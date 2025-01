Die Santa Beatriz-Mine soll in nur wenigen Tagen die erste Lieferung von Kupfer- und Goldmaterial an die Verarbeitungsanlage von Altiplano Metals abgeben.

Mit der Kupfer-, Gold- und Eisenerzaufbereitungsanlage El Peñón verfügt die kanadische Altiplano Metals (WKN A2JNFG / TSXV APN) über eine äußerst wertvolle Anlage in Chile. Bislang wurde die Verarbeitungsanlage, in der gerade ein neuer Brecher zur Kapazitätserhöhung installiert wurde, mit Material aus der Untertagemine Farellon (Kupfer, Gold und Eisen) beliefert; es wird jedoch erwartet, dass in naher Zukunft auch Erz aus der Mine Santa Beatriz in die Anlage eingespeist wird. Altiplano informiert nun über den aktuellen Stand der Dinge in dieser Hinsicht.

Das Unternehmen hat soeben bekannt gegeben, dass es die Option auf den Erwerb der Mine Santa Beatriz, die nur 13 Kilometer von der Anlage El Peñón entfernt liegt, um ein Jahr bis Dezember 2025 verlängert hat. Nach Angaben des Unternehmens eröffnet das die Möglichkeit, die Exploration und die Entwicklung des Bergbaus fortzusetzen. Die ursprünglichen Bedingungen für den Kauf der Mine bleiben unverändert, während die monatlichen Gebühren von 3,5 auf 5 Millionen chilenische Pesos (4.850 Euro) steigen.

Jetzt mehr erfahren:

Altiplano Metals: Erste Lieferung von Kupfer- und Goldmine Santa Beatriz Anfang Januar erwartet

