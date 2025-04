American Aires präsentiert sich auf der Planet MicroCap Showcase am 23. April 2025

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

· Planet MicroCap-Veranstaltungen richten sich an die globale Mikrokapital-Investitionsgemeinschaft

· 1×1-Investorentreffen finden am zweiten Tag der Konferenz statt

· Aires hat weltweit über 400.000 Einheiten verkauft und im Jahr 2024 einen Rekordumsatz von 18,2 Mio. USD erzielt (vorläufige, ungeprüfte Zahl)

Toronto, ON – 15. April 2025 – American Aires Inc. (American Aires oder Aires Tech oder Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF), ein Vorreiter im Bereich fortschrittlicher Technologien zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (EMF), gibt bekannt, dass das Unternehmen auf dem Planet MicroCap Showcase: VEGAS 2025 in Zusammenarbeit mit MicroCapClub am Mittwoch, den 23. April 2025 um 9:30 Uhr PT / 12:30 Uhr ET präsentieren wird. Die Teilnahme an dieser Konferenz ist eine natürliche Weiterentwicklung der Investor-Relations-Strategie des Unternehmens, um seine Präsenz bei einem globalen Publikum zu erweitern. Die diesjährige Planet MicroCap-Konferenz wird voraussichtlich von einer Rekordzahl von über 500 Investoren aus etwa 30 verschiedenen Ländern besucht werden, was dem Ziel von American Aires entspricht, die Aufmerksamkeit relevanter Investoren zu gewinnen. Kommunikationsdirektor Grant Pasay wird die Präsentation leiten und die Fragen der Investoren beantworten. Herr Pasay wird außerdem am folgenden Tag (Donnerstag, 24. April 2025) Einzelgespräche mit Investoren führen. Das exklusive Videointerview von Planet MicroCap mit dem CEO von Aires, Josh Bruni, vor der Konferenz kann hier angesehen werden: youtube.com/watch?v=2vQJ7aVLSz8.

Unsere exklusiven Partnerschaften mit UFC, WWE und Canada Basketball haben uns geholfen, unseren Umsatz im Jahr 2024 auf die Rekordhöhe von 18,2 Millionen US-Dollar zu steigern (vorläufige, ungeprüfte Zahl, die in der Pressemitteilung vom 27. Januar 2025 angegeben wurde), sagte Herr Pasay. Und 2025 wird das erste volle Jahr sein, in dem Aires diese erstklassigen Partnerschaften ausbauen und davon profitieren kann, die dazu beigetragen haben, dass das Unternehmen bisher mehr als 400.000 Einheiten in 93 Ländern verkauft hat. Wir haben unser Angebot auch um EMF-freundliche Geschäftsräume und Veranstaltungsorte erweitert. Das Team der Minnesota Timberwolves hat sich mit uns zusammengetan, um im Target Center eine einzigartige EMF-freundliche Arena für Fans, Spieler und Mitarbeiter zu schaffen. Dies sind nur einige der positiven Entwicklungen, die sich in letzter Zeit für American Aires ergeben haben. Ich freue mich darauf, die Investoren auf dem kommenden Planet MicroCap Showcase auf den neuesten Stand zu bringen.

Zugang zur Präsentation von American Aires auf der Planet MicroCap:

Datum: Mittwoch, 23. April 2025

Uhrzeit: 9:30 Uhr PT / 12:30 Uhr ET

Webcast: HIER ANSCHAUEN

Wenn Sie nicht an der Live-Präsentation teilnehmen können, sind alle Webcasts der Unternehmenspräsentation direkt auf der Konferenzplattform unter diesem Link unter der Registerkarte Agenda verfügbar: AGENDA.

So buchen Sie ein Treffen mit Herrn Pasay von American Aires:

Wenn Sie Einzelgespräche mit Investoren von American Aires Inc. buchen und am Planet MicroCap Showcase: VEGAS 2025 in Zusammenarbeit mit MicroCapClub teilnehmen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie sich hier registrieren: REGISTRIEREN

Die Einzelgespräche werden am Donnerstag, dem 24. April 2025, am Konferenzort, dem Paris Hotel & Casino in Las Vegas, NV, persönlich geplant und durchgeführt.

Über Planet MicroCap

Planet MicroCap ist ein globales Multimedia-Unternehmen für Finanznachrichten, Publikationen und Veranstaltungen für die MicroCap-Investoren-Community. Wir haben ein aktives und engagiertes Publikum von Menschen aufgebaut, die daran interessiert sind, sich über den MicroCap-Bereich zu informieren und auf dem Laufenden zu bleiben.

Wenn Sie an der Planet MicroCap Showcase: VEGAS 2025 in Zusammenarbeit mit MicroCapClub teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte hier an: ANMELDEN

Die Website für die Planet MicroCap Showcase: VEGAS 2025 in Zusammenarbeit mit dem MicroCapClub finden Sie hier: STARTSEITE

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich der Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftlich fundierte Innovation, Bildung und Interessenvertretung verschrieben hat. Das Unternehmen verkauft eine Reihe von patentierten, silikonbasierten Resonatorprodukten, die vor den potenziell schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMF) schützen.* Die Lifetune-Produkte von Aires beugen der EMF-Strahlung vor, die von Unterhaltungselektronikgeräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und WLAN-Geräten, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgestrahlt wird. Der Standard Aires Certified SpacesTM (AiresCertifiedSpaces.com) ist eine Reihe von Protokollen zur Implementierung von EMF-Modulationslösungen, um autorisierte EMF-freundliche Räume zu schaffen, die das Wohlbefinden in einer technologiegetriebenen Welt fördern. Aires ist an der CSE unter dem Ticker WiFi und an der OTCQB unter dem Symbol AAIRF notiert. Weitere Informationen finden Sie unter investors.airestech.com und airestech.com/blogs/emf-101.

*Hinweis: Basierend auf den internen und von Experten geprüften Forschungsstudien und klinischen Studien von American Aires Inc. Weitere Informationen finden Sie airestech.com/pages/tech.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

wifi@airestech.com

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

Nikhil Thadani

+1-905-667-6692

nik@sophiccapital.com

