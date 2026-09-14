Canada Nickel gibt die Auswahl von SMS Equipment Inc. und Komatsu bekannt für den Kauf einer Transportflotte im Wert von 1,5 Milliarden Dollar

Highlights:

– Komatsu und sein größter kanadischer Händler SMS Equipment wurden ausgewählt, um die Lade- und Transportflotte sowie die unterstützende Bergbauflotte für das Crawford-Nickel-Projekt zu liefern.

– Über die 40-jährige Projektlaufzeit sollen mehr als 300 Maschinen mit einem aktuellen Wert von rund 1,5 Milliarden kanadischen Dollar angeschafft werden.

– Die in den Komatsu-Maschinen eingesetzte Automatisierungs- und Elektrifizierungstechnologie steht im Einklang mit der Vision von Canada Nickel, Crawford zu einem der fortschrittlichsten Bergbaubetriebe weltweit zu machen.

TORONTO, 14. September 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (TSX V:CNC) (OTCQB:CNIKF) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – gab heute bekannt, dass das Unternehmen Komatsu und dessen größten kanadischen Händler, SMS Equipment, mit der Lieferung der Lade- und Transportflotte sowie der dazugehörigen unterstützenden Bergbaufahrzeuge für sein Crawford-Nickel-Projekt (Crawford) beauftragt hat. Das Unternehmen erhielt umfassende Angebote von vier Maschinenherstellern und entschied sich nach sorgfältiger Abwägung einer Vielzahl von Kriterien für Komatsu aufgrund dessen bewährter Technologien in den Bereichen Automatisierung und Elektrifizierung, die mit der Vision des Unternehmens einer sicheren, nachhaltigen und kohlenstoffarmen Förderung kritischer Mineralien aus Crawford im Einklang stehen.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: Die Auswahl von Komatsu und SMS Equipment für die Bereitstellung der Lade- und Transportflotte sowie der unterstützenden Bergbaufahrzeuge für Crawford ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung dieses Projekts. Ich bin sehr gespannt auf den potenziellen Mehrwert, der durch den Einsatz der bewährten Technologien von Komatsu erschlossen werden könnte, darunter DISPATCH für das Flottenmanagement und FrontRunner für autonome Muldenkipper. Komatsu und SMS Equipment verfügen zudem über umfangreiche Erfahrung bei der Umsetzung des trolleygestützten Lkw-Transports, der den Dieselkraftstoffverbrauch und die CO-Emissionen erheblich senkt und gleichzeitig einen reibungslosen Übergang zu batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen ermöglicht, die voraussichtlich verfügbar sein werden, wenn das Unternehmen die Produktion aufnehmen will. Wir gehen davon aus, dass die Erfahrung von SMS Equipment bei der Umsetzung dieser Technologien in anderen kanadischen Betrieben sowie das nachgewiesene Engagement für unser Projekt die Risiken bei der Inbetriebnahme und dem laufenden Betrieb erheblich verringern können. Wir freuen uns darauf, Crawford weiter voranzubringen, um 2027 eine Baubeschluss zu treffen.

Robin Heard, Präsident und CEO von SMS Equipment, erklärte: Wir betrachten Crawford als eines der wichtigsten neuen Bergbauprojekte in Kanada und freuen uns darauf, gemeinsam mit dem erfahrenen Team von Canada Nickel an der Umsetzung ihrer Vision zu arbeiten.

Das Unternehmen geht davon aus, die Verhandlungen über endgültige Vereinbarungen mit SMS Equipment und Komatsu bis zum ersten Quartal 2027 abzuschließen, ebenso wie die Vereinbarungen über die Flottenunterstützung und die zuvor angekündigten Vereinbarungen zur Flottenfinanzierung mit der Taykwa Tagamou Nation.

Über die Canada Nickel Company

Die Canada Nickel Company Inc. treibt die Entwicklung von Nickelsulfid-Projekten der nächsten Generation voran, um den Nickelbedarf der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu decken. Die Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Begriffe NetZero Nickel, NetZero Cobalt und NetZero Iron als Marken beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren, die die Herstellung von CO-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischem Risiko vom Nickelmarkt zu profitieren. Das Kerngeschäft von Canada Nickel bildet derzeit das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des ertragreichen Bergbaugebiets Timmins-Cochrane. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

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In Europa

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Leiterin für indigene Beziehungen und Öffentlichkeitsarbeit

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Warnhinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Informationen gelten können. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem das Potenzial der Projekte Midlothian und Bannockburn, die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Fähigkeit zur Fortsetzung der Bohrungen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, den Zeitplan und den Abschluss (sofern überhaupt) weiterer Mineralressourcenschätzungen, das Potenzial des Timmins-Nickel-Distrikts, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren zwangsläufig auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunfts en Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Mittel zur Deckung der Ausgaben aufzubringen, die zur Erhaltung und Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlich sind, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen sowie das Scheitern bei der Einholung behördlicher oder aktionärsseitiger Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen der Geschäftsführung sowie auf den Informationen, die der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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