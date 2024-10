30. September 2024 Quartalbericht: Rekordeinnahmen und positiver Operating Cash Flow

22. Oktober 2024: Das Unternehmen für industrielle Wasser- und Abwasseraufbereitung De.mem Limited (ASX: DEM) (De.mem oder das Unternehmen) freut sich, die Rekordergebnisse des Quartals September 2024 bekannt zu geben.

WICHTIGE HIGHTLIGHTS

– Die höchsten vierteljährlichen Einnahmen in der Geschichte des Unternehmens von etwa 7,44 Millionen Dollar.

– Fortgesetztes zweistelliges organisches Wachstum.

– Anhaltendes und stabiles Wachstumsmomentum, 22 aufeinanderfolgende Quartale mit Einnahmenwachstum im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum (pcp).

– Positiver operativer Kassenfluss im Quartal von 82.000 $.

– Zwei kürzlich getätigte Übernahmen wurden erfolgreich integriert und tragen nun zu den Einnahmen und Margen bei.

– Auf Kurs für ein Rekordergebnis im Gesamtjahr.

REKORDERGEBNISSE FÜR DAS QUARTAL

De.mem freut sich, die folgenden Rekordergebnisse für das September-Quartal 2024 zu berichten:

– Einnahmen von etwa 7,44 Mio. $, die höchsten jemals in der Unternehmensgeschichte verzeichneten vierteljährlichen Einnahmen.

– Einnahmenwachstum von 23 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum (September-Quartal 2023).

– Fortgesetztes zweistelliges organisches Einnahmenwachstum von etwa 15 % in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 (year-to-date), im Vergleich zu den neun Monaten bis zum 30. September 2023. Dies übertrifft den durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstumsrate von 3,5 % für die Branche, gemessen am Baird Water Technology Index, der 12 große auf Wasser fokussierte Hersteller kombiniert, die repräsentativ für den breiteren Wassersektor sind (Quelle: Baird, Global Water Sector Update, Q1 2024).

– Starkes und anhaltendes Wachstumsmomentum mit 22 aufeinanderfolgenden Quartalen des Einnahmenwachstums im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, trotz der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2020-21 und des verlangsamten globalen Wachstums in den Jahren 2022-23.

GRAFIK 1: REKORD – 22 QUARTALE DES EINNAHMENWACHSTUMS IM VERGLEICH ZUM VORJAHRESZEITRAUM (VIERTELJÄHRLICHE EINNAHMEN IN A$ MILLIONEN)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77202/2024_10_22_De.mem_DE.001.png

Positive Net Operating Cash Flows

De.mem freut sich, positive Net Operating Cash Flows wie folgt zu berichten:

– Für das September-Quartal 2024 positive Net Operating Cash Flows von 82.000 Dollar.

– Für die sechs Monate bis September 2024 positive Net Operating Cash Flows von 39.000 Dollar (einschließlich des Netto-Betriebskassenabflusses von 43.000 Dollar im Juni-Quartal 2024).

De.mem weist darauf hin, dass die Zahlungen zum Erwerb von Unternehmen gemäß Zeile 2.1a des beigefügten Anhangs 4C vollständig der Zahlung der ersten Tranche des Kaufpreises für Auswater (1,38 Millionen Dollar) und den damit verbundenen Übernahmekosten zuzurechnen sind.

Bitte entnehmen Sie weitere Einzelheiten zu den eingehenden und ausgehenden Zahlungen dem beigefügten Anhang 4C.

Auf Kurs für ein Rekordergebnis im Gesamtjahr

De.mem freut sich, zu bekräftigen, dass das Unternehmen weiterhin auf Kurs für Rekordeinnahmen im Kalenderjahr 2024 ist, gestützt durch die folgenden Faktoren:

– Rekordergebnisse im März-, Juni- und September-Quartal 2024.

– Etwa 90 % der Einnahmen sind wiederkehrend, was eine gute Sichtbarkeit des Kassenflusses bietet.

– Fortgesetztes zweistelliges organisches Wachstumsmomentum.

– Weiteres Potenzial durch die Integration der kürzlich erworbenen Border Pumpworks und Auswater Systems im Dezember-Quartal 2024. Seit 2019 hat De.mem vier ergänzende Übernahmen erfolgreich um durchschnittlich ~63 % gesteigert (siehe ASX Investorenpräsentation vom 3. Juni 2024, Seite 4).

– Erwartete Beiträge aus dem Eintritt in den US-Markt für Wasserfiltration im Haushaltsbereich, wobei das Unternehmen mit einem Umsatz von über 1 Mio. $ über 2 Jahre aus Anwendungen zur Wasseraufbereitung in Nordamerika rechnet (siehe unten für weitere Kommentare).

– Das zweite Halbjahr hat historisch gesehen durchschnittlich etwa 55 % der Gesamtergebnisse des Jahres beigetragen (5-Jahres-Durchschnitt), da Kunden in dieser Zeit tendenziell mehr Chemikalien und Verbrauchsmaterialien kaufen.

GRAFIK 2: VIERTELJÄHRLICHE EINNAHMEN (A$000)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77202/2024_10_22_De.mem_DE.002.png

Wiederkehrende Einnahmen stützen positive Aussichten

Die etwa 90 % wiederkehrenden Einnahmen des Unternehmens untermauern sein starkes Wachstumsmomentum und seine positiven Aussichten.

Die Einnahmen im September-Quartal 2024 wurden größtenteils durch die wiederkehrenden Geschäftsbereiche von De.mem generiert, die folgendes umfassen:

– Die Bereitstellung von Wasser- und Abwasserbehandlungsdiensten, wie z.B. durch:

o Langfristige Build, Own, Operate (BOO) und Betriebs- und Wartungsverträge (O&M).

o Regelmäßige Wartungsarbeiten an Wasseraufbereitungsanlagen.

o Verkauf und Wartungsdienste von Pumpen.

– Verkauf von Spezialchemikalien.

– Verkauf von Kleingeräten und Verbrauchsmaterialien.

– Verkauf von Membranaustausch für bestehende Anlagen.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um einen Auszug einer insg. 12-seitigen Übersetzung. Die gesamte englische Meldung mit allen zitierten Anhängen kann hier eingesehen werden: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02869554-6A1232452

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Andreas Kroell

CEO, De.mem Limited

investor@demem.com.sg

+61 (0) 75428 3265

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein international tätiges, dezentralisiertes Wasser- und Abwasserbehandlungsunternehmen mit Hauptsitz in Australien, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasserbehandlungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl & Gas sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwirft, baut, besitzt und betreibt. Die Systeme versorgen auch Gemeinden, Wohnanlagen sowie Hotels/Resorts im asiatisch-pazifischen Raum zuverlässig mit sauberem Trinkwasser. De.mem bietet seinen Kunden ein One-Stop-Shop-Angebot an Ausrüstung, Dienstleistungen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen.

Die Technologie von De.mem zur Behandlung von Wasser und Abwasser gehört weltweit zu den fortschrittlichsten. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer proprietärer Hohlfasermembrantechnologien. De.mem arbeitet in Partnerschaft mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur, einem weltweit führenden Forschungszentrum für Membran- und Wassertechnologien.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.demembranes.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Mitteilung, insbesondere solche, die sich auf mögliche oder angenommene zukünftige Leistungen, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum von De.mem Limited beziehen, sind oder könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, abhängig von einer Vielzahl von Faktoren.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02869554-6A1232452

