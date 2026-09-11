Absage der öffentlichen Versteigerung eines Geschäftsanteils an der ROGON Technologies GmbH

ROGON Technologies GmbH: Öffentliche Versteigerung des 3-%-Geschäftsanteils abgesagt

Die Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR teilt mit, dass die für den 10. September 2026 angekündigte öffentliche Versteigerung eines 3-%-Geschäftsanteils an der ROGON Technologies GmbH abgesagt wurde. Der angekündigte Versteigerungstermin findet nicht statt.

Die entsprechenden Versteigerungsankündigungen und Hinweise auf der Website der Deutschen Pfandverwertung sowie auf LinkedIn und Facebook wurden entfernt. Der für das Verfahren eingerichtete Datenraum wurde geschlossen und alle Daten wurden gelöscht. Die Absage der Versteigerung wurde zudem im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Mit dieser Pressemitteilung wird die zuvor über Online-PR verbreitete Ankündigung der Versteigerung ausdrücklich aktualisiert. Die ursprüngliche Ankündigung ist damit hinsichtlich des angekündigten Versteigerungstermins überholt. Interessenten und sonstige Empfänger der früheren Veröffentlichung werden hiermit darüber informiert, dass die angekündigte öffentliche Versteigerung nicht durchgeführt wird.

Zu den Hintergründen der Absage sowie zu etwaigen rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten werden keine weiteren Angaben gemacht.

Diese Mitteilung dient ausschließlich der Information über den aktuellen Stand des angekündigten Versteigerungsverfahrens.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG Ostermayer & Dr. Gold GbR

Frau Dagmar Gold

Bierhäuslweg 9

83623 Dietramszell

Deutschland

fon ..: 08027 908 9928

web ..: http://www.deutsche-pfandverwertung.de

email : office@deutsche-pfandverwertung.de

Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR ist als führendes deutsches Versteigerungsunternehmen für die Verwertung von vertraglichen und gesetzlichen Pfandrechten für Sachen aller Art sowie für Rechte – wie Unternehmensanteile, Wertpapiere, Patente, Markenrechte oder Domains – deutschlandweit tätig, auch für Fälle mit internationalem Bezug. Das Unternehmen wird von öffentlich bestellten, vereidigten Versteigerern betrieben, die von Gesetzes wegen zur Durchführung einer Öffentlichen Versteigerung befugt sind. Wir bieten die einfache und schnelle Alternative zur Umsetzung der Forderungsrealisierung mittels der Pfandrechtsverwertung aller Art. Bei der Verwertung akquirieren wir auch international, um einen größtmöglichen Käuferkreis zu erreichen. Unsere Auftraggeber sind Kreditinstitute, Unternehmer, die öffentliche Hand, Insolvenzverwalter, Rechtsanwälte, Immobiliengesellschaften, Speditionen, Logistiker, Unternehmen, Erben und Privatpersonen.

Wir sind Gründungsmitglied des BvV e.V. – Bundesverband der öffentlich bestellten, vereidigten und besonders qualifizierten Versteigerer, Berlin.

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