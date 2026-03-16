Exit-Blockaden in Private-Equity-Strukturen: Öffentliche Versteigerung als Verwertungsoption

Verzögerte Wertrealisierung und Liquidationsdruck in Private-Equity-Strukturen – Private Equity zwischen verlängerten Haltedauern, Bewertungsdifferenzen und blockierten Transaktionsfenstern

Der internationale Private-Equity-Markt verzeichnet seit geraumer Zeit eine Verschiebung der Wertschöpfungsdynamik. Während in früheren Zyklen Kapitalzufluss und Transaktionsvolumen im Vordergrund standen, rückt nun die Realisierung bestehender Beteiligungen in den Fokus. Global verbleiben Vermögenswerte im Umfang mehrerer Billionen US-Dollar in den Portfolios, ohne in absehbarer Zeit veräußert zu werden. Gleichzeitig sinken potentiell die Ausschüttungsquoten an Investoren, und die durchschnittlichen Haltedauern überschreiten vielfach den ursprünglich kalkulierten Rahmen.

Die privatrechtliche öffentliche Versteigerung kann in solchen Konstellationen einen rechtskonformen, strukturierten und zügig umsetzbaren Weg eröffnen, um Anteile, IP-Rechte oder sonstige werthaltige Positionen in offenen Wettbewerb zu überführen und Exit-Blockaden belastbar aufzulösen.

Private Equity ist auf planbare Wertrealisierung angewiesen. Ausschüttungen an Limited Partner, belastbare DPI-Entwicklung und Fundraising-Fähigkeit hängen davon ab, dass Beteiligungen innerhalb kalkulierter Zeitachsen veräußert werden können. Genau dieser Mechanismus steht derzeit unter Druck: Haltedauern verlängern sich, klassische Exit-Routen bleiben selektiv nutzbar, und Bewertungsbandbreiten zwischen Verkäufer- und Käuferseite erschweren Transaktionsabschlüsse. Der Exit wird damit zur Engstelle – nicht abstrakt, sondern unmittelbar spürbar in Portfolio-Steuerung, Liquiditätsplanung und Investorenerwartungen.

Im deutschen Mid-Market verdichten sich diese Effekte: Eine relevante Zahl von Portfoliounternehmen überschreitet den üblichen Haltedauerrahmen, während Fremdfinanzierung restriktiver bleibt und Käufer Preisdisziplin durchsetzen. In der Folge entstehen Exit-Blockaden: Werte sind vorhanden, die Liquiditätsrealisierung verschiebt sich, und mit jeder Verlängerung nehmen Komplexität und Entscheidungsdruck zu. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Verfahrensqualität und Nachvollziehbarkeit – insbesondere dort, wo Gesellschafterlagen verhärtet sind, Sicherheitenstrukturen ineinandergreifen oder Preisbildung durch Verfahren: Marktpreis statt potentiell streitiger Wertermittlung.

Mit „streitiger Wertermittlung“ sind Methoden-, Parameter- und Datenbasisstreitigkeiten gemeint, die den Preis im Verhandlungsmodus offenhalten; das Verfahren verlagert die Preisbildung in einen dokumentierten Wettbewerb. In solchen Konstellationen entscheidet weniger die argumentative Herleitung eines „fair value“ als die Fähigkeit, Preisbildung rechtskonform herbeizuführen und dokumentiert zu finalisieren. Gerade bei streitigen Bewertungen, Zeitdruck aus Fondslogik, Covenants oder Refinanzierungen sowie in konfliktären Gesellschafterkonstellationen gewinnt ein Verfahren an Bedeutung, das Wettbewerb organisiert, den Käuferkreis erweitert und zu einem nachvollziehbaren Ergebnis führt. Die privatrechtliche öffentliche Versteigerung stellt hierfür einen etablierten Mechanismus bereit: Sie ermöglicht diskriminierungsfreien Marktzugang, wettbewerbliche Preisfindung und eine klare, dokumentierte Zuschlagsentscheidung innerhalb strukturierter Fristen.

Standardmäßig werden zur Verwertung von Anteilen oder IP-Rechten strukturierte Bieteverfahren im Rahmen von M&A, eine notarielle Strukturierung oder – unter engen Voraussetzungen – interne Workout-Teams (u.a. in Anlehnung an § 1245 BGB) eingesetzt. In Konstellationen mit erhöhter Konflikt- und Haftungssensitivität ist jedoch zu prüfen, ob eine verfahrensbasierte, wettbewerbliche Preisbildung vorzugswürdig ist.

