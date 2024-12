American Aires verzeichnet Rekordumsätze im Weihnachtsgeschäft, mit einem Auftragsvolumenwachstum von 116% im Jahresvergleich und einer Bruttomarge von 62%

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

· Die Weihnachtseinkaufssaison wird definiert als der Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 3. Dezember

· Der Zeitraum machte 27,5 % bzw. 29,9 % des jährlichen Bestellvolumens in den Jahren 2022 und 2023 aus

· Die starke Leistung von Aires seit 2022 deutet darauf hin, dass die Verkaufsstrategie den saisonalen Verkaufseffekt voll ausnutzt

Toronto, ON – 10. Dezember 2024 – American Aires Inc. (American Aires oder Aires Tech oder Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF), ein Vorreiter im Bereich fortschrittlicher Technologien zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (EMF) und Wohlempfinden gibt ein Update zur Leistung des Unternehmens in der Weihnachtseinkaufssaison 2024. Der Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 3. Dezember machte einen überproportionalen Anteil des jährlichen Auftragsvolumens des Unternehmens in den Jahren 2022 und 2023 aus (27,5 % bzw. 29,9 %). Im gleichen Zeitraum des Jahres 2024 verzeichnete das Unternehmen ein Rekord-Auftragsvolumen von 6,72 Millionen US-Dollar, was einem Auftragsvolumenwachstum von 116 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Bruttomargenprozentsatz verbesserte sich in diesem Zeitraum auf 62 % (gegenüber 60 % im Jahr 2023), was auf Maßnahmen zur Senkung der Gesamtproduktkosten und einen günstigen Produktmix zurückzuführen ist. Dieser Zeitraum umfasst 64 Einkaufstage und beinhaltet das wichtige Black Friday- und Cyber Monday-Wochenende. Das Management beabsichtigt, den Investoren mit diesem Update die aktuellsten grundlegenden Kennzahlen des Unternehmens zur Verfügung zu stellen. Zum 9. Dezember 2024 belief sich der Kassenbestand des Unternehmens auf insgesamt 2.368.418 US-Dollar.

Die diesjährige Leistung war unsere bisher beste, dank der engagierten Teamarbeit, die es uns ermöglicht hat, unser organisches Umsatzwachstum ernsthaft zu steigern, sagte Josh Bruni, CEO von American Aires. Unsere datengesteuerten Marketingkampagnen profitieren jetzt erheblich von unseren erstklassigen Partnerschaften, wenn es darum geht, ein starkes Umsatzwachstum zu erzielen. Das Wachstum, das wir im Jahr 2024 erzielt haben, bildet nun die Grundlage dafür, dass wir unser Geschäft im Jahr 2025 weiter ausbauen und positive Wachstumseffizienzen aus unseren geplanten Marketingstrategien verzeichnen können. Es ist aufregend, ein weiteres Kapitel in der Geschichte unseres rasanten Wachstums zu schreiben und Aires gleichzeitig als bekannte Marke im Bereich EMF-Schutz und Spitzenleistung zu etablieren.

Holiday Shopping Season Sales

Performance

(Oct. 1st through Dec. 3rd)

Order Volume** Gross Margin

Percentage

2023 $3,114,836 60%

2024 $6,724,231 62%

YoY 116%

** Auftragsvolumen: Nicht-IFRS-Kennzahl,

Gesamtwert der erteilten Aufträge abzüglich

Preisnachlässe

Die Weihnachtseinkaufssaison führt gegen Ende eines jeden Jahres zu überproportionalen Umsatzsteigerungen. Dieser saisonale Faktor trug zu unserem Auftragsvolumen im vierten Quartal in den Jahren 2021, 2022 und 2023 bei, das 37,08 %, 42,14 % bzw. 35,99 % unseres gesamten jährlichen Auftragsvolumens für diese Jahre ausmachte. Aufgrund dieses ungleichmäßig gewichteten jährlichen Verkaufszyklus betont das Management von Aires, dass für eine optimale Bewertung der Unternehmensleistung alle vier Quartale eines Jahres berücksichtigt werden müssen.

