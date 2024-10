Abcourt gibt die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 bekannt

Rouyn-Noranda, Kanada, 22. Oktober 2024 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) gibt seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 bekannt. Alle monetären Werte in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben. Die Jahresabschlüsse und der Lagebericht sind auf SEDAR+ verfügbar.

Höhepunkte für das Jahr mit Ende 30. Juni 2024

– Im Juli 2023 veröffentlichte das Unternehmen den technischen Bericht und die vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Projekt Sleeping Giant in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects;

– Im Juli 2023 wurde Geologe Robert Gagnon zum Vice-President Exploration des Unternehmens ernannt;

– Im November 2023 schloss Abcourt eine Bohrkampagne im Konzessionsgebiet Flordin ab. Im Herbst 2023 wurden im östlichen Sektor des Konzessionsgebietes, 1 km östlich des im Jahr 1988 von Cambior bearbeiteten Gebiets, acht Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.512 Metern niedergebracht. Die Bohrung FL-23-265 durchteufte zwei Zonen mit einer Goldmineralisierung in einem Abschnitt von 36 bis 52 m Bohrtiefe. Die erste mineralisierte Zone enthielt 3,58 g/t Gold über 4 m von 36 bis 40 m Bohrtiefe und die zweite enthielt 14,79 g/t Gold über 4 m von 48 bis 52 m Bohrtiefe. Diese Bohrkampagne bestätigte das Vorhandensein neuer hochgradiger Goldzonen in Oberflächennähe;

– Die Kosten der Explorationsarbeiten beliefen sich für das Jahr auf insgesamt 4.682.986 $, wobei im Konzessionsgebiet Sleeping Giant hauptsächlich Prospektions- und Evaluierungskosten für die Untertagebohrkampagne in Höhe von ca. 3.827.538 $ sowie für die Aufbereitung der 5.000 Tonnen schweren Massenprobe aus dem Konzessionsgebiet Courville (Pershing Manitou) anfielen;

– Das Unternehmen hat die Aufbereitung einer 5.000-Tonnen-Massenprobe aus dem Projekt Pershing-Manitou im April 2024 abgeschlossen;

– Das Unternehmen brachte in der Mine Sleeping Giant auf den oberen vier Sohlen der Mine Definitions- und Explorationsbohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 3.143 Metern nieder, um das geologische Modell auf diesen Sohlen zu verfeinern und die technische Planung für eine wirtschaftliche Vormachbarkeitsstudie zu unterstützen;

– Gewinnung von 327 Unzen Gold aus 1.428 Tonnen aus der Mine Sleeping Giant bei einem Gehalt des Beschickungsmaterials von 7,4 g/t und einer Gewinnungsrate von 95,7 % bei der Aufbereitung;

– Gewinnung von 269,6 Unzen Gold aus 5.361 Tonnen aus dem Projekt Pershing-Manitou bei einem Gehalt des Beschickungsmaterials von 1,7 g/t und einer Gewinnungsrate von 89,9 % bei der Aufbereitung;

– Verkäufe von etwa 345 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen realisierten Preis von 2.674 $ (1.992 US$) pro Unze, verglichen mit 5.545 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen realisierten Preis von 2.439 $ (1.832 US$) im Jahr 2023. Die Goldverkäufe ergeben sich aus der Goldgewinnung aus den Massenproben in den Konzessionsgebieten Courville (Pershing Manitou) und Sleeping Giant;

– Am 17. Juni 2024 schloss das Unternehmen eine Optionsvereinbarung mit Québec Lafleur Minerals Inc. (ehemals Québec Pegmatite Holdings Corp.) (LaFleur) ab, in dem Abcourt LaFleur das Recht einräumte, eine 100%ige Beteiligung an 141 Bergbau-Claims zu erwerben, die sich im Besitz des Unternehmens befinden und etwa 5.579 Hektar umfassen. Das in Option vergebene Konzessionsgebiet umfasst Teile der Projekte Courville und Abcourt-Barvue, nämlich die Sektoren Jolin (Courville) und Bartec (Abcourt-Barvue), und grenzt an das Konzessionsgebiet Swanson. LaFleur war verpflichtet, innerhalb von 10 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung 500.000 $ in bar zu zahlen, um 25 % des Konzessionsgebietes zu erwerben (die Bedingungen wurden bis zum 30. Juni 2024 erfüllt);

– Am 8. Juli 2024 entschied sich LaFleur, die verbleibenden Bedingungen der Vereinbarung vorzeitig zu erfüllen, indem es durch die Ausgabe von Aktien aus seinem Aktienkapital einen Betrag von insgesamt 1.500.000 $ für den Erwerb der verbleibenden 75%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet bezahlte. LaFleur emittierte 4.299.211 Aktien an Abcourt zu einem angenommenen Preis von 0,3489 $ pro Aktie;

– Im August 2023 gewährte das Unternehmen 19.000.000 Aktienoptionen an Direktoren und leitende Angestellte sowie an bestimmte Mitarbeiter und Berater des Unternehmens;

– Am 30. April 2024 genehmigten die uneigennützigen Aktionäre auf einer außerordentlichen Versammlung der Aktionäre des Unternehmens einen Beschluss, der die Schaffung eines Mehrheitsaktionärs des Unternehmens (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Börsenrichtlinien) ermöglichte, nämlich Francois Mestrallet, Direktor, direkt und über SARL MF;

– Zwischen dem 6. September und dem 15. Dezember 2023 schloss das Unternehmen vier Tranchen einer Privatplatzierung von 64.503.750 Einheiten zu einem Preis von 0,04 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt 2.580.150 $ ab;

– Zwischen dem 26. März und dem 27. Juni 2024, schloss das Unternehmen fünf Tranchen einer Privatplatzierung von 88.434.400 Einheiten zu einem Preis von 0,05 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt 4.421.720 $ ab;

– Zum 30. Juni 2024 hatte das Unternehmen Barmittel in Höhe von 757.753 $, verglichen mit 963.974 $ zum 30. Juni 2023. Das negative Working Capital des Unternehmens lag bei 4.947.411 $ im Vergleich zu (4.476.223 $) am 30. Juni 2023.

Über Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Goldexplorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt ist zu 100 % Eigentümer des Minen- und Mühlenkomplexes Sleeping Giant, auf den sich die Betriebsaktivitäten des Unternehmens konzentrieren. Die Mine Sleeping Giant verfügt über eine Bergbaupacht und Umweltgenehmigungen, die den Abbau von bis zu 800 Tonnen pro Tag in der Untertagemine erlauben.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und Chief Executive Officer

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276, DW 456

E-Mail: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Informationen können im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie plant, Ziele, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen dieser Begriffe und Ausdrücke oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden würden, bzw. an anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Abcourt wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlich auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbaren eingereichten Unterlagen von Abcourt dargelegt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen setzen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt Abcourt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

