Was versteht man unter Blog-Marketing, und wie hilft dies Unternehmen?

Warum vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) einen eigenen Unternehmens-Blog (Corporate Blog) betreiben sollten, und wie man damit neue Anfragen und Kunden gewinnen kann.

Forst, 23.11.2023 – Blog-Marketing: Was ist das und wie profitieren vor allem kleine Unternehmen?

Das Blog-Marketing ist längst in aller Munde, doch noch immer verzichten viel zu viele Betriebe auf dieses wertvolle Werkzeug, um mehr aus dem Unternehmen herauszuholen. Dabei ist es vor allem für kleine und mittlere Unternehmen – die sogenannten KMU – sinnvoll, einen eigenen Corporate Blog zu führen.

Blog-Marketing: Was ist das eigentlich?

Kleine und mittlere Unternehmen erfahren besondere Vorteile, wenn sie auf das Blog-Marketing setzen. Hinter diesem Begriff verbirgt sich das aktive Führen eines Blogs rund um das Unternehmen oder seine Produkte bzw. Dienstleistungen mit dem Ziel, diesen effektiv zu monetarisieren. Gerade für KMU ist ein eigener Corporate Blog Gold wert, vor allem, da der Aufwand überschaubar ist. Einmal veröffentlichte Texte arbeiten dauerhaft für das Unternehmen und müssen nur selten ersetzt werden.

Das Blog-Marketing ist eng mit dem Content Marketing verbunden. Letzteres hebt sich dadurch ab, dass es nicht nur auf Blog-Beiträge in Text-Form mit oder ohne Fotos setzt, sondern dass es auch Content in Form von Videos und anderen Medien umfasst. Beim Artikel-Marketing handelt es sich stattdessen um das Veröffentlichen von Fachartikeln auf unternehmensfremden Websites, die ebenfalls einen starken Werbe-Effekt haben können.

Was einen gelungenen Corporate Blog ausmacht

Damit sich ein Unternehmensblog monetarisieren lässt, sind gezielte Planungen erforderlich. Wer das Projekt auf Dauer strategisch umsetzt, profitiert stärker, als wenn sich der Blog-Betreiber nur rudimentär oder sporadisch darum kümmert. Letztendlich sorgt nicht nur der Blog selbst für Einnahmen, zum Beispiel durch Werbung für die Produkte des Unternehmens, sondern er erhöht auch die Bekanntheit und die Sichtbarkeit des Unternehmens im Internet.

Für viele Unternehmen noch wichtiger, als mit dem eigenen Blog Geld zu verdienen, ist die realistische Möglichkeit, so neue Interessenten und Kundengruppen anzusprechen, sowie zu neuen Anfragen und letztlich auch zu neuen Kunden zu kommen. Gleichzeitig dient ein Unternehmens-Blog auch dazu, die Zielgruppe stärker zu binden, denn der Blog kann auch geschickt genutzt werden, um den Abonnenten des Blogs neue und exklusive Nachrichten zukommen zu lassen. Geschickte Unternehmen nutzen den Corporate Blog ähnlich, wie früher das Kundenmagazin genutzt wurde.

Goldene Regeln für den Corporate-Blog Erfolg

Es ist nötig, einige „goldene Regeln“ zu beachten, damit ein Corporate Blog erfolgreich ist. Der Betreiber muss regelmäßig neue Blog-Beiträge veröffentlichen. Das hält nicht nur das Interesse der bisherigen Stammleser aufrecht, sodass viele von ihnen immer wieder in den Blog hineinsehen, sondern sorgt auch für einen beständigen Zustrom an neuen Lesern, bei denen es sich um potenzielle Neukunden handelt.

Der Grund liegt in der Beschaffenheit der Rankings in den Suchmaschinen: Der Wert einer Website wird von Unternehmen wie Google und Co. vor allem anhand der Qualität ihrer Inhalte bemessen. Seiten, die hochwertig und lesenswert sind, werden von Suchmaschinen sichtbarer dargestellt. Ein erstklassig geführter Corporate Blog zeichnet sich außerdem durch seine Aktualität aus, und wird auch dafür mit guten Rankings belohnt. Bei einer schwachen Konkurrenz erreichen Unternehmen häufig sogar den begehrten ersten Platz oder auf jeden Fall die erste Seite in den Google-Suchergebnissen.

Unternehmen können Blogs und Content Marketing auslagern

Ein Corporate Blog erfordert erstklassige Texte und hochwertige Fotos. Nicht jedes KMU hat Personal, das dies besorgen kann. Doch es ist möglich, die Aufgaben auszulagern. Die spezialisierte Online-PR Agentur Pressemann.com ist der optimale Partner, da die Experten über das erforderliche Know-how und die Erfahrung verfügen, um Ihren Blog optimal zu pflegen. Pressemann.com hat einige der am meisten nachgefragten Angebote direkt online im Shop verfügbar. Selbstverständlich sind auch Anfragen z.B. zur Erstellung eines Corporate Blogs willkommen, z.B. per E-Mail an vogel@pressemann.com, oder telefonisch unter Tel: 07251-5056460. Nehmen Sie am besten gleich Kontakt auf!