Abgrenzung: „Auktionsverfahren“ im Distressed M&A und notarielle „Versteigerung“

Im Kontext von Distressed M&A ist rechtlich zu differenzieren: Das dort häufig als „Auktionsverfahren“ bezeichnete Vorgehen ist im Regelfall kein Versteigerungsverfahren im Sinne des Gesetzes, sondern ein strukturiertes Bieterverfahren. Es fehlt typischerweise an den konstitutiven Merkmalen der öffentlichen Versteigerung, insbesondere an der Zuschlagserteilung als rechtsgestaltendem Akt mit unmittelbarer Bindungswirkung. Die Preisfestlegung erfolgt regelmäßig auf Grundlage indikativ abgegebener Angebote, die unter Vorbehalten stehen und nicht selten Gegenstand weiterer Verhandlungen sind.

Die Preisbindung bleibt damit angreifbar und faktisch nachverhandelbar; Closing-Bedingungen, MAC-Klauseln, Due-Diligence-Ergebnisse oder Finanzierungsunsicherheiten eröffnen erneut Anpassungsspielräume. Entsprechend können Haftungs- und Angriffsrisiken bei Organen und Beratern fortbestehen, insbesondere im Hinblick auf Preisangemessenheit, Verfahrensauswahl und Gleichbehandlung der Bieter.

Auch eine notarielle Versteigerung von GmbH-Anteilen beispielsweise (§ 23 GmbHG) bildet typischerweise einen formalisierten Bietprozess mit anschließender Beurkundung des Kaufvertrags ab. Der Notar ersetzt in Bezug auf umfassender Markterschließung, großer Reichweite und digtaler Infrastruktur für Online-Live-Bieten (§ 383 BGB n.F.) nicht den öffentlich bestellten und vereidigten Versteigerer; es fehlt an der wettbewerblichen Zuschlagslogik eines gesetzlich geprägten Versteigerungsverfahrens. Beide Gestaltungen – Distressed-M&A-Bieterverfahren wie notarielle Struktur – vermögen daher die öffentliche Versteigerung gemäß § 1235 BGB in ihrer spezifischen Rechtswirkung nicht zu substituieren. Nur die Verwertung im Wege der öffentlichen Versteigerung entfaltet die gesetzlich vorgesehene Zuschlagswirkung mit unmittelbarer Finalisierung der Preisbildung im Wettbewerb und entsprechender rechtlicher Robustheit.

Öffentliche Bestellung und Vereidigung: Verfahrensautorität und gesetzliche Leitentscheidung:

Die Deutsche Pfandverwertung handelt als allgemein öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer. Mit der Novellierung des § 383 BGB zum 01.01.2025 stellt der Gesetzgeber eindeutig auf den öffentlich bestellten und vereidigten Versteigerer ab. Der zur Durchführung öffentlicher Versteigerungen berechtigte Personenkreis wird damit definiert und qualitativ fokussiert; der Versteigerer ist nicht nur faktisch, sondern als Regelakteur normativ verankert. Der Gesetzgeber hat damit eine Wertungsentscheidung getroffen. Er verfolgt bei leistungsgestörten Vertragsverhältnissen ersichtlich das Ziel, durch die Festlegung auf den öffentlich bestellten und vereidigten Versteigerer einen effizienten, marktorientierten und kaufmännisch geprägten Lösungsweg zum Ausgleich zwischen Gläubiger und Schuldner zu eröffnen.

Die öffentliche Auktion als gesetzlich vorgesehener Regelfall der Pfandverwertung nach §§ 1235 BGB ff. schafft Rechtsklarheit und Endgültigkeit. Der Wert wird dabei im Wettbewerb ermittelt und durch den Zuschlag als rechtsgestaltenden Akt verfahrensförmig finalisiert.

In der privatrechtlichen öffentlichen Versteigerung werden Vermögensgegenstände – insbesondere Anteile sowie IP-Rechte – in einem rechtskonformen, transparenten und dokumentierten Verfahren verwertet. Für Entscheidungsträger ist die Wirkung zentral: Der Exit wird von einer verhandlungsdominierten Situation in eine verfahrensdominierte Preisbildung überführt.

Der Mehrwert liegt im Zusammenwirken aus formeller Ordnung und Marktwirkung. Das Verfahren ist klar strukturiert, die Marktansprache ist offen und diskriminierungsfrei, die Preisbildung entsteht im Wettbewerb, und die Durchführung ist vollständig dokumentiert. Damit wird die Verwertung nicht nur ökonomisch belastbar, sondern auch haftungsarm begründbar – gerade in Situationen, in denen sich nachträgliche Angriffe typischerweise an Intransparenz, Interessenkollisionen oder behaupteter fehlerhafter Preisfindung entzünden.

