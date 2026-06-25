Amarc und Boliden starten Explorationsprogramm im Umfang von 4 Millionen $ im Distrikt DUKE in BC

25. Juni 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / Amarc Resources Ltd. (Amarc oder das Unternehmen) (TSXV: AHR; OTCQB: AXREF; FWB: AQ5) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Felduntersuchungen im Kupfer-Gold-Distrikt DUKE (Distrikt DUKE oder Distrikt) im Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia (BC) aufgenommen hat, um Kupfer-Gold-(Cu-Au)-Lagerstättenziele für mögliche Bohrtests im Verlauf der Saison weiter einzugrenzen. Das Explorationsprogramm 2026 im Umfang von 4 Mio. $ wird zur Gänze von Boliden Mineral Canada Ltd. (Boliden) im Rahmen des 60/40-Joint-Ventures zwischen Boliden und Amarc (das DUKE-JV oder JV) finanziert (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 2. April 2026). Gemäß den Bedingungen des DUKE-JVs hat Amarc ab dem 30. April 2026 180 Tage, um zu entscheiden, ob das Unternehmen einen Finanzbeitrag in Höhe von 2,66 Mio. $ zum Programm leistet, um seine vollständige 40%ige Beteiligung am JV aufrechtzuerhalten. Amarc fungiert weiterhin als Betreiber des Projekts.

Amarc setzt die Weiterentwicklung des Distrikts DUKE in Zusammenarbeit mit Boliden anhand des systematischen Explorationsansatzes fort, der im Laufe der Jahre der Garant des Erfolges unseres Teams war, so Diane Nicolson, President und CEO. Das übergeordnete Ziel des DUKE-JVs ist es, in bedeutendem Maße am möglichen Aufbau eines wichtigen porphyrischen Kupfer-Gold-Distrikts in BC beteiligt zu sein. Damit soll der Shareholder Value auf Grundlage des Erfolgs im Distrikt JOY weiter erhöht werden, welcher auf der Entdeckung der hochgradigen Lagerstätte AuRORA gründete, die eine Schlüsselrolle bei der Erschließung der Kupfer-Gold-Region Toodoggone spielen wird. Solche Erfolge haben weitreichende positive wirtschaftliche Auswirkungen für die Provinz und die örtlichen Gemeinden.

Der 732 km2 umfassende Distrikt DUKE befindet sich 80 km nordöstlich von Smithers in der Region Babine, einem gut mineralisierten Porphyrgürtel in BC, der Standort der ehemaligen von Noranda Mines betriebenen Cu-Au-Minen Bell und Granisle sowie der in einem fortgeschrittenen Stadium befindlichen Kupfer-Gold-Lagerstätte Morrison im Besitz von Dritten ist. Es ist eine bemerkenswerte Infrastruktur für die ehemaligen Minen sowie die Forstindustrie und die Mineralexplorationsbranche vorhanden, wie etwa ein umfassendes Netz an Forststraßen im gesamten Distrikt DUKE.

Die systematischen und umfangreichen Programme im Distrikt DUKE haben bislang sowohl die Cu-Mo-Au-Ag-Lagerstätte DUKE auf eine Fläche von 900 mal 600 Metern erweitert – sie ist nach wie vor für die Erweiterung offen – als auch das Potenzial für die Erschließung eines Porphyr-Cu-Au-Distrikts aufgezeigt, wobei zugleich weniger höffige Gebiete effizient ausgesondert werden konnten (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 2. Juli 2025). Insbesondere liegt die Lagerstätte DUKE rund 6 km südöstlich der vielversprechenden Cu-Au-Lagerstätte NAK von American Eagle (siehe Website von American Eagle unter americaneaglegold.ca), entlang des nach Südosten streichenden regionalen magnetischen Korridors NAK-DUKE (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 2. April 2026). Dieser Korridor beherbergt auch die Ziele C6 und M4 von Amarc, die südöstlich der Lagerstätte DUKE liegen.

Die für 2026 geplanten Explorationsaktivitäten umfassen geophysikalische Bodenvermessungen mittels induzierter Polarisation (51 Profilkilometer) und Magnetotellurik (80 Profilkilometer) sowie geochemische und geologische Untersuchungen. Ebenso sind Bohrungen zur Erprobung von Lagerstättenzielen im weitläufigen Distrikt DUKE geplant.

Über Amarc Resources Ltd.

