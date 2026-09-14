AGFA HealthCare stellt die klinische Aufmerksamkeit bei Enterprise Imaging auf der RSNA 2026 in den Mittelpunkt

Eine einheitliche Enterprise-Imaging-Plattform vereint Workflow, Streaming, Cloud und KI, um medizinischem Fachpersonal zu helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, und Bildgebungsorganisationen dabei zu unterstützen, die Komplexität zu reduzieren.

CARLSTADT, NJ / ACCESS Newswire / 14. September 2026 / Die klinische Aufmerksamkeit ist zu einer der wertvollsten Ressourcen im Gesundheitswesen geworden. Die Technologie, mit der das medizinische Fachpersonal arbeitet, sollte seine Konzentration fördern, statt sie zu beeinträchtigen, sagte Nathalie McCaughley, President von AGFA HealthCare. Auf der RSNA 2026 zeigen wir, wie sich das Enterprise Imaging kontinuierlich um eine einheitliche klinische Erfahrung herum weiterentwickelt. Indem wir Workflows, Intelligenz und Informationen so zusammenführen, dass sie der natürlichen Arbeitsweise des medizinischen Fachpersonals entsprechen, können wir Reibungsverluste reduzieren und dazu beitragen, dass die klinische Aufmerksamkeit dort bleibt, wo sie am wichtigsten ist.

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Auf der RSNA 2026 wird AGFA HealthCare demonstrieren, wie ein einheitlicher Ansatz für Enterprise Imaging Organisationen im Gesundheitswesen dabei helfen kann, eine wachsende Herausforderung zu bewältigen: Das Bildgebungsvolumen und die klinische Komplexität nehmen weiter zu, während Radiologen und Bildgebungsteams in zunehmend dezentralisierten Versorgungsumgebungen immer mehr leisten müssen. Jede separate Anmeldung, jede isolierte Anwendung und jeder unnötige Arbeitsschritt konkurriert um die klinische Aufmerksamkeit.

Am Stand Nr. 2119 können Besucher erleben, wie Bildbetrachtung, Workflow-Koordination, Streaming, Cloud, KI, Berichterstellung und Interoperabilität in einer einzigen Enterprise-Imaging-Plattform zusammengeführt werden. Das Ergebnis ist eine einheitliche klinische Erfahrung – konzipiert, um Reibungsverluste im Workflow zu reduzieren, Abläufe zu vereinfachen und sich entsprechend den sich ändernden Anforderungen von Gesundheits- und Bildgebungsorganisationen weiterzuentwickeln.

Eine Plattform. Eine klinische Erfahrung.

Anstatt vom medizinischen Fachpersonal zu verlangen, sich durch eine Vielzahl miteinander verbundener Anwendungen zu navigieren, bündelt AGFA HealthCare alle Funktionen in einem einheitlichen klinischen Arbeitsbereich.

Auf der RSNA werden Besucher sehen, wie Streaming eine einheitliche Diagnoseerfahrung über Krankenhaus-, Heim- und verteilte Auswertungsumgebungen hinweg ermöglicht, während native, fortschrittliche Visualisierung die anspruchsvolle Bildauswertung direkt im Workflow integriert. Der RUBEE® Orchestrator koordiniert die Arbeit über Teams und Standorte hinweg und sorgt dafür, dass der richtige Fall zur richtigen Zeit an das richtige medizinische Fachpersonal weitergeleitet wird.

Auch Intelligenz wird zunehmend in diese Erfahrung eingebunden. RUBEE® AI ermöglicht es, Ergebnisse aus kuratierten und Drittanbieter-Algorithmen direkt im klinischen Workflow anzuzeigen, während Innovationsvorschauen auf native klinische KI-Funktionen zeigen, wie relevante Kontextinformationen und Unterstützung näher am Ort der Berichterstellung bereitgestellt werden können.* Das Ziel ist klar: Technologie und Intelligenz sollen klinisches Fachwissen unterstützen, ohne eine weitere Ebene hinzuzufügen, die das medizinische Fachpersonal verwalten muss.

Modernisierung von Enterprise Imaging ohne Neuanfang

Teilnehmer der RSNA werden außerdem erfahren, wie AGFA HealthCare Organisationen dabei unterstützt, Enterprise Imaging entsprechend ihrer eigenen Infrastruktur- und Cloud-Strategien zu modernisieren. Dieselbe Enterprise-Imaging-Plattform kann Cloud-/SaaS-, Hybrid- und On-Premises-Umgebungen unterstützen, sodass Organisationen im Gesundheitswesen in dem für sie sinnvollen Tempo voranschreiten können und gleichzeitig eine einheitliche klinische Grundlage beibehalten.

Für Organisationen, die auf SaaS umsteigen, stellt die AGFA HealthCare Enterprise Imaging Cloud die Enterprise-Imaging-Plattform über eine cloudnative SaaS-Architektur bereit, die für den Einsatz im Unternehmensmaßstab ausgelegt ist und gleichzeitig den Betriebsaufwand für interne IT-Teams reduziert.

Dieser Ansatz zeigt bereits erste Ergebnisse. Das Tampa General Hospital (TGH) entschied sich für die AGFA HealthCare Enterprise Imaging Cloud, die als vollständig verwaltete SaaS-Lösung auf AWS bereitgestellt wird, als Teil seiner Strategie zur Konsolidierung von sechs unterschiedlichen PACS-Umgebungen und mehreren älteren kardiologischen Archiven.

