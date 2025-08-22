Abcourt akzeptiert Finanzierungsangebot in Höhe von 5,8 Mio. $ von Investissement Québec

Rouyn-Noranda, Kanada, 22. August 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Darlehensangebot in Gesamthöhe von 5.800.000 $ von Investissement Québec in dessen Funktion als Regierungsbeauftragter angenommen hat. Das Angebot setzt sich aus einem Brückendarlehen von bis zu 1.300.000 $ zur Finanzierung von Steuergutschriften in Verbindung mit Rohstoffen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2025 (Darlehen Nr. 1) und einem zweiten Brückendarlehen von bis zu 4.500.000 $ zur Finanzierung von Steuergutschriften in Verbindung mit Rohstoffen für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2026 (Darlehen Nr. 2 und zusammen mit Darlehen Nr. 1 die Darlehen) zusammen.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, bei der Erschließung des Projekts Sleeping Giant auf Investissement Québec als Finanzpartner zählen zu können. Diese Partnerschaft bietet Abcourt während dieser wichtigen Phase der Erschließung des Projekts – der Vorbereitung auf die kommerzielle Produktion – wesentliche Unterstützung.

Die Darlehen werden mit einem Jahressatz verzinst, der dem Leitzins plus 2,55 % bis zum 31. Dezember 2026 für Darlehen Nr. 1 bzw. bis zum 31. Dezember 2027 für Darlehen Nr. 2 entspricht. Die Darlehen sind durch ein vorrangiges Pfandrecht auf erstattungsfähige Steuergutschriften sowie einen unwiderruflichen Kreditbrief, der 10 % der Darlehen entspricht, besichert (zusammen die Sicherheitsleistung). Die Darlehen werden nach Abschluss der endgültigen Vereinbarungen in Bezug auf die Darlehen und die Sicherheitsleistung ausgezahlt.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Erschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T : (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T : (514) 722-2276, DW456

E-Mail : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen – einschließlich der Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf die Auszahlung der Darlehen und die Verwendung der Darlehenserlöse – basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, wird keine Gewähr dafür übernommen, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen, noch zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