Amarc ist ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen spezialisiertes Unternehmen, das über ein erfahrenes und erfolgreiches Führungsteam verfügt. Geschäftsziel ist die Erschließung einer neuen Generation von langlebigen, hochwertigen porphyrischen Kupfer-Gold-Minen in British Columbia. Durch das Zusammenspiel aus gefragten Projekten und dynamischen Führungskompetenzen hat sich Amarc eine solide Plattform aufgebaut, um mit seinen Projekten im Explorations- und Erschließungsstadium eine entsprechende Wertschöpfung zu erzielen.

Amarc widmet sich aktuell dem Ausbau der kupfer- und/oder goldführenden Porphyrdistrikte JOY, DUKE und IKE, die sich jeweils in unterschiedlichen aussichtsreichen Porphyrregionen im Norden, Zentrum und Süden der Provinz British Columbia befinden. Jeder dieser Distrikte birgt umfangreiches Potenzial für die Erschließung mehrerer bedeutender Cu±Au-Porphyrlagerstätten, wie etwa der wichtigen Entdeckung der Cu-Au-Lagerstätte AuRORA im Distrikt Joy. Wichtig ist, dass sich jeder der drei Distrikte in unmittelbarer Nähe zu industriellen Infrastruktureinrichtungen für die Stromversorgung und den Straßen- und Bahntransport befindet.

Was JOY betrifft, so hat die Firma Freeport-McMoRan Mineral Properties Canada Inc. (Freeport), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Freeport-McMoRan Inc., im Rahmen einer Earn-In-Vereinbarung zur Beteiligung an einer Mineralkonzession eine Erstbeteiligung von 60 % am Distrikt JOY erworben, indem Freeport innerhalb eines beschleunigten Zeitraums 35 Mio. C$ in das Projekt investierte (siehe Amarc-Pressemitteilungen vom 12. Mai 2021 und 29. Mai 2025). Der Distrikt wird derzeit von der Firma AuRORA Minerals Ltd. (AML) – einer privaten Joint-Venture-Gesellschaft, die zu 60 % Freeport und zu 40 % Amarc gehört – erschlossen (siehe Pressemitteilung vom 4. September 2025). Freeport hat sich dafür entschieden, eine weitere Beteiligung von 10 % am Distrikt JOY zu erwerben und dafür zusätzlich 75 Mio. $ in Form von gestaffelten Aufwendungen zu investieren. Freeport ist aktuell Betreiber von JOY. Die Joint-Venture-Gesellschaft AuRORA Minerals Ltd. hat hingegen Amarc zum Hauptvertragspartner ernannt, der die Explorationsprogramme im Gebiet von JOY im Rahmen einer eigenen Dienstleistungsvereinbarung verwaltet. Um diese Dynamik zu unterstützen, führte Amarc im Jahr 2025 im Namen von AML ein erweitertes Explorationsprogramm im Wert von über 16 Mio. C$ durch und absolvierte umfangreiche Erweiterungsbohrungen sowohl in der Lagerstätte AuRORA als auch bei anderen Entdeckungen und Lagerstättenzielen auf dem Projektgelände.

Im Distrikt DUKE hält die Firma Boliden Mineral Canada Ltd. (Boliden), ein Teilunternehmen der Boliden-Unternehmensgruppe, nach wie vor eine Beteiligung und hat bis Ende 2025 durchgehend Explorationsaktivitäten im Wert von 30 Mio. C$ eigenständig finanziert. Boliden und Amarc haben nun ein 60/40-Joint-Venture abgeschlossen (das DUKE-JV), in dem sich die Vertragsparteien auf eine anteilsmäßige Finanzierung der Explorationsaktivitäten oder eine Verwässerung ihrer Anteile am DUKE-JV verständigt haben. Amarc ist Betreiber des Distrikts DUKE.

Amarc hält 100 % der Besitzanteile am Cu-Au- und Cu-Mo-Distrikt IKE im Süden von British Columbia. Amarc hat die Bohrungen im Bereich der Cu-Au-Lagerstätte Empress innerhalb des Distrikts IKE im Jahr 2024 selbst finanziert. Amarc tritt im Distrikt IKE als Betreiber auf.

Amarcs Exploration wird von einem international erfolgreichen Team von erfahrenen Geologen geleitet, die auf porphyrische Cu-Au-Lagerstätten spezialisiert sind. Mitglieder dieses Teams waren seit 1990 an Fortschritten bei der porphyrischen Cu-Au-Exploration in der Region Toodoggone, wo der Distrikt JOY und die Lagerstätte AuRORA angesiedelt sind, beteiligt und haben diese verfolgt. Ihre Erfahrung und frühzeitige Erkennung des Porphyrpotenzials im Zielgebiet NWG anhand eines von einer seichten Deckschicht überlagerten und unzureichend erkundeten epithermalen-porphyrischen geologischen Übergangsmilieus haben zur Entdeckung der mit Au angereicherten porphyrischen Cu-Au-Ag-Lagerstätte AuRORA geführt.

