55 North Mining kündigt Flow-Through-Finanzierung an

Toronto, Ontario – 4. Februar 2026 / IRW-Press / 55 North Mining Inc. (CSE:FFF) (FWB:6YF) (55 North oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Durchführung einer nicht vermittelten Flow-Through-Privatplatzierung (die Privatplatzierung) beabsichtigt. Der Abschluss der Privatplatzierung soll vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und des Erhalts der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen am oder um den 26. Februar 2026 erfolgen.

Das Unternehmen beabsichtigt, 1.596.000 Flow-Through-Stammaktien (die FT-Aktien) zum Preis von 0,745 $ pro FT-Aktie zu begeben, um einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 1.189.020 $ zu erzielen.

Die FT-Aktien berechtigen den Inhaber im Einklang mit den Bestimmungen des kanadischen Einkommensteuergesetzes zum Erhalt der mit Flow-Through-Aktien verbundenen Steuervorteile. In Verbindung mit der Privatplatzierung werden keine Warrants begeben. Alle im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine viermonatige Haltedauer gebunden.

Der Bruttoerlös aus der Privatplatzierung wird für die Finanzierung förderfähiger kanadischer Explorationsausgaben verwendet, die gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz als Flow-Through-Bergbauaufwendungen im Zusammenhang mit der Exploration des Goldprojekts Last Hope des Unternehmens gelten.

Darüber hinaus bestätigt das Unternehmen, dass die Explorationsbohrungen im Gange sind, wobei derzeit ein Bohrgerät auf dem Goldprojekt Last Hope in Betrieb ist. Ein detaillierteres Betriebsupdate wird in einer kommenden Pressemitteilung bereitgestellt werden.

Über 55 North Mining Inc.

55 North Mining Inc. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau seines hochgradigen Goldprojekts Last Hope in der kanadischen Provinz Manitoba widmet.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Bruce Reid

Chief Executive Officer

55 North Mining Inc.

Tel: 647-500-4495

bruce@mine2capital.ca

Vance Loeber

Corporate Development

Tel: 778-999-3530

cvl@tydewell.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung von 55 North enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen in der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

