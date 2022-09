Vor 10 Jahren sind wir angetreten, die Welt der Vorsorge ein Stück besser zu machen.

Wir wollten den Menschen helfen, sich mit Wahren Werten ein steuerfreies Vermögen aufzubauen und sich damit finanzielle Unabhängigkeit für ein schönes Leben für sich und ihre Lieben zu sichern.

Unsere Kunden sollen sich entspannt zurücklehnen können – egal was immer da auch kommen mag. Denn gleich, ob Banken-, Währungs- oder Wirtschaftskrisen, weltweite Seuchen oder gar Kriege – Goldmünzen gibt es schon seit mehr als 2500 Jahren und sie haben ihren Wert nie verloren. Heute können wir mit Stolz sagen, dass uns dies gelungen ist.

Viele unserer Kunden sind seit der Stunde Null bei uns und es werden täglich mehr. Sie schätzen die Flexibilität des Sachwertdepots: „Die flexiblen Optionen sowie der allumfassende

Versicherungsschutz“ genauso wie die Lagerung im Hochsicherheitslager in Frankfurt „Für mich ist eine ausgezeichnete Option, um in physische Werte zu investieren. 2017 konnte ich zudem an einer Besichtigung des Depots teilnehmen und mich persönlich von den enormen Sicherheitsstandards überzeugen.“

Auch unser Shop bekommt durchgängig gute Noten: „Der Shop ist sehr zu empfehlen! Schneller und freundlicher Service, super Preise, seriös, kompetent, ehrlich!“ Nicht zuletzt sind Übersichtlichkeit und Einfachheit wichtig: „Besonders gut gefällt mir das Portal “ mir werden alle Informationen (Kurse, Sachwerte etc.) sehr übersichtlich angezeigt. Somit bin ich immer up-to-date und kann mit wenig Aufwand mein Kapital für die Zukunft sichern.“

Zufriedene Kunden erreicht man nur mit zufriedenen Mitarbeitern.

Das Kernteam unserer Mitarbeiter ist von Anfang an dabei. Die Helden der ersten Stunde wie auch alle, die später dazugekommen sind, sind täglich mit Herzblut und vollem Einsatz dabei – getreu dem Leitsatz „Dein Job kann alles sein, außer egal.“. Sie schätzen die ehrliche Zusammenarbeit, die lösungsorientierte und innovative Arbeitsweise und dass man sich aufeinander verlassen kann. Sie bleiben GranValora treu, „weil hier einfach alles stimmt“.

Unser Angebot in die Breite tragen – Vertriebspartner

Wir wollen so viele Menschen wie möglich mit unserem Angebot der Wahren Werte erreichen. Ohne die Unterstützung unserer Vertriebspartner wäre das nicht möglich. Dabei ist es für uns

selbstverständlich, den Vertriebspartnern bestmögliche Konditionen und umfassende Unterstützung im Marketing zu bieten.

René Drechsel aus Chemnitz bestätigt, dass dies gelebter Alltag ist: „Als Berater der „digitalen

Generation“ ist es für mich wichtig, dass die Prozesse der GranValora wenig Aufwand für mich

erzeugen. Das Ordermodul macht es für mich einfach, Kundeninteressen beim Erwerb von

physischem Besitz unkompliziert zu bedienen. Darüber hinaus ist der gesamte Ablauf schnell und die Qualität der Ware immer das Beste. Mit dem Sachwertdepot haben es meine Mandanten dazu nochsehr leicht, ihr Vermögen mit regelmäßigen Edelmetall-Sparen unkompliziert zu sichern.

Dieser Baustein macht mein Portfolio im Bereich Sachwertinvestments komplett. Unabhängig davon muss ich mich als Unternehmer auf meine Geschäftspartner zu 100% verlassen können. Dieses Miteinander leben alle Beteiligten der GranValora vor und somit ist es eine Basis für gemeinsamen Erfolg. Das positive Kundenfeedback bestätigt die Professionalität der GranValora und sorgt regelmäßig für neue Umsätze.“

Wir freuen uns über weitere Vertriebspartner.

Das sagen FOCUS-MONEY, Handelsblatt, DIE WELT und WirtschaftsWoche.

Wir stellen uns gerne dem Wettbewerb und dem „eiskalten“ Auge objektiver Beobachter. FOCUS-

MONEY prüft jedes Jahr mehrfach die Leistung der Edelmetall-Anbieter. Wir sind seit 2016

ununterbrochen in der Spitzengruppe in den Kategorien „Bester Goldhändler“, „Bester Anbieter von Goldsparplänen“ und „Bester Silber-, Platin- und Palladiumhändler“.

Auch das Handelsblatt attestiert uns Spitzenleistungen als „Anbieter von Goldsparplänen“.

„Hard Facts“ schaffen Vertrauen; daher konnte auch DIE WELT in ihrer Analyse feststellen, dass

GranValora von den Kunden als „Ehrlicher Händler“ gesehen wird. Ebenso zählt uns die

WirtschaftsWoche zu den „Unternehmen, [denen] die Deutschen am meisten vertrauen“.

Corona

In guten Zeiten kann jeder Leistung liefern; der wahre Charakter eines Menschen wie auch einer

Firma zeigt sich erst in Zeiten der Krise. Da unser Geschäft in gewisser Weise mit krisenhaften

Tendenzen korreliert – Gold wird von den Menschen schon immer als sicherer Hafen für ihr

Vermögen angesehen und daher in der Krise sehr verstärkt nachgefragt – standen auch wir

sozusagen an vorderster Front. Wir sind stolz darauf, diesem Anspruch gerecht geworden zu sein,

denn wir waren – wenn auch teils mit zeitlichen Verzögerungen – dank unserer guten Kontakte zu

Minen und Prägeanstalten den gesamten Zeitraum über lieferfähig.

Ganz besonders hat sich in dieser Zeit unser Hochsicherheitslager in Frankfurt bewährt. Jene unserer Kunden, die ihre Rohstoffe aufgrund der unbekannten Situation in ihrer persönlichen Obhut haben wollten, hatten diese in kürzester Zeit bei sich zuhause. Im Vergleich dazu mussten Kunden von Anbietern, die im Ausland einlagern, teilweise mehrere Wochen auf ihre eigene Ware warten und hohe Kosten in Kauf nehmen.

GranValora ist ein auf Edelmetalle, Diamanten, Technologiemetalle und Seltene Erden spezialisiertes Unternehmen. Seit 2012 beweisen wir, dass sich hoher Kundennutzen, größtmögliche Flexibilität und faire Vergütungen für freie Berater nicht ausschließen müssen.

