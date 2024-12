Aktuelle Entwicklungen am Standort der Mine Madsen: Verbindungsstollen zu 50 % fertiggestellt, Vorbrechanlage in Betrieb genommen, Errichtung des Camps im Gange

4. Dezember 2024 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold oder das Unternehmen) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, über den aktuellen Stand der Aktivitäten zur Vorbereitung der Wiederinbetriebnahme der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Madsen im Red Lake Gold District im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario zu informieren.

Das Team macht weiterhin große Fortschritte auf dem Weg zu unserem Ziel, die Mine Madsen im nächsten Jahr wieder in Betrieb zu nehmen, und erreicht wichtige Etappenziele in Bezug auf die Betriebsbereitschaft, so Shane Williams, President und CEO. Die Erschließung des Zugangs für den Probeabbau ist seit dem Spätsommer im Gange, womit wir nun kurz vor dem Beginn des Abbaus stehen. Die im Rahmen des Probeabbauprogramms gewonnenen Massenproben werden an der Oberfläche aufgehaldet und anschließend in Chargen verarbeitet. In der Zwischenzeit verlaufen die Projekte für Verbindungsstollen, Vorbrechanlage und Camp nach Plan; zugleich werden auch die Definitionsbohrungen sowie die Minenplanung und -optimierung fortgesetzt.

Das gesamte Team von WRLG bemüht sich gemeinsam um die erfolgreiche Wiederinbetriebnahme der Mine Madsen. Wir sind bei vielen der grundlegenden Komponenten, die dieses Ziel unterstützen, auf der Zielgeraden. Dazu gehören unter anderem die abschließende Optimierung der Vormachbarkeitsstudie, die Fertigstellung der wichtigsten Investitionsprojekte, der Abbau in unseren ersten unterirdischen Strossen und die Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage. Es ist eine sehr aufregende Zeit für WRLG, denn wir entwickeln uns von einem Erschließungsunternehmen zu einem Produzenten.

Verbindungsstollen zu 50 % fertiggestellt

Der Verbindungsstollen, das größte der Investitionsprojekte zur Unterstützung der Wiederinbetriebnahme der Mine Madsen, ist zu 50 % fertiggestellt und ist auf Kurs, bis Ende März 2025 abgeschlossen zu werden.

Der Verbindungsstollen stellt eine 1,2 km lange Transportstrecke dar, die das historische Westportal, das durch umfangreiche unterirdische Abbaustätten den Zugang zu den meisten Teilen der Mine Madsen, einschließlich der Zonen Austin, South Austin und McVeigh, ermöglicht, mit dem Ostportal verbindet, einem modernen Portal, von dem aus nur eine bescheidene Strecke in den Bereich North Austin hinein erschlossen wurde.

Der frühere Betreiber erschloss das Ostportal und die Abbaustätten zu Beginn seiner Bauarbeiten, verfolgte aber bald einen weniger kapitalintensiven Ansatz und nutzte das historische Westportal.

West Red Lake Gold stellte fest, dass die Nutzung des Westportals für den Transport des Abbaumaterials erhebliche Ineffizienzen mit sich bringt:

– Das Portal ist relativ klein, wodurch der Transport auf 30-Tonnen-Lkws beschränkt ist.

– Die Transportstrecken, die vom Westportal in die Tiefe führen, wurden im Laufe vieler Jahre des historischen Betriebs erschlossen; eine Reihe von steilen Abschnitten und scharfen Kurven machen die Strecke für den Lkw-Transport relativ ineffizient.

– Die Fahrstrecke vom Portal zur Verarbeitungsanlage kreuzt zwei öffentliche Straßen und führt an der Ortschaft Madsen vorbei. Zur Nutzung dieser Strecke muss das Material aus den unterirdischen Transportfahrzeugen ausgekippt und in für die übertägige Nutzung versicherte Lkws umgeladen werden; zudem darf der Transport nur bei Tageslicht erfolgen (wegen der Lärmbeschränkungen).