Schnelligkeit, Transparenz, Haftungsarmut, Finalisierung:

Zeit ist im Exit-Kontext ein Wertfaktor. Ein öffentliches Versteigerungsverfahren schafft einen verbindlichen Ablaufrahmen mit klaren Fristen und hoher Umsetzungskonsequenz. Transparenz entsteht durch die offene Marktöffnung und die nachvollziehbare Zuschlagslogik. Haftungsarmut folgt aus der prozeduralen Struktur, der lückenlosen Dokumentation und der besonderen Stellung des öffentlich bestellten und vereidigten Versteigerers. Finalisierung entsteht durch das klare Ergebnis eines finalen Zuschlags kraft Hoheitsakt und den vollzogenen Eigentumsübergang – mit dem praktischen Effekt, dass Exit-Blockaden beendet und Liquidität realisiert werden kann.

Cross-border – Verwertung in internationalen Finanzierungsstrukturen mit Bezug zur deutschen Jurisdiktion:

Internationale Private-Equity- und Kreditstrukturen weisen häufig Cross-border-Elemente auf: ausländische Holdingketten, Share-Pledge-Arrangements, internationale Gläubigerkonstellationen und parallele Interessenlagen. Entscheidend ist dann, ob ein belastbarer Verwertungsweg innerhalb der deutschen Jurisdiktion eröffnet werden kann. Die Deutsche Pfandverwertung ermöglicht, solche Konstellationen in ein rechtskonformes deutsches Verfahren zu überführen, die Verwertung von Anteilen und IP-Rechten rechtskonform abzuwickeln und die Marktwirkung eines öffentlichen, diskriminierungsfreien Bietprozesses nutzbar zu machen.

Zusammenfassung

Die aktuelle Exit-Lage im Private-Equity-Markt erhöht den Wert verfahrensstarker Lösungen. Wo klassische Transaktionsrouten durch Bewertung, Finanzierung oder Stakeholder-Lage gebremst werden können, kann die privatrechtliche öffentliche Versteigerung einen alternativen, rechtskonformen und zügig umsetzbaren Verwertungsweg eröffnen. Die Deutsche Pfandverwertung verbindet hierbei gesetzliche Verfahrensautorität durch öffentliche Bestellung und Vereidigung mit transparenter Marktpreisbildung und haftungsarmer Finalisierung – und bietet damit eine geeignete Option zur Auflösung von Exit-Blockaden in nationalen wie Cross-border-Strukturen mit Bezug zur deutschen Jurisdiktion. Für Finanzierer, Advisory Firms und deren anwaltliche Berater ist die Wahl des Verfahrens zentral. In einer Marktphase mit erhöhtem Realisierungsdruck bietet die privatrechtliche öffentliche Versteigerung einen schnellen, strukturierten, rechtskonformen und haftungsarmen Weg zur Verwertung von Beteiligungen und Sicherheiten.

Die deutsche Rechtsordnung eröffnet hierfür eine verfahrensstrukturell abgesicherte und endgültige Lösung bei unwiderruflicher Wertfeststellung kraft Hoheitsakt. Damit entsteht ein belastbarer Mechanismus zur Auflösung von Exit-Blockaden – insbesondere in komplexen, auch grenzüberschreitenden, Finanzierungsstrukturen bei Beteiligungen an deutschen Unternehmen.

Auf die Verwertung vertraglicher Pfandrechte an Geschäftsanteilen und Rechten aller Art ist die Deutsche Pfandverwertung seit vielen Jahren spezialisiert.

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Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR ist als führendes deutsches Versteigerungsunternehmen für die Verwertung von vertraglichen und gesetzlichen Pfandrechten für Sachen aller Art sowie für Rechte – wie Unternehmensanteile, Wertpapiere, Patente, Markenrechte oder Domains – deutschlandweit tätig, auch für Fälle mit internationalem Bezug. Das Unternehmen wird von öffentlich bestellten, vereidigten Versteigerern betrieben, die von Gesetzes wegen zur Durchführung einer Öffentlichen Versteigerung befugt sind. Wir bieten die einfache und schnelle Alternative zur Umsetzung der Forderungsrealisierung mittels der Pfandrechtsverwertung aller Art. Bei der Verwertung akquirieren wir auch international, um einen größtmöglichen Käuferkreis zu erreichen. Unsere Auftraggeber sind Kreditinstitute, Unternehmer, die öffentliche Hand, Insolvenzverwalter, Rechtsanwälte, Immobiliengesellschaften, Speditionen, Logistiker, Unternehmen, Erben und Privatpersonen.

Wir sind Gründungsmitglied des BvV e.V. – Bundesverband der öffentlich bestellten, vereidigten und besonders qualifizierten Versteigerer, Berlin.

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