 360 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-007-25 654271 9282741 216,01 -60 360 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-008-25 653486 9283739 247,26 -60 360 15 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-009-25 653490 9283841 247,47 -60 360 21 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-010-25 653688 9283855 241,80 -60 360 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-011-25 653683 9283940 227,63 -60 360 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-012-25 653689 9284042 236,42 -60 360 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-013-25 653918 9283957 239,75 -60 360 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-014-25 653903 9284037 239,93 -60 360 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-015-25 653882 9284141 191,36 -60 360 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-016-25 652641 9282394 191,36 -60 150 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-016B-25 652641 9282394 190,07 -60 330 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-017-25 652698 9282469 192,36 -60 150 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-018-25 652728 9282565 190,55 -60 150 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-019-25 652559 9282342 189,39 -60 130 18 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-020-25 652486 9282288 187,20 -60 180 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-021-25 652387 9282150 188,78 -60 180 21 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-022-25 652301 9282197 189,17 -60 180 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-023-25 652223 9282137 226,90 -60 180 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-024-25 652129 9282110 188,33 -60 180 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-025-25 652028 9282132 190,07 -60 180 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-026-25 651930 9282116 186,76 -60 180 25 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-027-25 651827 9282125 186,81 -60 180 26 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-028-25 652802 9282206 192,68 -60 330 31 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-029-25 652736 9282180 190,47 -60 330 21 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-030-25 656200 9286496 219,02 -60 360 50 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-031-25 656201 9286520 217,62 -60 360 50 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-032-25 656200 9286545 216,43 -60 360 50 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-033-25 656236 9286543 216,62 -60 360 70 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-034-25 659993 9281950 227,79 -60 360 50 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-035-25 659917 9281909 230,39 -60 330 50 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-036-25 659900 9281940 229,68 -60 360 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-037-25 659789 9281849 230,76 -60 330 50 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-038-25 659693 9281802 229,05 -60 330 40 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-039-25 658549 9281097 236,21 -60 45 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-040-25 658596 9281155 231,24 -60 45 39 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-041-25 658647 9281203 227,16 -60 45 33 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-042-25 658724 9281148 223,86 -60 45 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-043-25 658670 9281098 231,37 -60 45 30 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-044-25 658616 9281042 234,90 -60 45 35 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-045-25 656030 9284637 215,05 -60 360 51 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-046-25 656018 9284612 215,71 -60 360 51 Erhaltene

Ergebnisse

SJRC-047-25 656018 9284587 216,19 -60 360 60 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-048-25 656015 9284560 216,31 – 360 55 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-049-25 656018 9284534 216,82 – 360 55 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-050-25 656014 9284511 216,55 -60 360 55 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-051-25 656017 9284485 216,10 -60 360 39 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-052-25 656792 9284197 216,70 -60 360 51 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-053-25 656790 9284228 216,22 -60 360 51 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-054-25 656794 9284247 215,94 -60 360 51 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-055-25 656790 9284268 215,62 -60 360 51 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-056-25 656789 9284298 215,15 -60 360 56 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-057-25 656542 9284235 220,65 -60 360 60 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-058-25 656542 9284213 221,22 -60 360 56 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-059-25 656543 9284189 221,65 -60 360 60 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-060-25 656543 9284165 222,68 – 360 52 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-061-25 656645 9284382 216,44 -60 360 60 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-062-25 656642 9284363 216,13 -60 360 60 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-063-25 656640 9284338 216,70 -60 360 60 Ausstehende

Ergebnisse

SJRC-064-25 656641 9284311 217,90 -60 360 60 Ausstehende

Ergebnisse

Datenüberprüfung

Für die Bohrkernprobenahme wurden Proben aus dem NQ/HQ-Kern entnommen, indem der Bohrkern in zwei Hälften gesägt wurde. Eine Hälfte wurde zur Untersuchung an SGS Geosol Laboratórios Ltda. (SGS) in Brasilien geschickt, während die andere Hälfte des Kerns zur späteren Verwendung vor Ort aufbewahrt wurde. Die Probenlängen im Bohrloch betrugen einheitlich 1,0 m. Für das Schneckenbohrprogramm wurden Proben in Abständen von 1 m entnommen, wobei das Material getrocknet, homogenisiert und vor Ort aufgeteilt wurde, um eine repräsentative Probe von 1 kg zu erhalten, die zur Analyse an SGS geschickt wurde. Das verbleibende Schneckenbohrprobenmaterial wird bis zum Erhalt der Laborergebnisse gelagert, und eine 1-kg-Duplikatsprobe wird im Archiv aufbewahrt. Für das RC-Bohrprogramm wurden Proben in Abständen von 1 m entnommen, wodurch etwa 25 kg Probenmaterial anfielen. Das Material wurde getrocknet, homogenisiert und vor Ort aufgeteilt, um eine repräsentative Probe von 1 kg zu erhalten, die zur Analyse an SGS geschickt wurde. Das restliche RC-Probenmaterial wird bis zum Erhalt der Laborergebnisse gelagert, und etwa 20 kg der Originalproben werden im Archiv aufbewahrt.

SGS ist ein zertifiziertes kommerzielles Labor mit Sitz in Vespasiano, Minas Gerais, Brasilien, und ist unabhängig von GoldMining. GoldMining hat ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm für die Probenahme und Analyse von Bohrkern- und Bohrproben eingeführt, einschließlich Duplikaten, mineralisierten Standards und Blindproben für jede Charge von 100 Proben. Die Goldanalysen werden nach der FAA505-Methode (Feuerprobe mit Atomabsorptionsanalyse von 50 Gramm Material) durchgeführt.

Qualifizierte Person

Paulo Pereira, P. Geo., Präsident von GoldMining, hat die Erstellung aller wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überwacht, überprüft und genehmigt. Herr Pereira ist auch eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101).

Weitere Informationen, einschließlich hochauflösender Abbildungen, sowie den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, São Jorge Project, Pará State, Brazil mit Gültigkeitsdatum 28. Januar 2025 finden Sie unter www.goldmining.com.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem rund 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY), 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. (Nasdaq: USGO) und 19,1 Millionen Aktien von NevGold Corp. (TSXV: NAU). Weitere Informationen finden Sie unter www.goldmining.com.