Amarc ist mit HDI verbunden, einem diversifizierten international tätigen Bergbaukonzern, der seit 35 Jahren erfolgreich in der Auffindung, Erschließung und Transaktionen in Bezug auf porphyrische Kupferlagerstätten tätig ist. Zu den früheren und aktuellen HDI-Projekten zählen einige der bedeutendsten Porphyrlagerstätten in British Columbia und auch der Welt – wie etwa Pebble, Mount Milligan, Southern Star, Kemess South, Kemess North, Gibraltar, Prosperity, Xietongmen, Newtongmen, Florence, Casino, Sisson, Maggie, PINE, IKE, DUKE und AuRORA. Von ihrem Hauptsitz in Vancouver (Kanada) aus setzt die HDI-Gruppe ihre einzigartigen Stärken und Kompetenzen für den Erwerb, die Erschließung, den Betrieb und die gewinnorientierte Nutzung von Mineralprojekten ein.

Amarc arbeitet eng mit Kommunalverwaltungen, indigenen Gruppen und Stakeholdern zusammen, um eine verantwortungsbewusste Erschließung seiner Mineralprojekte zu gewährleisten, sodass diese zu einer nachhaltigen Gemeinde- und Wirtschaftsentwicklung beitragen. Wir bemühen uns um eine frühzeitige und bedeutende Einbindung, um sicherzustellen, dass unsere Mineralexplorations- und Erschließungsaktivitäten gut koordiniert sind und breite Unterstützung genießen, die Prioritäten und Bedenken der örtlichen Gemeinden berücksichtigt werden und optimale Möglichkeiten zur Zusammenarbeit geschaffen werden. Ein besonderes Anliegen ist uns der Aufbau von für beide Seiten nutzbringenden Partnerschaften mit indigenen Gruppen, in deren traditionellen Territorien unsere Projekte angesiedelt sind, und zwar durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, Schulungsprogrammen, Vertragsmöglichkeiten, Finanzierungsvereinbarungen zum Kapazitätsaufbau und Sponsoring von Gemeindeveranstaltungen. Alle Arbeitsprogramme von Amarc sind sorgfältig geplant, um ein hohes Maß an ökologischer und sozialer Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Qualifizierter Sachverständiger

Mark Rebagliati, P.Eng., ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat sämtliche technischen und wissenschaftlichen Informationen in Bezug auf das Projekt JOY in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Rebagliati ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Sie auf unserer Website des Unternehmens unter www.amarcresources.com. Alternativ wenden Sie sich bitte an:

Diane Nicolson, President und CEO, unter +1 (778) 388 45603, E-Mail: DianeNicolson@hdimining.com

Tom McMillan, VP Investor Relations unter +1 (604) 364-8386, E-Mail: TomMcMillan@amarcresources.com

Kin Communications unter +1 (604) 684-6730, E-Mail: AHR@kincommunications.com.

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IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON AMARC RESOURCES LTD.

Dr. Diane Nicolson

President und CEO

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete und andere vorsorgliche Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Alle derartigen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Explorationspläne und Pläne zur Vertiefung von Beziehungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Annahmen, auf denen das Unternehmen seine zukunftsgerichteten Aussagen stützt, gehören unter anderem: dass die Projekte von Amarc alle erforderlichen Umwelt- und sonstigen Genehmigungen sowie alle Landnutzungs- und sonstigen Lizenzen erhalten werden; dass die Untersuchungen und Explorationsarbeiten auf den Projekten von Amarc weiterhin positive Ergebnisse liefern werden; und dass keine geologischen oder technischen Probleme auftreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zählen Marktpreise, potenzielle Umweltprobleme oder -verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Lizenzen und Abbaurechte sowie Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen und Auswirkungen staatlicher Richtlinien in Bezug auf Bergbau sowie die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten, die sich in von indigenen Gruppen beanspruchten Gebieten befinden, können beanspruchte indigene Rechte und Titel beeinträchtigen oder als solche wahrgenommen werden, was zu Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung oder zu Widerstand seitens indigener Gruppen führen kann, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Anleger im Jahresbericht (Formular 20-F) von Amarc, der bei der United States Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov eingereicht wurde, sowie in den bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Kanada eingereichten Unterlagen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Amarc Resources Ltd.

Investor Services

14th Floor, 1040 West Georgia Street

V6E 4HI Vancouver, BC

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email : info@hdimining.com

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