Das TGH schloss die unternehmensweite Einführung in nur vier Monaten ab, vereinfachte damit die Infrastrukturverwaltung und schuf eine skalierbare Grundlage für weiteres Wachstum, während sich die IT-Teams nun von der routinemäßigen Infrastrukturverwaltung auf klinische und betriebliche Initiativen mit größerem Mehrwert konzentrieren können.

Weiterführung des Dialogs auf der RSNA

Über das Erlebnis am Messestand hinaus wird AGFA HealthCare während der gesamten RSNA führende Experten aus dem Bereich der Bildgebung zu Gesprächen zusammenbringen, die sich auf die klinischen, betrieblichen und technologischen Herausforderungen konzentrieren, die das Enterprise Imaging prägen.

Zu den Fortbildungsveranstaltungen gehört Radiology Without Boundaries: Connecting Public and Private Imaging Through the Cloud, eine Lunch & Learn-Veranstaltung, bei der untersucht wird, wie die Cloud neue Ansätze für vernetzte Bildgebungsnetzwerke, verteilte Auswertung und Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen ermöglicht. Imaging in Flow: Connecting Daily Radiology Workflow to Clinical and Operational Outcomes bringt Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen zusammen, um die Auswirkungen von Enterprise Imaging auf die Patientenversorgung und die betriebliche Leistung zu erörtern.

Am Stand Nr. 2119 veranstaltet AGFA HealthCare außerdem Peer-to-Peer-Gespräche, die Führungskräften aus dem Bereich der Bildgebung die Möglichkeit bieten, direkt mit Organisationen in Kontakt zu treten, die Enterprise Imaging bereits einsetzen, und praktische Einblicke in deren Erfahrungen und Strategien auszutauschen.

AGFA HealthCare wird zudem gemeinsam mit Epic und anderen Partnern aus der Branche an der Radiology Reimagined-Demonstration teilnehmen und dabei zeigen, wie offene Standards die elektronische Patientenakte (EHR), Enterprise Imaging, KI und die Berichterstellung in einem synchronisierten klinischen Workflow miteinander verbinden können.

Der Wert von Enterprise Imaging beginnt bei der klinischen Erfahrung, sagte McCaughley. Das bedeutet die Zusammenführung von Informationen, Werkzeugen und Intelligenz, die das medizinische Fachpersonal benötigt, in einem Workflow, der Reibungsverluste reduziert und ihnen hilft, sich auf die Auswertung und Entscheidungsfindung zu konzentrieren. Hinter dieser Erfahrung nutzen Bildgebungsorganisationen Enterprise Imaging als Grundlage, die Abläufe vereinfacht, Wachstum fördert und kontinuierlich Innovationen vorantreibt.

Erleben Sie Enterprise Imaging live auf der RSNA 2026

Entdecken Sie das AGFA HealthCare-Erlebnis auf der RSNA 2026 online, um eine individuelle Vorführung zu vereinbaren, sich für eine Lunch & Learn-Veranstaltung anzumelden oder ein Peer-to-Peer-Gespräch zu vereinbaren. www.agfahealthcare.com/rsna26

RSNA 2026

29. November – 2. Dezember 2026

McCormick Place | Chicago

AGFA HealthCare | Stand Nr. 2119

Über AGFA HealthCare

Bei AGFA HealthCare gestalten wir die Versorgung im Gesundheitswesen neu – wir unterstützen medizinisches Fachpersonal weltweit mit sicherem, effektivem und nachhaltigem Bilddatenmanagement. Als Unternehmen sind wir unseren Kunden verpflichtet und haben einen Wertekatalog in unsere täglichen Abläufe integriert, der sich an Mission, Vision und Grundsätzen der Kundenorientierung ausrichtet. Durch diese Grundsätze verpflichten wir uns gegenüber unseren Mitarbeitern zu einem konsequent hohen Verhaltenskodex – und machen unsere Erfahrung und unsere Ziele für alle unsere Stakeholder zugänglich. Unser Empowerer-Profil untermauert unseren Fokus darauf, durch die Kraft der Technologie eine außergewöhnliche Erfahrung zu schaffen, und bildet eine wesentliche Grundlage für unsere Unternehmensstandards. AGFA HealthCare ist ein Geschäftsbereich der Agfa-Gevaert-Gruppe. Weitere Informationen zu AGFA HealthCare finden Sie unter www.agfahealthcare.com.

AGFA und der Agfa-Rhombus sind eingetragene Marken von Agfa-Gevaert N.V., Belgien, oder deren verbundenen Unternehmen. RUBEE ist eine eingetragene Marke von AGFA HealthCare N.V. Alle Rechte vorbehalten. Alle hierin enthaltenen Informationen dienen dienen lediglich der Orientierung, und die Eigenschaften der in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Produkte und Dienstleistungen sind möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar. Für Informationen zur Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebspartner. AGFA HealthCare ist bestrebt, möglichst genaue Informationen bereitzustellen, übernimmt jedoch keine Verantwortung für etwaige Druckfehler.

*In Arbeit; der endgültige Funktionsumfang und die Verfügbarkeit können sich noch ändern.

Medienkontakt: Jessica Baldry, jessica.baldry@agfa.com, AGFA HealthCare

QUELLE: AGFA HealthCare

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