– Ein Großteil der Ressourcen bei Madsen liegt direkt unterhalb des Standorts der Verarbeitungsanlage. Die Verbringung des abgebauten Materials nach Westen, um es durch das Westportal an die Oberfläche zu bringen und anschließend nach Osten zur Verarbeitungsanlage zurückzutransportieren, erhöht die Transportstrecke um mehrere Kilometer.

Im Gegensatz dazu ist das Ostportal ein großes Portal mit modernen Abbaustätten. Es ist groß genug für 60-Tonnen-Lkws, die Transportstrecke innerhalb der Mine wurde auf Effizienz ausgelegt und das Ostportal befindet sich neben dem Vorbrecher, unweit der Verarbeitungsanlage.

Über den Verbindungsstollen wird West Red Lake Gold das gesamte abgebaute Material durch das Ostportal abtransportieren können, wodurch die Ineffizienzen des Westportals (das für die Belüftung und den Zugang in Notfällen offen bleiben wird) beseitigt werden.

West Red Lake Gold hat zur Finanzierung dieses Großprojekts für kanadische Erschließungsausgaben vorgesehene Flow-Through-Mittel in Höhe von 10 Millionen $ aufgebracht. Die Arbeiten begannen im August 2024.

Der Verbindungsstollen ist in mehrerer Hinsicht ein entscheidendes Projekt für unsere Vorbereitungen auf den Abbau, erklärt Maurice Mostert, Vice President Technical Services. Er schafft einen effizienten Weg für den Materialtransport, die Arbeiten zur Erschließung verschaffen unseren Bergbauteams wertvolle praktische Erfahrungen in der präzisen und effektiven Arbeit unter Tage bei Madsen und der Stollen ermöglicht die potenzielle Erprobung einiger aussichtsreicher Ziele anhand von Bohrungen.

Die Investition in Kapitalprojekte, die vor der Inbetriebnahme der Mine einen effizienten Betriebsablauf gewährleisten, ist eine der wichtigsten Säulen, auf die sich unsere These für Madsen stützt, und zwar, dass sich der Aufwand für die Errichtung einer effizienten Mine, die eine hinlänglich erprobte und wohlverstandene Ressource auf angemessene Weise erschließt, auszahlt.

Der Verbindungsstollen ist auf dem besten Weg, Ende März abgeschlossen zu werden. Bislang wurden 604,8 Meter der 1,2 km Gesamtlänge fertiggestellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77685/West_Red_NR_V3_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1. Ein Blick auf den Verbindungsstollen, der von Westen nach Osten verläuft. Diese 1,2 km lange Transportstrecke ist nun zu 50 % fertiggestellt.

Vorbrechanlage in Betrieb genommen

Der Vorbrecher traf am 5. November 2024 am Standort der Mine Madsen ein. Die Anlage wurde ausgeladen, montiert und nun in Betrieb genommen.

Ein voll funktionsfähiger und zuverlässiger Vorbrecher ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Investitionen tätigen, um einen effizienten Betriebsablauf nach der Inbetriebnahme der Mine Madsen zu unterstützen, meint Williams. Wir verfolgen die Verarbeitung des Materials durch den Brecher im Zuge der Inbetriebnahme dieser wichtigen Infrastrukturkomponente mit Begeisterung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77685/West_Red_NR_V3_DE_PRcom.002.png

Abbildung 2. Inbetriebnahme der elektrischen Vorbackenbrechanlage CRJ3042 Ende November in der Mine Madsen.

Errichtung des Camps

Das Camp wurde am 11. November 2024 geliefert und wird nun am Standort der Mine Madsen errichtet.

Das Camp bietet Unterkunft für 114 Personen mit Einzelzimmern mit eigenem Bad für jeden Arbeiter, einer Küche, einem Speisesaal und einem Aufenthaltsraum.

Horizon North, ein Branchenführer bei der Bereitstellung von Unterkünften und Dienstleistungen, die den Anforderungen der Arbeitskräfte in der Bergbauindustrie in Kanada gerecht werden, hat das Camp angeliefert und wird den Betrieb durch eigenes Personal gewährleisten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77685/West_Red_NR_V3_DE_PRcom.003.png

Abbildung 3. Die 114-Personen-Unterkunft für die Mine Madsen während des Entlade- und Errichtungsprozesses.

