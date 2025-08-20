Abcourt nimmt Mühlenanlage auf dem Projekt Sleeping Giant in Betrieb

Rouyn-Noranda, Kanada, 20. August 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Mühlenanlage auf dem Projekt Sleeping Giant in Eeyou Istchee (Québec) in Betrieb genommen hat.

Nach dem jüngsten Update in der Pressemeldung vom 7. August freut sich das Unternehmen berichten zu können, dass der Betrieb der Mühlenanlage am Standort von Sleeping Giant nun angelaufen ist. Das dort verarbeitete Material stammt zu 100 % aus dem Erschließungsbetrieb auf dem Projekt Sleeping Giant direkt unterhalb der Anlage. Das Unternehmen wird den Mühlenkreislauf in den nächsten Wochen beschicken, um den ersten Goldbarren seit 2014 aus Sleeping Giant zu produzieren.

Zwischen 1987 und 2014 verarbeitete diese Mühlenanlage 3,37 Millionen Tonnen Material mit einem Gehalt von 10,29 g/t Gold, das aus der Lagerstätte Sleeping Giant gefördert wurde, um insgesamt 1.073.111 Unzen Gold zu produzieren. Später wurde in der Anlage von 2016 bis 2022 Material aus der Mine Elder verarbeitet. Zuletzt wurde die Mühlenanlage 2024 für die Verarbeitung der 5.000 Tonnen schweren Massenprobe aus der Lagerstätte Pershing-Manitou mit einer Rate von 32 Tonnen pro Stunde eingesetzt. In den letzten paar Monaten hat Abcourt Investitionen vorgenommen, um die Mühlenanlage in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, sagt dazu: Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Betriebs. Es ist ein wichtiger Meilenstein, dass die Mühlenanlage nun nicht mehr im Wartungsmodus ist, denn dies zeigt dem Markt unseren ständigen Fortschritt. Wir haben diese Anlage in der Vergangenheit betrieben und sind überzeugt, dass die Anlauf- und Testphase mit dem aktuellen Material reibungslos und ohne große Probleme verlaufen sollte. Im Anschluss will sich das Unternehmen bis Ende 2025 auf verschiedenen Messen mit der Anlegergemeinschaft treffen, um unser großartiges Projekt zu präsentieren.

Das Unternehmen wird am Mining Forum Americas 2025 teilnehmen, das vom 14. bis 17. September 2025 im Broadmoor Hotel & Resort in Colorado Springs (USA) stattfinden wird, um die Bergbau-Investmentgemeinschaft über seine Erfolge zu informieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Pascal Hamelin, Eng., President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Herr Hamelin ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, wo es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T : (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T : (514) 722-2276, DW456

E-Mail : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, projiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen – einschließlich der Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf die Verwendung des Erlöses aus der Finanzierungsfazilität und die endgültige Genehmigung durch die TSXV – basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen, noch zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