Die starke Umsatzentwicklung von Aires in diesem Jahr und in den letzten drei Jahren zeigt, dass die Vertriebs- und Marketingstrategie des Managements diesen saisonalen Umsatzeffekt voll ausnutzt. Unsere Strategie sieht vor, das ganze Jahr über erhebliche Werbe- und Marketingressourcen zu investieren. Diese Bemühungen zu Beginn des Jahres verstärken sich im Laufe des Jahres, um das Markenbewusstsein und die Verbrauchernachfrage zu steigern, was unser Auftragsvolumen während der Weihnachtseinkaufssaison und im vierten Quartal maximiert.

Das Unternehmen hat den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 3. Dezember ausgewählt, um den diesjährigen Black Friday, Cyber Monday und den Tag nach Cyber Monday einzubeziehen. Während der Tag nach Cyber Monday im Jahr 2023 der 27. November war, haben wir die Auftragsvolumendaten aus dem Jahr 2023 für den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 3. Dezember (d. h. die gleichen 64 Einkaufstage) einbezogen, um einen einfachen Vergleich der Leistung über die Jahre hinweg zu ermöglichen.

Unser nächster wichtiger Leistungsberichtszeitraum wird das gesamte vierte Quartal und unser Geschäftsjahr sein, das am 31. Dezember 2024 endet. Das Management geht davon aus, die Ergebnisse des vierten Quartals im April 2025 einzureichen. Aires wird sich daher bemühen, die ungeprüften Zwischenergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres so zeitnah wie möglich bekannt zu geben, um den Investoren die aktuellsten Leistungskennzahlen des Unternehmens zur Verfügung zu stellen, insbesondere aufgrund der Bedeutung des jährlichen saisonalen Weihnachtsverkaufszyklus im vierten Quartal.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel „WIFI“ und an der OTC Pink unter dem Symbol „AAIRF“ notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen unter www.investors.airestech.com.

*Hinweis: Basierend auf internen und von Experten begutachteten Forschungsstudien und klinischen Versuchen von American Aires Inc. Weitere Informationen finden Sie unter airestech.com/pages/tech.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

wifi@airestech.com

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

Nikhil Thadani

+1-905-667-6692

nik@sophiccapital.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Warnhinweise:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftige Finanzlage, die zukünftige Marktposition, das Wachstum, Innovationen, die globale Wirkung, die Geschäftsstrategie, die Produktakzeptanz, die Verwendung von Erlösen, die Unternehmensvision, geplante Übernahmen, strategische Partnerschaften, Joint Ventures und strategische Allianzen und Kooperationen, Budgets, Kosten sowie Pläne und Ziele des Unternehmens oder unter Beteiligung des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, beabsichtigt, Ziele, strebt an , antizipiert oder glaubt oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder durch Aussagen, die besagen, dass bestimmte Handlungen ergriffen werden können, könnten, sollten, würden, dürften oder werden, eintreten oder erreicht werden. Eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, der Branchenbedingungen und der Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Bestimmte wesentliche Annahmen bezüglich solcher zukunftsgerichteter Aussagen können in dieser Pressemitteilung und in der jährlichen und vierteljährlichen Managementdiskussion und -analyse des Unternehmens erörtert werden, die unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung solcher Informationen verwendet wurden, als ungenau erweisen können, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden. Daher sollte man sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen gefordert.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaats registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer Person in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Stammaktien in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Wir streben eine Safe-Harbour-Regelung an.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

American Aires Inc

Josh Bruni

400 Applewood Cres., Suite 100

L4K 0C3 Ontario, Canada

Kanada

email : wifi@airestech.com

Pressekontakt:

American Aires Inc

Josh Bruni

400 Applewood Cres., Suite 100

L4K 0C3 Ontario, Canada

email : wifi@airestech.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.