Akute Krisen – Pizzabestellungen – Goldpreis

Wer schon einmal etwas vom Pentagon-Index gehört hat, kann sich den Zusammenhang zwischen den genannten drei Dingen vorstellen.

Unter den diversen Indices gibt es einen besonders „schmackhaften“, der bereits mehrmals richtig lag: der Pentagon-Index. Er beschreibt, wann die Menschen im Pentagon besonders lange in der Nacht arbeiten müssen. Denn steigen die Pizzabestellungen sprunghaft an und sind die Bars in Pentagon City wie leergefegt, dann zeigt der Index, dass etwas Größeres passieren wird. Konflikte und Krisen anhand der Anzahl der Pizzabestellungen nahe des Pentagons vorauszusagen, ist jedenfalls eine beachtenswerte Sache.

Steht also nun etwas Besonderes bevor in Sachen Krieg oder ähnliches, dann wird in den Büros im Pentagon mehr Pizza verzehrt, denn es muss lange gearbeitet werden. So können Spitzen in der Auslastung von Fast-Food-Ketten als geopolitischer Indikator für nahende Ereignisse, die die nationale Sicherheit betreffen, dienen. Entwickelt wurde der Indikator von einem Franchisenehmer einer Pizza-Kette in den 1990er Jahren. Damals glaubten die USA an die Vorhersagekraft der Pizza. Richtig gelegen hatte der Indikator beispielsweise im Januar 1991, als die Operation Desert Storm begann. Ein Pizzeria Besitzer sagte damals das Bevorstehen einer militärischen Operation voraus.

Aktuell hat das Pentagon mitgeteilt, dass das US-Militär zusätzliche Kampfjets und Kriegsschiffe in den Nahen Osten schicken wird. Vorausgegangen war ein Angriff auf den Hamas-Führer Haniyeh in Teheran. Krisen und Kriege sind keine schöne Sache, jedoch gibt es dann oft Auswirkungen auf den Goldpreis. Das Edelmetall steigt im Preis. Gut wer dann physisches Gold oder auch Werte von Goldunternehmen wie etwa Osisko Development oder Karora Resources besitzt.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– entwickelt Goldprojekte in Kanada, in den USA und in Mexiko. Besonders früher produzierende Projekte stehen dabei im Fokus. Ziel ist es ein mittelgroßer Goldproduzenten zu werden.

Karora Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/karora-resources-inc/ – produziert erfolgreich Gold in zwei Goldprojekten in Westaustralien. Die Cash-Betriebskosten sind erfreulicherweise gesunken, da auch Nickel bei der Goldproduktion anfällt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -) und Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

