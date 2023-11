AG Reederei Norden-Frisia: Baugenehmigung für „Inselsicht“ liegt vor

Die AG Reederei Norden-Frisia kann mit dem Bau des Wohn- und Geschäftshauses

„Inselsicht“ an der Badestraße in Norddeich beginnen. Dort wird auch die Forschungsstelle Küste ihren neuen Sitz finden.

Nordens Bürgermeister Florian Eiben übergab am 17. November 2023 die Baugenehmigung offiziell an Carl-Ulfert Stegmann, Vorstand der AG Reederei Norden-Frisia, die das Projekt als

Bauherrin umsetzt.

„Wir freuen uns, dass die Reederei Norden-Frisia trotz der längeren Planungszeit

und schwieriger gewordener Rahmenbedingungen an dem Projekt festhält“, sagte

Bürgermeister Eiben. Bis zur Genehmigung des Projekts mussten aufgrund der

unmittelbaren Nähe zum Deich diverse baurechtliche Auflagen erfüllt werden.

Die Immobilie entsteht auf einer Fläche im Zentrum Norddeichs, die bisher als

Parkraum genutzt wird. Zunächst werden das vorhandene Pflaster entfernt und die

so genannte „Alte Boxenhalle“ direkt an der Einfahrt auf das Gelände abgerissen.

Der Parkplatz P3 der Inselparker bleibt weiterhin sowohl für Norddeich- als auch für

Inselgäste in Betrieb.

„Wir planen das Vorhaben zeitnah umzusetzen und damit ein weiteres attraktives

Angebot am touristischen Standort Norddeich zu schaffen“, unterstrich Reederei-

Vorstand Carl-Ulfert Stegmann. Das Interesse an den Gewerbeflächen im

Erdgeschoss sei groß und Gespräche mit potenziellen Mietern hätten bereits

stattgefunden. Weitere Informationen zur Immobilie und der zukünftigen touristischen

Nutzung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Die Forschungsstelle Küste (FSK) des Niedersächsischen Landesbetriebs für

Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) wird hier zukünftig ihren Sitz

haben. Der Mietvertrag für die FSK wurde bereits am 18. Juli 2022 vom

Niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies, NLWKN-Direktorin Anne Rickmeyer

und Reederei-Vorstand Carl-Ulfert Stegmann unterschrieben.

„An diesem Standort haben wir eine optimale Lösung für die mehr als 30

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Forschungsstelle Küste gefunden“, sagte

NLWKN-Direktorin Anne Rickmeyer. Die Lage in unmittelbarer Hafennähe sei optimal

und die Arbeit des NLWKN sowie der FSK werde durch den neuen Standort für die

Öffentlichkeit deutlich sichtbarer.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

Deutschland

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

Die heutige AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem

Namen „Frisia“ als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich

zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund

um die Inselversorgung entwickelt.

Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 280 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Etwa 180 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia

als Kernunternehmen. Die Aufgabe der „Frisia“ ist nach wie vor die eines klassischen

Inselversorgers: Mit zehn Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im

Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und

Juist.



